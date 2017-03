​FOTOGALERIE Cum arata luminitele cu care va fi impodobit Bucurestiul de Pasti. Pretul luminitelor, iepurasilor si oualor luminoase e inca necunoscut

"Am inceput curatenia si repararea strazilor, dupa o iarna grea. Ne dorim ca, de Paste, sa inauguram Calea Victorie de la Guvern pana la Piata Enescu (Ateneul Roman) cu acces pietonal de vineri seara pana duminica seara. Si, in premiera, dorim sa infrumusetam orasul cu lumini festive de Paste, deoarece este cea mai mare sarbatoare a crestinismului, multi bucuresteni raman acasa, si este important ca orasul nostru sa fie impodobit de sarbatoare. Am observat ca bucurestenii, dar si turistii, au fost foarte incantati de Targul de Craciun, de aceea, si de Paste, Primaria Capitalei va organiza un Targ Pascal, tot in Piata Constitutiei. Imi doresc sa avem o capitala curata si frumoasa", a declarat primarul general, Gabriela Firea, pentru HotNews.ro.Deocamdata nu se stie cat va costa impodobirea orasului in acest fel, urmand ca Luxten, compania care se ocupa de iluminatul public, sa faca o estimare.Primaria Capitalei a platit pentru organizarea targului de Craciun din 2016,din Piata Constitutiei, circa 7,2 milioane lei, potrivit unui raspuns trimis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro. Aceasta suma include amenajarile facute in cadrul targului, bradul de Craciun, casa lui Mos Craciun, patinoarul, caruselul, trenuletul, dar si organizarea concertelor din cadrul targului si onorariile artistilor. Pentru iluminatul de sarbatoare din oras, de pe marile bulevarde, reprezentantii Primariei Capitalei spun ca nu au platit nimic."Ornamentele de Craciun s-au aprins in data de 01.12.2016, fiind folosite 3.087.432 de beculete tip LED. Instalatiile de iluminat festiv sunt puse la dispozitie gratuit de catre Gestionarul sistemului de iluminat in municipiul Bucuresti, SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, in baza unui contract de comodat incheiat cu Primaria Capitalei, Primaria Municipiului Bucuresti va platit energia electrica, montarea si demontarea ornamentelor de sarbatori", se arata in raspunsul trimis de municipalite la solicitarea HotNews.ro.In 2015, luminitele de Craciun din Capitala au costat circa 10,7 milioane de lei. Din aceasta suma 7,7 milioane lei au venit gratuit de la Luxten, compania care care administreaza sistemul de iluminat public din Capitala, iar 3 milioane de lei au fost platiti de Primaria Capitalei pentru montat, demontat si energie electrica.