Ce mai pregateste primaria in Cluj - oras inteligent: aplicatie care sa te anunte daca ti s-a ridicat masina

Recent, primaria a lansat aplicatia Cluj Parking care ajuta soferii sa parcheze mai usor in parkingurile cu plata din centrul orasului. Aceasta aplicatie contabilizeaza locurile de parcare din parcarile de la Sala Polivalenta, Motilor, Piata Unirii, Piata Cipariu si Complexul Leu.Respectiva solutie va fi extinsa si pentru a contabiliza locurile de parcare cu plata de pe arterele din zona centrala. In acest sens, de la anul, primaria va cumpara senzori de parcare care vor fi instalati pe mai multe artere din centrul orasului. Anuntul a fost facut de primarul Emil Boc la o emisiune difuzata de Napoca FM. Oficialul a mai spus ca respectivii senzori pot fi montati si in statiile de autobuz tocmai pentru a descuraja parcarea autovehiculelor in acestea, politia locala urmand sa fie alertata cand se intampla astfel de cazuri.