Zero proiecte noi de infrastructura in Bucuresti in 2017. Proiectele pe care Gabriela Firea vrea sa cheltuiasca 256 de milioane de lei sunt vechi si aflate deja in lucru

Ansamblul Urban Complex - Pod Mihai Voda - Pod pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita si parcaje subterane - 1,2 milioane lei din valoarea proiectului estimata la 140 milioane lei;

Spatiu public urban Podul CalicilorAmsamblu urban Domnita Balasa, Parcaj subteran, amnajare urbana Palatul de Justilie - 1,1 milioane lei din valoarea proiectului estimata la 103 milioane lei;

Piata Constitutiei - Spatiu public cu parcaj subteran - 3 milioane lei din valoarea proiectului estimata la 205 milioane lei;

Palatului cu parcaj subteran (Nord) - 1,8 milioane lei din valoarea proiectului estimata la 80 milioane lei;

Modernizare spatiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (Sud) - 1,7 milioane lei din valoarea proiectului estimata la 72 milioane lei;

Parcaj subteran - URANUS - Piata Rahova - 1,6 milioane lei din valoarea proiectului de 23 milioane lei;

Proiect "Cheiul Dambovitci Unirii - Izvor", Splaiul Independentei - Pod Unirii - Pod Izvor - 600.000 lei din valoarea proiectului de 27 milioane lei;

Traseu prioritar pietonal si de biciclisti (contine 42 de subproiecte) - 3,5 milioane lei din valoarea proiectului de 288 milioane lei;

Modernizare spatiu public Zona Manastiri Antim, inclusiv parcaje - 450.000 lei din valoarea proiectului de 11,5 milioane lei;

Nod intermodal de transport Piata Romana - 450.000 lei din valoarea proiectului de 11 milioane lei;

Reabilitarea Bd. Unirii de la Piata Constitutiei la Piata Unirii cu traversare la Str. George Georgescu - 500.000 lei din valoarea proiectului de 68 milioane lei;

Modemizare spatiu public urban Piata de Flori George Cosbuc - 400.000 lei din valoarea proiectului de 17 milioane lei;

Reconfigurare Calea Grivitei intre Gara de Nord si Calea Victoriei - 600.000 lei din valoarea proiectului de 29 milioane lei;

Reconfigurare Calea Mosilor intre Str. Baratiei si Bd. Carol I - 500.000 lei din valoarea proiectului de 24 milioane lei;

Penetratie si racord Splaiul Unirii - Autostrada Bucuresti - Constanta - 10.000 lei din valoarea proiectului de 1,3 miliarde lei;

Penetratic Bd. Timisoara - 10.000 lei din valoarea totala aproiectului - 188 milioane lei;

Strapungere si supralargire Str.Avionului - 10.000 lei din valoarea totala aproiectului - 615 milioane lei;

Supralargire Bd. Expozitiei - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 231 milioane lei;

Supralargire Calea Grivitei - 10.000 lei din valoarea totala aproiectului - 159 milioane lei;

Pasaj subteran sos. Nordului str. Elena Vacarescu - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 135 milioane lei;

Nod intermodal Razoare - 10.000 lei din valoarea totala aproiectului - 907 milioane lei;

Modernizare Piata Arcului de Triumf si pasaj pietonal - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 110 milioane lei;

Intregire Splaiul. Uniri-zona Bd. Marasesti Hanului Manuc - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 149 milioane lei;

Supralargire str. Brasov pana la sos. Alexandriei cu pasaj rutier la inters str. Brasov, bd. Ghencea - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 235 milioane lei;

Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Dimitrie Pompei si Barbu Vacarascu - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 212 milioane lei;

Diametrala N-S, etapa II str. Vasile Parvan str.Uranus - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 722 milioane lei;

Imbunatatirea retelei stradale si extinderea retelei de tramvai necesare dezvoltarii Complexului Coloseum - 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 60 milioane lei;

Reconfigurare intersectie sos. Pantelimon - Bd. Chisinau si pasaj rutier denivelat subteran 10.000 lei din valoarea totala a proiectului - 133 milioane lei;

In afara de largirea strazii Fabrica de Glucoza, anuntata inca din 2010, anul acesta nu va incepe nicio lucrare noua de infrastructura. Largirea strazii Prelungirea Ghencea, Pasajele de la intersectia Soselei Colentina cu str. Doamna Ghica si Sos. Andronache, rezolvarea conflictului de trafic de la Piata Delfinului unde se varsa Strapungerea Doamna Ghica - toate sunt proiecte asteptate in zadar de bucurestenii care tranziteaza aceste zone, unde la orele de varf traficul este de cosmar.Totusi, s-au alocat mici sume pentru proiectare pentru proiectele din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana care prevede amenajarea unor spatii pietonale in centrul Bucurestiului, parcari subterane si piste pentru biciclete. Dupa pregatirea documentatiilor, municipalitatea va aplica pentru finantare europeana.Pentru reteaua de piste de biciclete, din 44 milioane lei - valoarea totala a proiectului, s-au alocat 5 milioane de lei. Ministerul Mediului a dat inca din 2014 suma de 10 milioane de euro pentru realizarea a 100 km de piste pentru biciclete, dar pana acum nu s-a facut nimic.Pentru achizitionararea celor 400 de autobuze, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze s-a propus alocarea:- 14 milioane lei din 1,4 miliarde pentru achizitie tramvaie;- 2, 3 milioane lei din 236 milioane lei pentru troleibuze;- 15 milioane lei din 600 milioane lei pentru autobuze;In conditiile in care inca nu s-a lansat licitatia pentru achizitionarea lor, aceste sume sunt suficiente pentru 2017.In plus, municipalitatea vrea sa aloce 121 milioane de euro pentru subventia RATB si 11 milioane de euro pentru investitii ale regiei.In plus, s-au alocat pentru studii de fezabilitate urmatoarele sume:- Largirea Soselei Bucuresti-Magurele - 140.000 lei;- Prelungire str. Brasov intre Sos. Alexandriei si Prelungirea Ghencea - 600.000 lei;- consultanta parcaje subterane/supraterane - 3 milioane lei;- supralargirea str. Avionului - 600.000 lei;- pasaj suprateran Doamna Ghica - 500.000 lei;- etapa II strapungereNicolae Grigorescu-Splai Dudescu - Vitan Barzesti - 500.000 lei;In comparatie, municipalitatea vrea sa aloce 55 milioane de lei pentru biserici si 30 milioane lei pentru statui. In plus, Primaria Capitalei vrea sa aloce din bugetul pe anul 2017 circa 180 milioane lei celor trei institutii care organizeaza spectacole, concerte, targuri, festivaluri si alte evenimente culturale. Mai exact, Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti are un buget propus de 59 milioane lei, ARCUB - 73 milioane lei, iar Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret (http://proedus.ro/) - 52 milioane lei. Circul si teatrele bucurestene mai primesc inca 320 de milioane de lei.- Modernizare Pasaj Eroii Revolutiei - pasaj pietonal - 8 milioane lei;- Strapungere bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - 24,5 milioane lei;- Managemetul traficului - 400.000 lei. Valoarea proiectului este de circa 150 milioane lei si a mai ramas de realizat circa 60 milioane lei;- Penetratia Prelungirea Ghencea - Domnesti - 5 milioane lei;- Strapungerea Buzesti-Berzei-Uranus - 7,6 milioane lei;- Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - 90 milioane lei;- Reabilitare bd. Liviu Rebreanu, faza II - circa 14 milioane lei;- Reabilitare bd. Aerogarii - 7 milioane lei;- Reabilitare Soseaua Pantelimon - parcarea park&ride - 70 milioane lei;- Reabilitare Soseaua Iancului - circa 12 milioane lei- Largire str. Fabrica de Glucoza - 15 milioane lei;