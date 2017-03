Gabriela Firea: Pasajul Piata Sudului urmeaza sa fie inaugurat imediat dupa sarbatorile pascale

"Imi doresc ca imediat dupa sarbatorile pascale sa va invit la inaugurare. Recunosc, am o dezamagire pentru faptul ca reprezentantii constructorului, care este o asociere de firme, mi-au garantat ca in saptamana de martisor si de 8 martie mergem impreuna sa inauguram. Este o intarziere, dar care nu ni se poate imputa. Haideti sa le mai dam o sansa si imediat dupa sarbatorile pascale sa va invitam la inaugurare. Nu mai vreau sa va spun (...) in ce situatie am gasit Pasajul Piata Sudului: nu se mai lucra, acel 'Dorel' pe care il stim noi era la tot pasul. Platile nu mai erau facute din luna octombrie si, practic, am repornit motoarele si pe acest santier", a precizat edilul general, in cadrul unei declaratii acordate presei, potrivit Agerpres.In octombrie 2016, Gabriela Firea declara ca pasajul subteran Piata Sudului ar urma sa fie finalizat in primavara acestui an.Lucrarile la pasaj au inceput in mai 2014, investitia ridicandu-se la 127 de milioane de lei. Constructorul este Asocierea Astaldi - Euroconstruct.Proiectul a demarat pe fonduri europene si trebuia terminat pana la finalul anului 2015. Fiindca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Ulterior, fiindca nici acest termen nu a fost respectat, pentru ca banii europeni absorbiti deja sa nu fie returnati Comisiei Europene, avand in vedere gradul de intarziere a lucrarilor, reprezentantii Municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care Municipiul Bucuresti este obligat sa finalizeze lucrarile cel tarziu pana in decembrie 2018.Pana pe 30 decembrie 2015, Primaria a absorbiit 18 milioane de lei din 83 milioane lei fonduri europene, iar dupa aceasta data nu s-au mai facut deconturi din bani europeni. Diferenta se plateste de la bugetul local.Pasajul va fi realizat pe directia Calea Vacaresti - strada Nitu Vasile si va avea o lungime de 356 metri. Potrivit autoritatilor, dupa darea in folosinta, pasajul va reduce timpii de asteptare in trafic, in zona respectiva, cu aproximativ 74%.