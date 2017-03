Cum sunt cheltuiti banii bucurestenilor: Gabriela Firea vrea sa aloce 55 milioane de lei pentru biserici si Catedrala Mantuirii Neamului, plus 30 milioane lei pentru statui, printre care: statuia unui dac, a Hortensiei Papadat Bengescu si Printului Rainier de Monaco

documente Lista biserici propuse finantare (20 Mar 2017) PDF, 935KB

Din banii proveniti din taxele si impozitele platite de bucuresteni vor fi construite statuia unui dac, statuia Hortensiei Papadat Bengescu, a lui Avram Iancu, dar si statuia Printului Rainier de Monaco.Pentru comparatie, iata ce investitii importante in infrastructura ar ar putea face Primaria cu acesti bani - circa 18 milioane de euro:- Imbunatatirea si extinderea sistemului de management al traficului, valoare estimata - 25 milioane euro - estimare Primaria Capitalei;- realizare pasaj denivelat Petricani ¬ 25 milioane euro - estimare Primaria Capitalei;- realizare pasaj denivelat Andronache ¬ 25 milioane euro - estimare Primaria Capitalei;- pretul unui autobuz variaza intre 260.000-300.000 de euro. De 18 milioane de euro s-ar putea cumpara 60 de autobuze noi,- un tramvai Bucur costa circa 1 milion de euro - deci de acesti bani s-ar putea fabrica 18 tramvaie.Cele 55 milioane lei pentru biserici sunt distribuite astfel:- Biserica Sfantul Nicolae Negustori - monument istoric - continuare lucrari consolidare - 500.000 lei;- Manastirea Plumbuita - reparatii capitale - 1.000.000 lei;-Biserica Serban Voda - continuarea lucrarilor la asezamantul social - 300.000 lei;- Biserica Daniil Sihastrul - lucrari de finisaje si amenajari,lucrari pictura - 400.000 lei;- Biserica Parcul Domeniilor Casin - lucrari pictura interioara - 1.500.000 lei;- Biserica Sfantul Nicolae Udricani - reabilitare monument istoric - 3.200.000 lei;- Biserica Adormirea Maicii Domnului - Militari I - restaurare iconostas, confectionare mobilier sculptat - 500.000 lei;- Biserica Delea Veche - restaurare pictura, catapeteasma si mobilier - 800.000 lei;- Biserica Nicolae Ghica - Paraclis Universitar - restaurare si consolidare - monument istoric - 400.000 lei;- Biserica Aparatorii Patriei - consolidare reamenajare - 1.300.000 lei;- Biserica Nasterea Maicii Domnului Ghencea - finalizare lucrari refacere acoperis si fatada - 400.000 lei- Parohia Tuturor Sfintilor Romani - lucrari constructie cantina sociala, pangar, lumanarar, gard - 1400.000 lei;- Biserica Miron Patriarhul - lucrari de infrastructura - 200.000 lei;- Biserica Tarca Vitan - constructii portice, instalatii sanitare, hidrant - 100.000 lei;- Biserica Izvorul Tamaduirii - Spitalul Colentina - lucrari constructie a bisericii - 2.200.000 lei;- Biserica Sfanta Vineri - Drumul Taberei - lucrari pictura, renovare si finisare a bisericii - 1.800.000 lei;- Biserica Sfantul Antonie cel mare si Ioan Casian - lucrari pictura murala - 550.000 lei;- Biserica Ceaus Radu - reabilitare gard si case parohiale - 700.000 lei;- Biserica Pogorarea Sfantului Duh - Sfantul Nicolae Militari - continuare lucrari asezamant social - 800.000 lei;- Biserica Sfanta Vineri Herasca - reconstructie biserica - 2.300.000 lei;- Biserica Sfantul Nicolae Baneasa - renovare monument istoric si construirea unui centru pentru activitati sociale,a menajarea curtii - 1.000.000 lei;- Biserica Sfantul Spiridon Vechi - conservare-restaurare pictura - 280.000 lei;- Biserica Ioan Mosi - reparatii acoperis, tencuieli, inlocuire instalatie electrica, gard, amenajare curte - 400.000 lei;- Biserica Sfintii Arhangheli Huedin - lucrari pictura - 500.000 lei;- Biserica Iancu Vechi - Matasari - lucrari picxtura - 900.000 lei;- Biserica Apostol si Evanghelist Ioan - finalizare lucrari tencuire interioara, instalatii electrice si termice, pardosire, amenajare exterioara - 800.000 lei;- Biserica Sfintii Trei Ierarhi - lucrari tencuire interioara, instalatii electrice si termice, pardosire, utilitati - 400.000 lei;- Biserica Sfanta Treime Ghencea - continuare lucrari ansamblu rezidential pentru asistenta sociala - 1.900.000 lei;- Biserica Sfantul Andrei Chitila - restaurare - conservare pictura murala, edificare asezamant cultural, social si misionar - 2.600.000 lei;- Biserica Costeasca - constructie clopotnita - 800.000 lei;- Protoeria sectorului 1 - constructie sediu - 1.900.000 lei;- Biserica Sfantul Ioan Rusul si Acoperamantul Maicii Domnului Brancusi - continuare luxcrari constructie ansamblu parohial - 1.700.000 lei;- Biserica Sfantul Andrei - Parva - lucrari pictura - 150.000 lei;- Biserica Caramidarii de jos - lucrari pictura - 250.000 lei;- Parohia Doamna monument istoric - conservare - restaurare pictura murala - 200.000 lei- Biserica Crestina dupa Evenghelie Izbanda - renovare interioara si exterioara - 200.000 lei;- Biserica Sfantul Gheorghe Plevna - monument istoric - consolidare si restaurare - 1.000.000 lei;- Biserica Sfantul Ilie Hanul Coltei - monument istoric - consolidare si restaurare - 150.000 lei;- Biserica Sfantul Prooroc Daniel - continuare lucrari construire biserica - 200.000 lei;- Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel - monument istoric - consolidare si restaurare - 1.200.000 lei- Biserica Sfantul Nicolae Amza - conservare restaurare componente artistice - 250.000 lei;- Patriarhia Romana - lucrari constructii - 15.000.000 lei;- Manastirea Antim - lucrari consolidare-restaurare - 2.870.000 lei;In august 2016, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a alocat, la propunerea primarului general Gabriela Firea, 15 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. In plus, s-au alocat 4,5 milioane lei pentru consolidarea si restaurarea Manastirii Antim.La incerputul anului 2016, CGMB a mai alocat circa 10 milioane de lei pentru biserici.- realizare monument Hortensia Papadat Bengescu - circa 1.000.000 lei;- amplasare monument Hortensia Papadat Bengescu - 400.000 lei;- amplasare statuie dac - 250.000 lei;- refacere monument de for public IC Bratianu - 8.000.000 lei;- realizare monument Insingurare - 4.500.000 lei;- amplasare bust Avram Iancu - 185.000 lei;- realizare ansamblu monumental Regele Ferdinand I Intregitorul - 7.000.000 lei;- amplasare monument din bronz - Regenesis - 425.000 lei;- realizare ansamblu monumental Marea Unire - 6.500.000 lei;- realizare monument de for public PD Kiseleff - CubicArtMonument -Spatiul Cubului - 800.000 lei;- amplasare monument de for public PD Kiseleff - CubicArtMonument -Spatiul Cubului - 200.000 lei;- amplasare Ansamblu Printul Rainier al III-lea de Monaco - 360.000 lei;- reparatii Pasajul Latin - Lipscani - 650.000 lei.In 2016, Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, a alocat circa7,2 milioane lei pe statui. Astfel, s-au alocat 1,8 milioane lei pentru amplasarea monumentului Aripi la Piata Presei Libere, 540.000 lei pentru decorarea Pasajului Latin, 351.000 lei pentru monument "Avram Iancu", 360.000 lei - bust Hortensia Papadat Bengescu, 160.000 lei - altorelief bronz Corneliu Coposu, 2,1 milioane lei - ansamblu monumental Rainier al III-lea si 1,5 milioane lei pentru realizare monument din bronz - Regenesis.Initierea si avizarea proiectului, precum si toate angajamentele de plata cu privire la acest monument au fost facute in mandatele precedente, potrivit datelor facute publice de Primaria Capitalei:- La 22 iunie 2011, Guvernul a emis Hotararea nr. 649, care prevedea alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente si de capital, precum si pentru finantarea unor obiective de investitii ale unitatilor administrativ - teritoriale, printre care se numara si suma de 300.000 lei, alocata municipiului Bucuresti pentru monumentul "Printul Rainier III de Monaco".- La o luna distanta de la aceasta Hotarare de Guvern, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a emis HCGMB 152/27.07.2011, prin care a inclus in bugetul propriu suma alocata in HG 649/2011 pentru monumentul respectiv. Primaria Municipiului Bucuresti a completat, prin intermediul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic (AMPT), aceasta suma cu 568.000 lei din bugetul local.- In acelasi an, a fost organizat un concurs public de solutii, al carui castigator a fost sculptorul Ionel Stoicescu, conform procesului verbal de atribuire nr.2937/7.11.2011.- In luna decembrie 2011 a fost realizata statuia din bronz a Printul Rainier III de Monaco, in valoare de 868.000 lei.- In luna iulie 2014, AMPT a semnat, cu acelasi artist, Contractul cadru nr. 2566/21.07.2014 pentru realizarea "Ansamblului monumental Printul Rainier III de Monaco", prin care statuii initiale i se adaugau 7 elemente figurative statuare din bronz, in valoare de 5.050.000 lei si arena soclu din granit, in valoare de 1.800.000 lei. Pretul final al lucrarii artistice s-a stabilit astfel la 8.494.000 lei, TVA inclus.- Sursa de finantare a fost bugetul AMPT aprobat prin HCGMB 32/27.02.2014. Platile efective au fost facute dupa cum urmeaza:2011- decembrie: 868.000 lei - realizare statuie Printul Rainier III de Monaco2014- octombrie: 500.000 lei - Ansamblul monumental faza I- decembrie: 2.901.600 lei - Ansamblul monumental faza II2015- iulie: 620.000 lei - Ansamblul monumental faza III- august: 824.600 le i- Ansamblul monumental faza IV- octombrie: 204.600 lei - Ansamblul monumental faza V- decembrie: 1.090.704 lei - Ansamblul monumental faza VI2016- iunie: 1.320.000 lei - Arena soclu faza I- noiembrie: 480.000 lei - Arena soclu faza II