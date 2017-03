Contract de aproape 400 milioane de lei, licitat de Primaria Sectorului 4: Salubrizarea, deszapezirea si colectarea cadavrelor de animale pentru urmatorii 4 ani

"Pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru autoritatea contractanta intentioneaza sa atribuire contracte subsecvente constand in prestarea serviciilor de salubrizare menajera si municipala, salubrizare stradala, deszapezire si colectarea cadavrelor de animale (deseuri de origine animala), conform prevederilor Caietului de sarcini (n.a vezi documentul atasat).

Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: aproximativ patru contracte pe an, in functie de alocarile bugetare de care dispune autoritatea contractanta. (..)Valoarea estimata maxima a acordului - cadru ce urmeaza a fi incheiat este de 391.128.727,08 lei (fara TVA), corespunzand cantitatilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord - cadru.", se arata in anuntul de licitatie publicat miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Cerinte minime pentru firmele interesate de aceasta licitatie:

Primaria Sectorului 4 din Bucuresti, condusa de Daniel Baluta (PSD), a demarat o licitatie deschisa pentru achizitia de servicii de salubrizare, deszapezire si colectarea cadavrelor de animale pe raza sectorului, contract cu o valoare maxima estimata de peste 391,1 milioane lei (fara TVA), finantat din fonduri publice. Licitatia presupune incheierea unui acord cadru pe 4 ani cu un singur agent economic, contractele subsecvente urmand sa se atribuie fara reluarea competitiei. In caietul de sarcini exista mai multe cerinte extrem de precise, una dintre ele fiind ca responsabilul cu securitatea in munca sa aiba "studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic".Contractul licitat de Primaria Sectorului 4, denumit 'Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind - Salubrizarea (inclusiv deszapezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti¬, presupune incheierea unui acord cadru pe 4 ani cu o valoare estimata fara TVA cuprinsa intre 202,8 milioane lei si 391,1 milioane lei.a) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice/persoane juridice), provenind inclusiv din activitati comeriale/industriale/de interes public desfasurate de operatorii economici/institutiile publice cu sediul pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, inclusiv fractiile colectate separat (fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori);b) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte (utilizatori casnici), generate de activitatile de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.c) Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea curateniei cailor publice (inclusiv razuirea rigolelor si igienizarea punctelor de pre-colectare a deseurilor menajere).d) Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet (deszapezire si combaterea poleiului).e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.In ceea ce priveste capacitatea economica si financiara, cerinta este ca media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin egala cu suma deLa capitolul capacitate tehnica, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau a maximum 3 contracte, servicii de salubrizare a localitatilor cu o valoare individuala sau cumulata de minimum 67.000.000 lei si care au presupus cel putin efectuarea urmatoarelor activitati:- colectarea si transportul deseurilor municipale si a deseurilor provenite din locuinte;- maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 24 aprilie 2017, iar data limita de evaluare a ofertelor este 19 mai 2017.