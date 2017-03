Reprezentantii RADET, la sase luni de la intrarea in insolventa: S-au diminuat pierderile in retea si numarul de avarii

"In primele doua luni ale anului 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, RADET a inregistrat o scadere a pierderilor de energie termica cu 2,73 procente, de la 25,48% la 22,75%. Asigurarea unui regim de functionare cu temperaturi constante ale agentului termic, in conditii de temperaturi exterioare scazute, a dus la scaderea numarului de avarii pe reteaua termica primara si la asigurarea unui serviciu de calitate pentru cetatenii Municipiului Bucuresti. In sezonul de incalzire 2016 - 2017, numarul avariilor la reteaua primara a scazut cu 23 fata de perioada similara a sezonului de incalzire 2015 - 2016, fapt reflectat si de scaderea cu 35 de procente a numarului sesizarilor primite de la cetateni privind calitatea serviciului", se arata intr-un comunicat RADET.In plus, este in curs de finalizare studiul de fezabilitate pentru proiecte de reabilitarea a aproximativ 500 de kilometri din reteaua primara."In ceea ce priveste situatia investitiilor, RADET isi propune pentru anul 2017, cel mai amplu program de investitii din ultimii 27 de ani. Deblocarea conturilor, efect imediat al starii de insolventa, a creat oportunitatea dezvoltarii unui plan de investitii, care are ca obiective principale modernizarea unui numar de 17 centrale termice, finalizarea dispeceratului SCADA pentru monitorizarea parametrilor sistemului de termoficare si controlul acestora de la distanta, in timp real, precum si realizarea unui numar de peste 100 de lucrari la reteaua de termoficare. In urma analizei proceselor si a procedurilor interne, regia a elaborat, in aceasta perioada, o noua structura organizatorica pentru eficientizarea activitatii. A fost finalizata negocierea contractului colectiv de munca cu sindicatul si refacerea regulamentului de organizare si functionare a institutiei si au fost implementate o serie de masuri care au avut ca scop principal optimizarea costurilor si a activitatii", se mai arata in comunicatul RADET.RADET Bucuresti se afla incepand cu data de 5 octombrie in insolventa. RADET Bucuresti administreaza cel mai mare sistem de termoficare din Romania, detinand 43% din piata. Furnizeaza energie termica pentru aproximativ 565.000 de apartamente, reprezentate de peste 8.500 de blocuri si imobile, in care traiesc peste 1,25 milioane locuitori, precum si pentru aproximativ 5.400 de institutii, obiective sociale si agenti economici.RADET Bucuresti este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termica, asigurand 72% din necesarul de energie termica al Capitalei. 95% dintre consumatori sunt de tip casnic, restul fiind de tip social si industrial (institutii publice si agenti economici).