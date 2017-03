Un grup de cetateni din Iasi cer primarului Mihai Chirica sa nu mai permita construirea de blocuri in cartierul lor de case

"Suntem un grup de 45 de familii de ieseni platitori de taxe si impozite locale, locuitori ai unui cartier de case din centrul Iasului (si anume zona cuprinsa intre Str. Smardan si Universitatea Tehnica Iasi) disperati de ceea ce se intampla cu casele lor, construite cu respectarea legii, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare. Nu facem parte din tagma dezvoltatorilor imobiliari. Ne-am investit economiile in casele pe care le-am construit cu truda, in anii 90-2000, ne-am indatorat la banci, am strans din dinti cu gandul ca aici, in acest cartier, va fi locul in care vom imbatrani in liniste, va fi acasa pentru noi, copiii si nepotii nostri.(...) Scrisoare deschisăDomnului Primar al Municipiului Iași, Mihai ChiricaStimate Domnule Primar Mihai Chirica,Suntem un grup de 45 de familii de ieșeni plătitori de taxe și impozite locale, locuitori ai unui cartier de case din centrul Iașului (și anume zona cuprinsă între Str. Smârdan și Universitatea Tehnică Iași) disperați de ceea ce se întâmpla cu casele lor, construite cu respectarea legii, după obținerea tuturor avizelor necesare. Nu facem parte din tagma dezvoltatorilor imobiliari. Ne-am investit economiile în casele pe care le-am construit cu trudă, în anii 90-2000, ne-am îndatorat la bănci, am strâns din dinți cu gândul că aici, în acest cartier, va fi locul în care vom îmbătrâni în liniște, va fi acasă pentru noi, copiii și nepoții noștri.Apelăm la dumneavoastră pentru a vă reaminti declarația pe care o făceați, referitor la situația din zona Smârdan, cu trei ani în urmă: „Vom ţine cont de părerea celor de acolo. (...)Pe noi ne interesează să investească în Iaşi, dar nu într-o manieră în care tulbură liniştea celor de acolo. Unii exploatează piaţa imobili\u001Fară, dar cu siguranţă mult mai important pentru noi este să rămână într-un regim de înălţime care să nu le strice liniştea celor din jur“. (“Ziarul de Iași”, 7 martie 2014)Dar liniștea noastră a dispărut demult. Suntem sufocați de blocurile care apar unul după altul în vecinătatea caselor noastre, fără nici o noimă, ca în Vestul Sălbatic, deși zona noastră este o zonă de case mici, sistematizată din punct de vedere al utilităților după nevoile și cerințele acestui tip de locuințe (străzile sunt de dimensiunile unor alei, sistemul de canalizare, de gaz dar și rețeaua electrică sunt gândite și realizate astfel încât să asigure funcționarea optimă a unui cartier de câteva familii).Această situație, care ne afectează și a început să își lase amprente asupra sănătății noastre, ne-a făcut să ne neglijăm copiii pentru a studia legislația și normele în construcții, ne-a făcut să scriem sesizări peste sesizări către autoritățile competente, sperând, în naivitatea noastră, că investitorii imobiliari vor fi forțați să intre în legalitate.De ce toate acestea?Nu pentru că ne opunem modernizării zonei în care locuim.Nu pentru că nu dorim să se construiască alte clădiri în zona în care locuim.Motivul este unul singur: clădirile care s-ar încadra din punct de vedere urbanistic și arhitectonic în zona de case în care locuim ar trebui să fie de P+3 etaje maxim, conform reglementărilor în vigoare. Iar asta nu o spunem noi, ci un arhitect respectat al Iașului, George Carapanu: “Dacă este o zonă rezidenţială, nu se pot face inserţii cu funcţiuni care produc disconfort şi disfuncţionalităţi care poluează sau produc trafic intens”.Domnule Primar Mihai Chirica,Ca să înțelegeți calvarul pe care îl trăim noi, de câțiva ani, vă enumerăm doar câteva dintre consecințele apariției clădirilor necorespunzătoare din jurul nostru:- din cauza terenului mlăștinos pe care ne aflăm, greutatea blocurilor făcute pe fundații foarte puțin adânci a dus la deteriorarea caselor noastre,- locatarii din blocuri de P+6 sau P+7 etaje situate la distanțe ridicol de mici (chiar și 3m) de vecinul cel mai apropiat vor avea o priveliște minunată spre dormitoarele, curțile, bucătăriile noastre,- densitatea populației în zona de care vorbim este mult depășită față de normele în vigoare. Cum puteți să acceptați, în calitate de primar al unui oraș european al anului 2017, înghesuite în acest perimetru mic, construcții de 6-7 etaje care ne umbresc casele și viața, care ne fură dreptul la intimitate și viață privată?Domnule Primar Mihai Chirica,Sunteți o persoană publică, trăiți în lumina reflectoarelor, dar suntem siguri că, din momentul în care pășiți în casa dumneavoastră, vă bucurați de intimitatea căminului dumneavoastră și nu vă este afectat dreptul la viață privată. Noi, Domnule Primar, suntem urmăriți din momentul în care intrăm în curte, de cel puțin 40 de persoane.Cum ar fi, Domnule Primar, dacă la poarta dumneavoastră ar fi așezat un tomberon imens de gunoi care nu are loc în arealul blocului de alături, așa cum spun normele, pentru că suprafețele sunt prea mici pentru construcții așa de mari?Cum ar fi, Domnule Primar, dacă dumneavoastră ați avea o mică proprietate construită cu mari sacrificii și a cărei valoare, din cauza acestor blocuri răsărite ici colo, s-ar înjumătăți peste noapte?Cum v-ați simți, Domnule Primar, dacă fiul sau fiicele dumneavoastră v-ar spune într-o dimineață că s-au speriat foarte tare când s-au dat jos din pat și au văzut un muncitor care părea că le intră în cameră. Atât de aproape sunt aceste blocuri de casele noastre.Cum ar fi, Domnule Primar, dacă ar trebui să vă duceți copilul de urgență la spital pentru că a inhalat particule microscopice de tencuială și rumeguș din aerul din propria curte și locuință?Domnule Primar Mihai Chirica,Amintiți-vă ce promiteați acum trei ani! Și veniți să ne faceți o vizită, să vă convingeți cu ochii dumneavoastră că lucrurile au scăpat de sub control, din punct de vedere urbanistic, în zona Smârdan - Moldovei - Malu.Apelăm, totodată, la buna dumneavoastră credință și vă cerem să luați măsurile necesare pentru a opri construirea haotică din această zonă a orașului, prin limitarea regimului de înălțime la 1-2 etaje peste înălțimea caselor care alcătuiesc acest cartier.Domnule Primar Mihai Chirica,Ați călătorit prin multe orașe europene, probabil vă doriți ca și Iașul să fie un oraș în care să locuim cu plăcere. Din păcate, posteritatea va amenda haosul urbanistic care caracterizează Iașul de câțiva ani. Nimeni nu va mai ști cine a fost arhitectul șef care a aprobat monstruozitățile arhitectonice care au urâțit deja Iașul, dar, cu siguranță, se va ști pe timpul cărui primar s-au construit.Semnatari:Locuitorii proprietari ai caselor din Str. Moldovei,Str. Malu, Str. Smârdan, Str. Barbu Lăutaru,Str. Heliade, Str. Adunați, Str. Cometei, Str. Iernii