​Gabriela Firea: Calea Victoriei va deveni pietonala, in weekend, in preajma sarbatorilor pascale. Zona centrala a orasului arata foarte murdar si foarte urat

"Ne pregatim ca in preajma sarbatorilor pascale Calea Victoriei sa devina pietonala, va fi un exemplu de curatenie si civilizatie. Acest lucru se va intampla de vineri seara pana sambata seara. Toate vitrinele trebuie sa fie amenajate si infrumusetate. Agentii comerciali vor deschide terasele, vor avea loc spectacole. Este o solicitare din partea bucurestenilor sa fie si o cale pietonala in Capitala", a declarat primarul gabriela Firea.Aceasta a criticat felul cum arata zona centrala a Capitalei desi este treaba municipalitatii sa arate mai bine."Am demarat deja in forta actiunea de curataare a Caii Victoriei, a bd. Magheru si a Centrului istoric. Aceste zone arata deplorabil. Am inceput sa luam masuri, sa contactam proprietarii cladirilor sa ii instiintam ca au si ei obligatii, trebuie sa aiba fatadele ingrijite, sa nu aiba desene pe pereti. Sunt vitrine nespalate, neingrijite, locuri abandonate, afise peste afise. Zona centrala a orasului arata foarte murdar si foarte urat. Ii rugam sa isi curetete fatadele si vitrinele. Noi incepem in forta curatarea trotuarelor, statiilor RATB si a mijloacelor de transport in comun, curatenia in parcuri, repararea bancilor, a locurilor de joaca. In ceea ce priveste Centrul vechi sunt mai multe masuri de igienizare si infrumusetare, vor fi amplasate mai multe tomberoanesi operatorul de salubrizare va fi mai vigilent. La imobilele de deasupra teraselor se vor lua masurile ca acele familii sa pastreze curatenia orasului, sa nu mai arunce gunoaie", a declarat primarul general.