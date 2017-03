Bucuresti: Primaria vrea sa aloce 500 milioane de lei pentru circul Globus, teatre, muzee, biblioteci si institutiile care organizeaza festivaluri, targuri si expozitii

Circul Globus - 26 milioane lei;

Opera Comica pentru Copii - 29 milioane lei;

Teatrul Dramaturgilor Romani - 8 milioane lei;

Teatrul Stela Popescu - 4,5 milioane lei;

Teatrul Excelsior - 25 milioane lei;

Teatrul Tineretului Metropolis - 16 milioane lei;

Teatrul Masca - 6,4 milioane lei;

Teatrul Constantin Tanase - 12 milioane lei;

Teatrul Ion Creanga - 18 milioane lei;

Teatrul de Animatie Tandarica - 18 milioane lei;

Teatrul de Comedia - 13,3 milioane lei;

Teatrul Mic - 15 milioane lei;

Teatrul Evreiesc de Stat - 8,9 milioane lei;

Teatrul Odeon - 15, 3 milioane lei;

Teatrul Nottara - 15 milioane lei;

Teatrul Bulandra - 21,4 milioane lei;

Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului" - 15,5 milioane lei;

Biblioteca Metropolitana Bucuresti - 13 milioane lei;

Muzeul Municipiului Bucuresti - 24 milioane lei;

Muzeul Literaturii Romane - 16,2 milioane lei

Bugetul estimat al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 este de 1,1 miliarde euro.In ultimele luni CreArt a organizat: Festivalul International de Folclor "Muzici si Traditii in Cismigiu" , BUCHAREST GreenSounds Festival, Traditii si Flori de Sarbatori. Targul de Craciun, CineParK Herastrau, Zilele Bucurestiului, 'Bucuresti, Capitala Iubirii' - Targul de martisor, Targul Bucurestilor (toamna), iMapp Bucharest, Targul de Paste din Cismigiu.ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale a organizat: Targul de Craciun din Piata Constitutiei si evenimentele conexe, Zilele Bucurestiului, Festivalul Luminii, FERENTARI JAZZ FEST, B-FIT in the Street! Festivalul International de Teatru de Strada, Bucharest Jazz Festival 2016, SOUND & VISION FESTIVAL #2, Bucharest Music Film Festival, Revelion 2017: Selfie de Bucuresti, ALT.CRACIUN, 8 martie muzical in Capitala Iubirii.In plus, ARCUB organizeaza diverse expozitii, concerte si spectacole in spatiul interior. Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti ofera periodic si finantari nerambursabile pentru proiecte si actiuni culturale.Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret a avut in 2016 un buget de 30 milioane lei, ARCUB - 35 milioane lei si CreArt - 37 milioane lei.Circul Globus, teatrele si muzeele municipalitatii primesc in total circa 320 milioane lei (70 milioane de euro):