​FOTOGALERIE Mobilizarea cetatenilor: Un grup de bucuresteni din cartierul Floreasca a anulat definitiv in instanta autorizatia de construire pentru un bloc construit pe spatiul verde. Oamenii cer demolarea constructiei

Totodata, instanta a constatat si nelegalitatea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat de Consiliul local sector 2, in baza caruia primaria a eliberat autorizatia de construire. HotNews.ro a scris despre caz inca din 2013, cand au inceput lucrarile."Aceasta solutie (a Curtii de Apel Bucuresti) confirma inca o data faptul ca, cel putin in cazul Ghita Padureanu, autoritatile locale - Primaria, Primarul, Consilul Local sector 2 au actionat nelegal - favorizand dezvoltarea imobiliara necontrolata, abuziva in Cartierul Floreasca, precum si distrugerea intentionata a zonelor verzi dintre blocuri in detrimentul locuitorilor din cartier, ce sunt astfel privati de lumina prin obturarea ferestrelor, pierderea intimitatii si a confortului. Solutia data de Curtea de Apel Bucuresti si de Tribunalul Bucuresti de anulare a autorizatiei de construire si a documentatiei PUD din str Ghita Padureanu nr 4 este rezultatul mobilizarii vecinilor din zona str Ghita Padureanu/str S.V.Rahmaninov si a unei echipe inimoase (av.Liliana Dumitrascu, av. Traian Constantin, arh. George Nitu, ing. Petrica Preotescu) care au crezut pana la capat ca pot dovedi nelegalitate actelor emise de autoritatile locale din sectorul 2, nelasandu-se intimidati de presiunile exercitate atat de autoritati prin neimplicare si incercari de zadarnicire a demersurilor legale cat si de dezvoltatorul imobiliar", a declarat pentru HotNews.ro Traian Constantin, avocat si unul dintre proprietarii afectati de constructie.Acum proprietarii vor cere in instanta demolarea blocului."Urmeaza ca in cel mai scurt timp sa demaram demersurile legale pentru demolarea blocului construit ilegal si solicitarea de daune atat autoritatilor cat si celor care au permis astfel de actiuni nelegale. Precizam ca desi Tribunalul Bucuresti suspendase inca din 30.04.2013 autorizatia de construire- la faza de fundatie, dezvoltatorul a continuat nestingherit ridicarea a 3 etaje, profitand de pasivitatea suspecta a autoritatilor locale si de largul concurs al ISC BUCURESTI - organism care nu a administrat nici macar o amenda contraventionala in acest caz desi ilegalitatile erau flagrante. Vrem ca exemplul din Ghita Padureanu sa fie luat de cati mai mult locuitori care se confrunta cu astfel de agresiuni urbane si speram ca autoritatile locale sa isi schimbe optica lucrand in interesul general al locuitorilor din Cartierul nu doar in interesul unor dezvoltatori imobiliari ce distug iremediabil cartierul si spatiile verzi", a mai declarat Traian Constantin.Anterior, in 30.04.2013, Tribunalul Municipiului Bucuresti suspendase autorizatia de construire constatand indicii de nelegalitate a autorizatiei, decizia devenind definitiva in 2015. Desi solutia de suspendare era executorie, dezvoltatorul a construit nestingherit aproape 3 etaje fara sa fie deranjat de catre autoritatile competente (Inspectoratul de Stat in Constructii, Politia Locala), a declarat pentru HotNews.ro Traian Constantin, unul dintre proprietarii afectati de constructie.In 2012, primaria sector 2 a dat autorizatie pentru construirea unei cladiri cu subsol, parter si trei etaje pe str. Ghita Padureanu nr. 4. Beneficiar: Stefan Marius Razvan. In 2013, terenul in suprafata de 280 metri patrati, un spatiu verde dintre blocuri potrivit Cadastrului Verde al municipiului Bucuresti, a fost defrisat fiind taiati doi tei, un salcam, un nuc, doi brazi, trei magnolii si mai multi trandafiri.