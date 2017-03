Topul oraselor cu cel mai inalt nivel al calitatii vietii. Bucurestiul se afla pe locul 107

In ciuda cresterii volatilitatii politice si financiare in Europa, multe dintre orasele sale ofera cea mai buna calitate din lume de viata si sa ramana destinatii atractive pentru extinderea operatiunilor de afaceri si trimiterea angajatilor, se arata intr-un comunicat de presa emis de companie Infrastructura orasului joaca un rol important atunci cand companiile multinationale decid unde isi stabilesc sediile, dar si accesul facil la mijloacele de transport si utilitati, potrivit sursei citate.In cadrul analizei, Mercer ia in considerare urmatoarele criterii:- Mediul politic si social (stabilitatea politica, criminalitatea, aplicarea legii)- Mediul economic (reglementari de schimb de valuta, servicii bancare)- Mediul socio-cultural ( mass-media si cenzura, limitarile privind libertatea personala)- Sistemul medical si de sanatate (bunuri si servicii medicale, boli infectioase, eliminarea deseurilor, poluarea aerului)- Scoli si educatie (standarde si disponibilitatea scolilor internationale)- Servicii publice si de transport (electricitate, apa, transport in comun, congestionarea traficului)- Recreere (restaurante, teatre, cinematografe, sport si petrecere a timpului liber)- Bunuri de larg consum (disponibilitatea de alimente / bunuri de consum zilnic, autoturisme)- Locuire ( inchirierea de locuinte, utilarea aapartamentelor, mobilier, servicii de intretinere)- Mediul natural (clima, dezastre naturale).Topul oraselor cu cel mai inalt nivel al calitatii vietii:1. Vienna - Austria2. Zurich - Switzerland3. Auckland - New Zealand4. Munich - Germany5. Vancouver - Canada6. Dusseldorf - Germany7. Frankfurt - Germany8. Geneva - Switzerland9. Copenhagen - Denmark10. Basel - Switzerland10. Sydney - Australia12. Amsterdam - Netherlands13. Berlin - Germany14. Bern - Switzerland15. Wellington - New Zealand16. Melbourne - Australia16. Toronto - Canada18. Ottawa - Canada19. Hamburg - Germany20. Stockholm - Sweden21. Luxembourg - Luxembourg22. Perth - Australia23. Montreal - Canada24. Nurnberg - Germany25. Singapore - Singapore26. Stuttgart - Germany27. Brussels - Belgium28. Adelaide - Australia29. Canberra - Australia29. San Francisco - United States