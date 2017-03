Legatura directa intre lipsa parcarilor si traficul de cosmar din Bucuresti: cum ignora primarii Capitalei o problema majora a orasului

Primaria Capitalei a anuntat ca in aceasta primavara va face benzile unice pentru RATB, o masura luata de toate marile capitale europene pentru fluidizarea traficului si reducerea poluarii. Tot la inceputul acestui an a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta care da posibilitatea primariilor sa ridice masinile parcate neregulamentar pe carosabil, Sectorul 4 avand deja in intentie acest lucru. Aceste decizii, desi sunt normale si necesare, aduc insa in discutie lipsa parcarilor de resedinta, o problema pe care primarii de sector trebuia sa o rezolve inca de acum 10 ani, dar nu au facut mare lucru in acest sens. In schimb, edilii sunt foarte preocupati de organizarea de concerte si festivaluri care, pe langa bani, necesita si timp alocat din partea primarilor.Pentru amenajarea benzilor unice pentru RATB, Primaria Capitalei trebuie sa elibereze prima banda de circulatie, ocupata acum de masinile parcate neregulamentar chiar sub semnele de oprirea interzisa. Daca nu elibereaza prima banda de masinile parcate, va fi imposibil sa o transforme in banda dedicata RATB pentru ca bulevardele nu sunt suficient de largi. Chiar si pe arterele rutiere unde nu se fac benzi unice RATB, prima banda a marilor bulevarde trebuie eliberata pentru fluidizarea circulatiei.In plus, este nevoie de spatiu si pentru trasarea pistelor pentru biciclete si incet-incet, Primaria Capitalei trebuie sa inceapa sa elibereze trotuarele de masini daca vrea ca oamenii sa mearga pe jos, iar orasul sa devina "prietenos pentru oameni".Masinile luate de pe trotuare si de pe prima banda a bulevardelor trebuie insa parcate undeva. In acest moment nu exista un astfel de loc si nici solutii pentru rezolvarea problemei, iar Primaria Capitalei nu poate rezolva singura aceasta problema.Inca de acum zece ani, de cand a inceput criza locurilor de parcare in cartierele de blocuri, fiecare primar de sector trebuia sa amenajeze parcari subterane, supraterane, sa faca sensuri unice, sa sistematizeze circulatia pentru a amenaja noi locuri de parcare. Insa acest lucru nu s-a intamplat, iar constructia de parcari nu a tinut nici pe departe ritmul cu achizitia de autoturisme. Asta desi in fiecare campanie electorala candidatii deveniti primari au promis ca se va rezolva problema.Treaba Primariei Capitalei este sa faca parcari in zona centrala. Inca din 2005 se discuta despre amenajarea unor parcari subterane in zone aglomerate ale orasului si eliberarea trotuarelor de masini, insa pana acum s-a facut doar parcarea subterana de la Universitate, in parteneriat public - privat. Municipalitatea avea in plan sa amenajeze urmatoarele parcari subterane: Piata Constitutiei, Piata Walter Maracineanu, in zona Dorobanti si sub Piata Charles de Gaulle. In plus, municipalitatea a anuntat si construirea a trei parcari park&ride la intrarea in Bucuresti: capatul Sos. Pantelimon, una la capatul Bd. Aerogarii si una in sectorul 3, la intersectia bd. Liviu Rebreanu cu bd. 1 Decembrie. Insa pana acum nu s-a facut nimic.HotNews.ro a solicitat celor 6 primari de sector din Bucuresti informatii despre ce au facut in primele 6 luni de mandat si ce planuri au pentru a rezolva aceasta problema care se acutizeaza in fiecare zi, mai ales dupa eliminarea timbrului de mediu si introducerea unui val urias de masini second-hand in Capitala.Raspunsurile arata o lipsa totala de proiecte."La nivelul Sectorului 1 sunt amenajate un numar de 8200 de locuri de parcare de resedinta. Din luna iunie 2016 pana in prezent pe raza Sectorului 1 nu s-au amenajat noi locuri de parcare de resedinta. Pe ansamblul Sectorului 1 se inregistreaza un deficit de locuri de parcare de resedinta, estimat, in urma cererilor scrise si telefonice primite de la cetateni, la peste 1000 de locuri. Acest deficit se inregistreaza in special in zonele Ion Mihalache, Nicolae Titulescu, Banu Manta, Calea Grivitei, Aviatiei si Baneasa. Insa, Primaria Sectorului 1 va raspunde cu solutii concrete la problemele reale ale cetatenilor din aceasta zona administrativa. De aceea, administratia locala a Sectorului 1 are in desfasurare proiecte si studii de fezabilitate pentru amenajarea de noi parcari de resedinta in zonele unde este cea mai mare nevoie de ele", se arata in raspunsul trimis de institutie la solicitarea HotNews.ro."Pe raza Sectorului 3 sunt amenajate aproximativ 80.000 de locuri de parcare, dintre care circa 58.000 sunt de resedinta. Facem precizarea ca in 2015 si 2016 reprezentantii Primariei Sectorului 3 au retrasat, din totalul celor 58.000 de parcari de resedinta, aproximativ 25.000, rezultand 2.000 de noi locuri de parcare. Pentru 2017, Directia Investitii si Achizitii din cadrul Primariei Sectorului 3 analizeaza posibilitatea de crestere a numarului de locuri de parcare, in functie de bugetul ce urmeaza sa fie aprobat si de spatiile disponibile in sector", se arata in raspunsul trimis de institutie la solicitarea HotNews.ro."La data prezentei, in evidentele Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 sunt inregistrate 39026 de locuri de parcare de resedinta. Pentru anul in curs, Autoritatea Locala are in plan construirea de noi parcari in zonele aglomerate din sector. In momentul de fata, un numar exact de locuri de parcare ce urmeaza a fi amenajate nu poate fi estimat, intrucat bugetul pentru 2017 nu a fost adoptat", se arata in raspunsul trimis de institutie la solicitarea HotNews.ro."In anul 2016, in Sectorul 6, au fost amenajate 270 de noi locuri de parcare, astfel incat totalul actual este de 36.800 de locuri. Cele mai multe lucrari de amenajare s-au derulat in Cartierul Militari (str. Murguta, str. Dezrobirii), in Cartierul Crangasi (bd. Constructorilor, in zona Liceului Marin Preda) si in Cartierul Drumul Taberei (str. Zvoristea, str. Valea Oltului). Numarul de locuri de parcare necesare in acest moment este dificil de estimat pentru ca, pe langa autoturismele proprietate personala, mai sunt si autoturisme ale firmelor utilizate de rezidentii Sectorului 6, cele aflate in tranzit etc. Totusi, cresterea numarului locurilor de parcare se poate face actionand pe mai multe planuri: printr-o mai buna utilizare a locurilor existente, prin cresterea ofertei locurilor de parcare pe strada, dar si in afara ei, dar si prin restrictionarea accesului la anumite ore pentru diverse categorii de autoutiliare", se arata in raspunsul trimis de institutie la solicitarea HotNews.ro.Ce solutii are Primaria sectorului 6 pentru a rezolva problema?"Introducerea sensurilor unice pe strazile secundare ofera, pe langa alternative de fluidizare a traficului, si posibilitatea parcarii pe ambele laturi ale strazii, fara obstructionarea traficului. Exemple aplicate in alte sectoare au demonstrat eficienta acestei masuri si imbunatatirea substantiala a numarului locurilor de parcare. De asemenea, masurile de ridicare a masinilor abandonate pe domeniul public si interventiile prompte ale politistilor asupra obstructionarii circulatiei de catre soferii mijloacelor de transport particulare contribuie la fluidizarea traficului, la folosirea corecta a parcarilor de resedinta si la cresterea gradului de siguranta, iar retrasarea parcarilor si incurajarea folosirii parcarilor de proximitate (ale supermarketurilor, de exemplu) sunt solutii de viitor. Precizam ca amenajarea de noi locuri de parcare de resedinta este conditionata de legislatia restrictiva ce interzice constructia pe suprafete incadrate ca spatii verzi, iar HCGMB 124/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, nu mai permite obtinerea de avize de extindere a parcajelor pe carosabil si pe trotuare", se mai arata in raspunsul institutiei.Primaria sector 2 si Primaria sector 5 nu au raspuns la solicitarea HotNews.ro, desi aceasta a fost trimisa in urma cu aproximativ doua luni.In schimb, de cand au preluat mandatele, edilii au fost foarte preocupati sa organizeze spectacole, targuri si festivaluri pentru care s-au cheltuit sume impresionante de bani.Spre exemplu, Primaria sector 3 a platit pentru organizarea manifestarilor cultural-artistice dedicate Zilei Nationale, Craciunului si Revelionului suma de 388.620 lei fara TVA Asociatiei MEDIA 4 FUN. Aceasta este singura care a participat la licitatie si castigatoarea.Pentru servicii de pirotehnie pentru Revelion, institutia a mai platit firmei SC TEMEXSON SRL inca 40.172 lei fara TVA, potrivit site-ului de licitatii publice.Primaria sector 6 a organizat in perioada 24 februarie-8 martie din acest an targuri de Martisor in cartierele Crangasi si Drumul Taberei din Sectorul 6. La intrarile din principalele parcuri au fost amplasate instalatii in forma de inimi, iar in parcarile din Piata Moghioros si cea de langa statia de metrou Crangasi au fost amplasate standuri pentru comercializarea martisoarelor si cate o scena pe care seara intre orele 18:00-20:00 au cantat interpreti de muzica populara. pentru organizarea acestor evenimente institutia a cheltuit aproximativ 77.000 de euro.Pana acum, singurul sector care a investit in parcari etajate este sectorul 6. Primaria sectorului 6 a construit SMART PARKING - uri - parcari automate, etajate.Pana acum institutia a construit 528 de astfel de locuri de parcare in urmatoarele locatii:Cartierul Drumul Taberei1.Al. Bursucani 4 cladiri x 24 locuri2. Str. Cara Anghel 1 cladire x 24 locuri3. Bd 1 Mai ( Hanul Drumetul) 1 cladire x 24 locuri4. Al. Ramnicel x Prel Ghencea 2 cladiri x 24 locuri5. Str. Bozieni ( Spate Hipermarket BILLA) 2 cladiri x 24 locuri6. Str. Sibiu vis-a-vis benzinarie Petrom 3 module x 12 locuri7. Cinema Favorit ( str. Pravat) 3 module x 12 locuri8 Al. Baiut ( Piata Valea Ialomitei) 3 cladiri x 24 locuriCartier Militari1. Drumul Timonierului (str. Reveriei) 1 cladire x 24 locuri2. Str. Dreptatii ( la dispensar) 1 cladire x 24 locuri3. Str. Dreptatii ( la biserica) 1 cladire x 24 locuri4. Str. Dezrobirii bl.M25 1 cladire x 24 locuri5. Str. Dreptatii, bl. O3 (72 locuri)O cladire de parcare este formata de obicei din doua module de 12 locuri, iar un modul costa circa 1 milion de lei.O solutie mai ieftina a gasit sectorul 1 al Capitalei, unde pe strazile cu deficit de locuri de parcare au fost create sensuri unice, iar pe spatiul ramas liber s-au amenajat parcari."Introducerea sensurilor unice pe strazile secundare ofera, pe langa alternative de fluidizare a traficului, solutii pentru locuri de parcare, intrucat se poate parca pe ambele laturi ale strazii, fara ca circulatia rutiera sa fie obstructionata. Pana in prezent, prin introducerea sensurilor unice, Primaria Sectorului 1 a creat peste 100.000 de noi locuri de parcare. Programul de introducere a sensurilor unice pe strazile secundare din Sectorul 1 a fost demarat la sfarsitul anului 2007. Pana in acest moment, Primaria Sectorului 1 a introdus sensuri unice pe o treime din strazile secundare din zonele Nicolae Titulescu, Calea Grivitei, Bulevardul Ion Mihalache, Buzesti, Aviatiei, Bulevardul Expozitiei, Cartierul Baneasa, Dorobanti, Floreasca si Romana", spun reprezentantii Primariei sector 1.Cifrele oficiale furnizate HotNews.ro de Prefectura Bucuresti si Prefectura ILfov arata ca, in ultimii cinci ani, numarul de automobile a crescut de la 1.224.816 la 1.382.122. Doar in Bucuresti, la finalul anului 2011 erau inmatriculate 1.131.807 automobile, iar la finalul lunii septembrie 2016 erau 1.237.302 masini, cu 105.495 mai multe.In Ilfov, la finalul anului 2011 erau inmatriculate 93.009 masini, iar inceputul lunii octombrie 2016 - 144.820 autovehicule, numarul acestora crescand cu 51.811. In procente, cresterea la nivelul Ilfovului este de aproape 30%.