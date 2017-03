Iasi: Primarul Mihai Chirica, criticat pentru ca ar fi spus ca nu isi lasa copiii sa bea apa de la robinet

"Solicit public domnului Mihai Chirica, primarul Municipiului Iasi, sa isi reevalueze comportamentul hazardat si iresponsabil prin care a creat o reala isterie in municipiu. Declaratiile domniei sale, prin care a afirmat ca iesenii consuma apa infestata din reteaua de apa potabila a Iasului, aspecte care nu corespund realitatii, ne arata ca este complet depasit de responsabilitatea functiei pe care o ocupa si cu care iesenii l-au investit in iunie 2016. Trebuie sa inteleaga ca declaratiile unui primar se bucura de prezumtia de adevar in randul populatiei, iar orice iesire publica, pe orice subiect, trebuie corect documentata. Ma asteptam, ca iesean, sa vina si sa ne anunte despre planul domniei sale de a inlatura efectele dramatice ale izolarii Iasului de catre Guvernul PSD si ce actiuni alternative a gasit ca Iasul sa ajunga un oras european cu adevarat", declara deputatul PNL Marius Bodea, prin intermediul unui comunicat de presa.Primarul Chirica ar fi afirmat, potrivit unui interviu publicat in presa locala, ca el nu-si lasa copiii sa bea apa de la robinet chiuveta, pentru ca stie ce se afla pe conducte, in conditiile in care acum cativa ani a fost folosita pentru alimentarea cu apa o conducta abandonata de ani de zile, care ar fi fost folosita pentru dejectii si avea pe ea sobolani morti..Si managerul operatorului ApaVital, Ion Toma, a catalogat declaratia primarului Mihai Chirica drept o "iresponsabilitate"."Situatia mentionata s-a petrecut acum 10 ani, aveam o conducta de apa bruta de la statia Chirita spre statia Sorogari. A existat o avarie pe aceasta si nu a fost folosita cateva zile, mergandu-se pe legaturi alternative. Cand a fost pusa in functiune dupa cateva zile, din eroare a fost turnat clor in exces. Apa avea pur si simplu un disconfort la miros, nici vorba de alte probleme. De altfel, chiar Sanepidul a spus atunci ca apa este potabila. Nu se pune problema in niciun caz a existentei de dejectii, sobolani morti de ani de zile sau orice altceva", a declarat managerul ApaVital.Tot in cursul acestei zile, reprezentantul municipalitatii au emis un comunicat "in legatura cu speculatiile si exagerarile facute de unele instititutii media in legatura cu unele declaratii". Inca de la inceputul documentului, Mihai Chirica a tinut sa sublinieze ca are incredere deplina in calitatea apei potabile furnizate de ApaVital."Afirmatiile mele care au alimentat nevoia de senzational a unor institutii media se refereau strict la un incident petrecut in urma cu 10 ani, situatie confirmata, de altfel, si de catre domnul manager al ApaVital SA, Ion Toma, intr-o declaratie de presa data astazi. Am facut referire la incidentul respectiv tocmai pentru ilustra plastic diferenta uriasa dintre situatia din urma cu 10 ani si cea de acum in ceea ce priveste calitatea serviciilor de apa si canalizare din municipiul si judetul nostru. In urma unor investitii in valoare de peste 400 de milioane de euro gestionate mai intai de Regia Autonoma Judetean de Apa Canal, apoi de ApaVital SA si coordonate de Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi, sistemul de gestiune a apei potabile si a apelor uzate a devenit modern, ecologic, eficient si 100% sigur pentru populatie.In urma unor investitii similare sustinute cu fonduri europene, aceeasi crestere substantiala a calitatii serviciilor s-a petrecut si in ceea ce priveste gestiunea deseurilor, prin Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in municipiul si judetul Iasi", declara Mihai Chirica, prin intermediul comunicatului de presa.Potrivit aceluiasi document de presa, ca o dovada in plus a increderii municipalitatii in calitatea apei potabile furnizate de ApaVital SA, Primaria Municipiului Iasi a lansat, sustine si va extinde proiectul "Apa fara Plastic", care consta tocmai in amenajarea unor surse publice de apa potabila din reteaua municipala."In concluzie, am incredere totala in calitatea apei potabile furnizate de ApaVital SA si consider ca sistemul de alimentare cu apa si canalizare este unul dintre cele mai performante si mai sigure din Romania si chiar din Europa", mai afirma Chirica, in finalul comunicatului mentionat.