Gabriela Firea: Primaria Capitalei are in 2017 un buget de 1,1 miliarde de euro. 90 milioane euro vrem sa ii alocam pentru proiecte de infrastructura si parcari, doua milioane lei piste pentru biciclete, 95 milioane pentru spitale

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi bugetul municipalitatii pe anul 2017 si proiectele pentru care doreste sa aloce bani. Astfel, in 2017, Primaria Capitalei are un buget estimat de circa 1,1 miliarde de euro. Din aceasta suma, primarul general vrea sa aloce 95 milioane de euro pentru spitale si servicii de sanatate, circa 7 milioane de euro pentru scoli, 121 milioane de euro pentru subventia RATB, 11 milioane de euro pentru investitii ale regiei si 7 milioane de euro pentru achizitia celor 400 de autobuze, 100 de troleibuze si 100 tramvaie.In ceea ce priveste RADET, au fost alocati 106 milioane de euro pentru subventie si 19 milioane de euro pentru investitii.In ceea ce priveste investitiile in poduri, pasaje si amenajarea de noi locuri de parcare se doreste alocarea a 90 milioane de euro, iar pentru piste de biciclete doua milioane de euro."Este un buget ambitios, speram sa rezolve cat mai multe dintre problemele bucurestenilor, iar la final de an sa constatatm ca mai multe probleme au fost rezolvate", a declarat Gabriela Firea.Ce alocari bugetare doreste sa faca Primaria Capitalei:- 95 milioane euro dintre care 83 milioane euro de la bugetul local, iar diferenta din transferuri de la Ministerul Sanatatii;- in principal se continua programul de dotare cu aparatura moderna a celor 19 spitale din administrarea ASSMB. 57 milioane euro se aloca pentru investitii, finalizarea spitalelor Gomoiu si Foisor. In plus se aloca bani pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan ultramodern cu 2000 paturi, o investitie ce se ridica la 300 milioane euro, a explicat primarul Gabriela Firea."Avem sectii foarte aglomerate. Este nevoie de construirea unui spital modern", a declarat Gabriela Firea."Bugetul total alocat asistentei medicale in unitatile municipalitatii este de 95 milioane euro, din care 83 milioane de euro de la bugetul local, (iar diferenta din transferuri de la ministerul Sanatatii pentru plata salariilor personalului din cabinetele medicale scolare). Continuam programul demarat anul trecut de dotare cu aparatura ultramoderna pentru cele 19 spitale si cabinetele scolare, cu o alocare de 15,5 milioane euro. Pentru investitii am prevazut 57 milioane euro ¬ din care va dau doar doua exemple: finalizarea obiectivelor de la spitalele Gomoiu si Foisor in valoare de 24 milioane de euro. De asemenea, am prevazut sumele necesare pentru intocmirea studiului de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan ultramodern, conform standardelor europene, cu aproximativ 2000 de paturi, investitie care se va situa in jurul valorii de300 milioane de euro. Avantajul unui spital construit de la zero este ca toate circuitele medicale pot fi configurate cu respectarea stricta a normelor legale, ceea ce atrage dupa sine o calitate ridicata a actului medical. Noul spital va cuprinde sectii pt care in Bucuresti se inregistreaza un deficit de paturi, respectiv oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensiva, recuperare medicala, mari arsi etc.", a declarat primarul general.- au fost identificate 11 potentiale terenuri pentru construirea a 12.000 de locuinte sociale si pentru tineri. Anul acesta se aloca bani pentru realizarea studiilor de fezabilitate si a documentatiilor de urbanism, a declarat primarul general.Educatie- 1,3 milioane euro pentru modernizarea a 42 de unitati invatatmant si extinderea 14 unitati invatamant. "Niciun elev sa nu mai invete 3 schimburi", a declarat Firea.-6 milioane de euro pentru autorizarea ISU a celor 47 de scoli modernizate din imprumutul BEI si care nu au aceasta autorizatie.- 121 milioane euro pentru subventia RATB;- 11 milioane euro investitii RATB;- 7 milioane euro la Directia de Transport pentru achizitia mijloacelor noi de transport - 400 de autobuze, 100 tramvaie si 100 de troleibuze in cadrul programului in valoare de 492 milioane de euro;- 125 milioane RADET ( 106 milioane lei subventia si 19 milioane euro investitii)- 80 milioane euro pentru podri, pasaje, parcari: 37 milioane euro - Pasajul Ciurel si strapungerea spre A1, 16 milioane euro - modernizarea Sos. Pantelimon si parcarea park&ride. Primarul General a declarat ca se mai aloca bani pentru largirea strazii Prelungirea Ghencea, Strapungerea Buzesti-Berzei-Uranus, Pasajul pietonal Piata Eroii Revolutiei, largirea strazii Fabrica de Glucoza.- 11 milioane euro pentru amenajarea a 3100 locuri parcare in parcari subterane si park&ride: Piata Constitutiei - 1000 locuri, Sala Palatului- peste 1000 locuri,- piste biciclete - 2 milioane euro;- 7 milioane euro pentru deratizare si dezinsectie, tratamente fito-sanitare- 6 milioane euro - lucrari executie la 36 imobile lucrari si lucrari proiectare;- 27 milioane de euro pentru finantare reparatii capitale maluri lac Herastrau, sistem irigatii Parcul carol, reparatii pod Parcul Tineretului, reparatii locuri de joaca si amplasarea aparate fitness.Bugetul ureaza sa fie afisat vineri pe site-ul Primariei Capitalei si va sta in dezbatere publica 15 zile, apoi va fi supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Aici poate suferi mai multe modificari."Toate cele 15 teatre bucurestene au cresteri de buget fata de executia anului precedent, totalul alocat fiind de 53 de milioane euro, care asigura atat desfasurarea in bune conditii a actului artistic, cat si realizarea unor investitii necesare. In ce priveste institutile subordonate cu activitate in zona culturala, si acestea inregistreaza cresteri fata de anul precedent. Pentru ARCUB am prevazut in buget suma de 15,5 milioane euro, iar pentru Creart, 12,5 milioane euro. Au fost prevazute pentru finantare majoritatea proiectelor derulate in anii trecuti, dar sunt si noutati menite sa consolideze statutul de capitala culturala al Bucurestiului. As vrea sa mentionez in acest sens Festivalul de teatru stradal derulat de ARCUB, care anul acesta va avea o amploare mult mai mare decat in anii precedenti, sau asumarea de catre CREART a proiectului ￯Teatrul Comunitatilor￯, derulat de echipa regizorului Victor Ioan Frunza", a declarat primarul genera."Pentru programele destinate tinerilor am alocat anul acesta 21,7 milioane de euro, 11,4 milioane euro pentru Proedus si 10,3 milioane euro pentru Centrul de servicii comunitare integrate pentru tineri. Daca Proedus se va axa pe continuarea programelor derulate si in anii anteriori, destinate in principal copiilor prescolarilor si scolarilor, Centrul pentru Tineret, proaspat infiintat, va pune accentul pe programele dedicate studentilor si liceenilor din clasele mari. As mentiona aici Programul Parteneriat intre Generatii, care a fost aprobat anul trecut de catre Consiliul General si a carui derulare va incepe in cursul acestui an", a declarat primarul general.