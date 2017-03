Centrul Bucurestiului va fi impodobit cu luminite de Pasti, pentru prima data

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a spus ca, in acest an, centrul Bucurestiului va fi decorat, de Pasti, cu beculete, dar, momentan Primaria asteapta propunerile companiei de iluminat Luxten Lighting, atat in privinta costurilor, cat si pentru ce portiuni de strazi vor fi impodobite.Pana in acest an, Bucurestiul a fost impodobit cu luminite numai in perioada sarbatorilor de iarna.In 2016, luminitele de sarbatori au fost aprinse pe 1 decembrie, fiind decorate 52 de locuri din Capitala, pe un traseu de 29 kilometri, ce include bulevardele Magheru, Balcescu, I.C. Bratianu, Unirii, Piata Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, Bulevardul Lascar Catargiu, Regina Elisabeta, Piata Victoriei, Bulevardul Aviatorilor, Arcul de Triumf, Piata Arcul de Triumf, Piata Charles de Gaulle, Piata Presei Libere, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, la intrare de pe DN1, Fantana Miorita, Piata George Enescu, Centrul Istoric, Piata Romana, la monumentul Lupoaica, Piata Constitutiei, Bulevardul Carol, zona Piata Universitatii - Piata Rosetti, zona Ateneu - Nicolae Golescu, intersectiile Soseaua Colentina cu Soseaua Stefan cel Mare, Soseaua Colentina cu Strada Doamna Ghica, Calea Mosilor cu Bulevardul Dacia, Soseaua Mihai Bravu cu Strada Baba Novac, Bulevardul Unirii cu Strada Traian, Bulevardul Cantemir cu Bulevardul Marasesti.