Protest al unor parinti in fata Spitalului Clinic Judetean Arad, nemultumiti de conditii si de cum sunt tratati copiii de personalul medical

Cei aproximativ 30 de parinti s-au adunat pe un trotuar din fata SCJU Arad la ora 17.30 si au stat de voba cu jurnalistii, povestindu-le experientele neplacute pe care le-au avut in acest spital la care au ajuns cu copiii.Participantii au spus ca este o forma de protest fata de "atidudinea nepasatoare" a cadrelor medicale si fata de conditii, mai ales cele din Sectia de Boli Infectioase Copii.Actiunea a avut loc dupa ce Cristina Rusu, mama a unei fete de patru ani si jumatate, a povestit intr-o scrisoare deschisa experienta de la aceasta sectie unde a ajuns la finele saptamanii trecute.Femeia a reclamat ca, desi fata a ajuns la spital foarte slabita si deshidratata, personalul medical nu i-a dat atentie, chiar daca angajatii "stateau la povesti, suc si prajituri".Abia dupa insistentele mamei medicul de garda ar fi decis sa-i puna o perfuzie copilei."M-au descurajat de la inceput, parca dorind sa imi iau copilul si sa plec acasa. Mi-au spus ca sunt sanse mari ca fata mea sa plece din spital cu alte boli", a declarat, marti, la protest, Cristina Rusu.Ea a povestit ca in salonul "de nici sase metri patrati" erau doua paturi, in care erau internati patru copii, fiecare insotit de mama."Am fost opt persoane intr-un spatiu care nu se poate numi salon de spital. Pe sectie era o singura asistenta, care nici nu avea timp sa se ocupe de copii. Practic, fiecare copil bolnav era pe cont propriu. Toate mamele care aveau copii pe sectie au fost revoltate. Nu primeau tratament la timp, nu le baga nimeni in seama", a povestit aradeanca.Ea a numit spitalul "un lagar de exterminare", din care a fost nevoita sa isi retraga copilul bolnav de enteroviroza pe propria raspundere, alegand un tratament in regim privat."Nu pot accepta ca traiesc intr-un oras mare si sa nu beneficiez de sistemul medical de stat. Fetita mea a ajuns la spital ca o leguma, dar mi s-a spus ca nu mi se face nicio investigatie medicala pana luni, cand vine medic, si ca am noroc daca atunci va fi vazuta de vreun doctor. Nu a primit nici antitermic pe motiv ca nu inghite pastile la patru ani si jumatate", a adaugat Cristina Rusu.O alta mamica a spus ca si-a retras imediat copilul dupa ce i s-a administrat un antibiotic farte puternic "care nu il ajuta decat sa nu se imbolnaveasca de bacteriile din spital".Irina Feher, o alta tanara prezenta la protest, a povestit ca vineri a ajuns la spital cu baietelul de noua ani si ca medicii pediatri i-au spus ca este suspect de menigita."I s-a facut punctia lombara si a primit tratament de specialitate pentru meningita. Copilul meu a fost lasat singur in salon, parasit, desi nu avea voie sa se miste dupa punctie. Mi s-a interzis categoric sa raman in spital cu copilul, desi are doar noua ani, ceea ce este ilegal. L-am luat din spital pe propria raspundere, a doua zi, l-am dus la Timisoara si s-a infirmat meningita. Avea o simpla viroza. Noroc cu o alta mama care m-a sunat noaptea si a spus sa-mi iau urgent copilul de acolo ca nu e bine ingrijit", a povestit femeia.Alti parinti au relatat cazuri asemanatoare, povestind despre conditiile necorespunzatoare si aglomeratia din saloane."In weekend-ul trecut au fost trei copii intr-un pat, ceea este de neconceput. Mi-am luat imediat copilul acasa si am mers la un spital privat", a spus un tata.Dupa aproximativ 30 de minute, in randul participantilor a coborat directorul interimar al SCJU Arad, Corina Crisan. Aceasta a incercat sa evite presa, dorind doar sa invite la discutii parintii. In cele din urma, a acceptat sa ofere o declaratie scurta, in care arata ca s-a inceput o ancheta interna: "S-a demarat o ancheta privind atitudinea personalului medical. Vrem sa stim ce deficiente au existat, chiar si in privinta comunicarii cu parintii si pacientii in general".Intrebata de o mamica de ce sunt inchise laboratoarele spitalului la sfarsit de saptamana, pentru ca i-au fost refuzate analizele pentru copil, Corina Crisan a negat, spunand ca exista linie de garda.Referitor la interzicerea prezentei mamelor si aglomeratia din saloane, directoarea a spus: "Din pacate, in judet incidenta rujeolei este mare si a trebuit sa alegem intre a evita supraaglomerarea sau a lasa fiecare copilas cu mama lui".Intrebata de News.ro despre lipsa de personal, Corina Crisan nu a stiut sa raspunda cat la suta din schema este acoperita in acest moment, afirmand doar ca sunt deficiente la mai multe sectii atat la medici cat si la asistenti si infirmieri.In cele din urma, parintii au urcat intr-o sala de sedinte a spitalului pentru a discuta cu managerii despre problemele pe care le-au intampinat.Conducerea Consiliului Judetean Arad, care are in subordine spitalul, a cerut efectuarea unei anchete si tragerea la raspundere a angajatilor.SCJU Arad are 52 de sectii amenajate in 23 de cladiri din tot judetul, fiind spitalul cu cele mai multe imobile si cea mai mare raspandire din tara, pe o raza de peste 85 de kilometri. In fiecare an, unitatea are aproape 70.000 de pacienti internati, 85.000 de persoane sunt consultate in ambulatoriu, iar 60.000 sunt ingrijite la Unitatea de Primire Urgente.