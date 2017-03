Asociatia Hai cu Bicla a initiat o petitie online prin care cere Primariei Capitalei sa permita ocolirea lacului Herastrau prin curtea ALPAB si pe Podul Baneasa

"Solicitam ALPAB si Primariei Municipiului Bucuresti ca ocolirea parcului Herastrau sa fie facuta in conditii de siguranta pentru pietoni, persoane cu dizabiltati si biciclisti. Propunerea Asociatiei Hai cu Bicla este ca ocolirea parcului Herastrau sa poata fi facuta pe podul Baneasa si prin curtea ALPAB. COSTURI ZERO. Prin deschiderea circulatiei publice a curtii ALPAB, turul parcului s-ar realiza civilizat, fara riscuri, atat de catre pietoni, cat si de catre persoanele cu dizabilitati si de biciclisti. Practic, simplu, fara costuri si usor de implementat", se arata in petitia online Intr-un comunicat emis recent, Primaria Municipiului Bucuresti spune ca a incercat inca din anul 2015 sa gaseasca o solutie sigura pentru pietonii si biciclistii care traverseaza parcul Herastrau pe podul de cale ferata si sa faca o pasarela pentru pietoni si biciclisti, dar nu a primit aprobare de la Ministerul Transporturilor intrucat pasarele s-ar afla langa calea ferata."Desi ALPAB avea prevazuti bani in buget pentru constructia unei pasarele, Ministerul Transporturilor nu si-a dat avizul pentru realizarea acesteia. Din pacate, aceasta situatie are urmari neplacute, intrucat seria accidentelor produse in acea zona continua. Parcul Herastrau, in suprafata de 110 ha, este impartit in doua zone de-o parte si de cealalta a laculu. In ambele zone ale parcului au fost amenajate alei pietonale si piste pentru biciclisti. In pofida semnalizarii "Accesul interzis", trecerea pietonilor si a biciclistilor de pe un mal pe celalalt al lacului Herastrau, respectiv intre cele doua zone ale parcului, se face pe langa calea ferata Bucuresti-Constanta, pe podul de cale ferata. Urmare a numeroaselor reclamatii ale cetatenilor care au semnalat atat pericolul traversarii caii ferate in aceasta zona, cat si accesul dificil pe podul de cale ferata (scari cu trepte si unghi de inclinare mare, atat la urcare cat si la coborare, care fac imposibila trecerea persoanelor cu dizabilitati locomotorii si dificila trecerea peste calea ferata a biciclistilor si a parintilor cu copii in carucior), Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) a prevazut in buget, inca din anul 2015, fondurile necesare pentru intocmirea studiului de fezabilitate in vederea construirii unei pasarele pietonale peste lacul Herastrau in aceasta zona. Tot in anul 2015, prin mai multe adrese, ALPAB a solicitat Ministerului Transporturilor avizul de principiu privind amplasarea unei pasarele pietonale si distanta minima la care se poate apropia cu aceasta de podul de cale ferata. Atat in 2015, cat si in anul 2016, Ministerul Transporturilor a refuzat propunerea Municipalitatii, argumentand ca solutia propusa nu se incadreaza in regulile privind amplasarea si autorizarea constuctiilor in zona de protectie a caii ferate", se arata in comunicatul Primariei Capitalei.Potrivit Ordonantei de Urgenta privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane:- In scopul desfasurarii in bune conditii a circulatiei feroviare si al prevenirii evenimentelor de cale ferata, se instituie zona de siguranta si zona de protectie a infrastructurii feroviare publice.- Zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, in limita de 20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului.- Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, in limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protectie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu informarea scrisa a proprietarilor terenurilor in termen de 30 de zile.