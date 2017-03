Primaria sectorului 4 a pus in dezbatere publica regulamentul pentru ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe partea carosabila

documente Proiect ridicare masini Sector 4 (13 Mar 2017) PDF, 2MB

- Constatarea stationarii neregulamentare pe partea carosabila din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti se efectueaza conform legii, de catre Directia Generala de Politie Locala Sector 4.- Operatiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea in spatiul special amenajat si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila din Sectorul 4, se efectueaza de catre personalul specializat din cadrul Biroului Ridicari Auto al Directiei Generala de Politie Locala Sector 4.- Aceste operatiuni se pot realiza numai pe baza Dispozitiei scrise de ridicare intocmita de catre politistul Iocal al Directiei Circulatie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 4 prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor. Politistul local-agent constatator - asista pe toata perioada derularii operatiunilor de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar.- Dupa intocmirea Dispozitiei scrise de ridicare se va completa a Nota de constatare de catre un lucrator specializat din cadrul Biroului Ridicari Auto a Directiei Generala de Politie Locala Sector 4 care va fi semnata si de catre politistul local din cadrul Directiei Circulatie Rutiera a Directiei Generale de Politie Locala Sector 4.- In cuprinsul Notei de constatare, se va imortaliza in format digital foto, din 4 unghiuri diferite, starea vehiculului stationat.- Dispozitia de ridicare privind autoturisinul stationat neregulamentar trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:a) data, ora si locul ridicarii vehiculului:b) gradul profesional, numele si prenumele politistului local care dispune masura tehnicoᅡadministrativa si unitatea din care face parte;c) indicarea expresa a temeiului juridic referitor la norma incalcata;d) mentiuni privind inregistrarea foto sau video a stationarii vehiculului:e) mentiuni privind avarii vizibile pe vehicul;f) date privind numarul de inmatriculare/inregistrare si marca vehiculului.- In cazul in care proprietarullutilizatorul/detinatorul legal al autovehiculului ridicat refuza sa achite taxa pentru ridicarea si transportul acestuia, bunul va ramane in depozitul Directiei Generale de Politie Locala Sector 4.- Perioada maxima de depozitare este de 1 an. In situatiile in care proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului depozitat nu se prezinta in acest termen pentru ridicare, agentii constatatori din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 4, imputerniciti de Primarul Sectorului 4, vor trece la aplicarea procedurilor cuprinse in dispozitiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.- Directia Generala de Politie Locala Sector 4 raspunde, in mod direct fata de proprietarii/detinatorii legali ai vehiculelor ridicate, peatru eventualele daune produse acestora, doar ca urmare a operatiunilor de ridicare, transport si depozitare.- Eliberarea se va efectua utilizatorului/conducatorului/proprietarului/detinatorului legal al vehiculului in baza certificatului de inmatriculare in original, sau a altor documente care atesta proprietatea ori detinerea legala a autoturismului (carte identitate, carte de identitate autovehiculicontract vanzare cumparare) .- Programul de desfasurare a activitatilor de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor se desfasoara zilnic, 24 de ore. Programul de desfasurare a activitatii de restituire a vehiculelor depozitate in spatiul special amenajat se va desfasura prin serviciu continuu pe durata a 24 de ore.- Cuantumul maximal al tarifelor aferente operatiunilor de ridicare si transport este dupa cum urmeaza :a) pentru ridicatul si transportul autovehiculului stationat neregulamentar se percepe o taxa de 150 lei;- pentru ridicarea autovehiculului stationat neregulamentar se percepe o taxa de 75 lei;- pentru depozitarea autovehiculului stationat neregulamentar nu se percepe nici o taxa, cu exceptia situatiei cand durata de depozitare depaseste 2 luni de la data depozitarii, atunci percepandu-se un tarif de 15 lei/zi de stationare/autovehicul.- Transportul la locul de depozitare nu se mai executa daca, pana la initierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezinta la locul ridicari i si este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. In acest caz se suporta doar contravaloarea operatiunii de ridicare (75 de lei), iar in cazul in care se refuza achitarea acestui tarif, se continua transportul autovehiculului ridicat la locul de depozitare.- Plata tarifelor aferente operatiunilor de ridicare. transport si depozitare a vehiculelor se va efectua la casieria Directiei Generale de Politie Locala Sector 4, in loc special amenajat, care are obligatia sa elibereze chitanta ca dovada a platii.Primaria Oradea a inceput de la 1 februarie ridicarea masinilor parcate neregulamentar, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa. Tariful perceput pentru ridicare, transport si depozitarea masinii parcate nelegal este de 300 de lei, la care se adauga plata custodiei de 2 lei/ora in primele 48 de ore. Daca soferul apare la masina si operatiunea de ridicare nu se finalizeaza, acesta va achita 150 de lei. La aceste taxe se adauga sanctiunea amenzii de 4 puncte pentru stationare interzisa (1 punct echivaland cu 10% din salariul minim pe economie) si inca 3 puncte penalizare, in jur de 145 de lei x 4. Ridicarea masinilor se face de catre Politia Locala.Primaria Cluj-Napoca a inceput din 9 februarie ridicarea masinilor parcate neregulamentar. Ridicarea masinilor se face de catre Primarie, nu de o firma privata.Cuantumul sanctiunii pentru ridicare-transport-depozitare este de 547 de lei. In cazul in care utilizatorul sau proprietarul se prezinta la autovehicul si nu se mai efectueaza transportul si depozitarea, sanctiunea e de 294 de lei.Masura ridicarii autovehiculelor se aplica in cazuri precum, potrivit institutiei:- oprirea/stationarea autovehiculelor in statiile CTP;- pe benzile de urgenta si cele de siguranta;- in intersectii si sensuri giratorii;- pe treceri de pietoni, in zone rezidentiale/pietonale;- pe trotuare si piste de biciclete;- in parcarile cu plata;- in cazuri de blocare a punctelor gosposdaresti sau a diverselor accese auto, precum si in alte situatii, conform legislatiei in vigoare.