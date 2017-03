Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania solicita Consiliului General  sa reanalizeze acordul dat pentru infiintarea celor 19 societati comerciale ale municipalitatii

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa reanalizeze acordul dat pentru infiintarea celor 19 societati comerciale ale municipalitatii. CNIPMMR este de parere ca infiintarea societatilor nu valorifica practicile din celelalte state membre ale UE, unde autoritatea locala a infiintat un numar foarte redus de societati, in domenii neconcurentiale. In plus, acestia argumenteaza ca municipalitatea trebuie sa respecte Legea concurentei, iar din exemplele pe care le avem, in general, companiile de stat au fost controlate politic, nu au avut eficienta/performanta si au inregistrat datorii.Pe larg, argumentele aduse ce CNIPMMR sunt urmatoarele:- Necesitatea realizarii unei note cuprinzatoare de impact, a Testului IMM, a unei dezbateri publice, inainte de adoptarea deciziei de infiintare a 19 societati proprii.- Cele 19 societati comerciale proprii cu unic actionar Consiliul General al Municipiului Bucuresti vizeaza domenii care sunt deja gestionate/administrate public, de:1. departamentele functionale ale Primariei Municipiului Bucuresti (Directia Generala Infrasctructura si Servicii Publice, Directia Generala Dezvoltare si Investitii, Directia Generala Dezvoltare Urbana);2. organismele prestatoare de servicii publice si de interes local (Administratia Fondului Imobiliar, Administratia Strazilor, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic);3. Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice;4. regia autonoma R.A.D.E.T., care alimenteaza cu energie termica peste 1,25 milioane de locuitori ai Capitalei, respectiv 565.000 de apartamente din 8.500 de blocuri si imobile, furnizand caldura si apa calda pentru 5.400 de agenti economici si institutii cu statut de obiective sociale, sau care sunt supuse liberei concurente (paza, dispecerat taxi, tehnologia informatiilor, turism, constructii, etc.).- Necesitatea respectarii pe depin a dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu eliminarea situatiilor care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta libera sau instituie un monopol.- Necesitatea respectarii pe depin a principiilor achizitiilor publice de toate autoritatile publice locale (care sunt autoritati contractante conform dispozitiilor art. 4 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) pentru atribuirea contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrari, respectiv asigurarea promovarii concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei, asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice.- Necesitatea respectarii pe depin a principiilor economiei de piata, care este o economie a competitiei, a concurentei, generata de proprietatea privata, care asigura echilibru, eficienta, performanta.- Necesitatea scaderii cheltuielilor publice si reformarii administratiei publice locale: avand in vedere ca cele 19 societati comerciale vizeaza domenii care sunt deja gestionate/administrate public, ca potrivit declaratiilor "aceasta reorganizare nu presupune nici un fel de disponibilizare", presupune "crearea de noi locuri de munca", rezulta ca nu vor fi reduse cheltuielile de personal ale administratiei publice locale, in conditiile in care Primaria Bucuresti are deja un aparat excedentar raportat la alte metropole si la bugetul administrat (860 de functionari publici, 10 consilieri personali ai primarului, pentru 1,88 milioane de locuitori/suprafata de 228 km patrati), raportat la 207 angajati (69 functionari si 138 personal contractual) la nivelul Primariei Berlinului, digitalizata complet (pentru 3,46 milioane de locuitori/suprafata de 891,68 km patrati, 17 sectoare);- In general, companiile de stat au fost controlate politic, nu au avut eficienta/performanta si au inregistrat datorii (exp. RADET catre ELCEN sunt in prezent in insolventa, cu datorii de peste 3,6 miliarde lei).- Bucurestiul este un model pentru celelate municipii/orase, infiintarea celor 19 societati urmand a fi preluata ca model de celelate judete, cu consecinta aparitiei a cca. 1.000 de societati municipale, peste numarul deja mare al organismelor prestatoare de servicii publice/ de interes local si regiilor autonome existente, cu efecte semnificative negative asupra concurentei, economiei si sectorului IMM-urilor;- Infiintarea societatilor nu valorifica practicile din celelalte state membre ale U.E., unde autoritatea locala a infiintat un numar foarte redus de societati, in domenii neconcurentiale, subventionate, pentru aspecte de mediu, sociale, administrative privind asigurarea sediilor si administrarea departamentelor, organelor autonome, companiilor publice, a entitatilor de drept public cu personalitate juridica si a entitatilor publice ale comunitatii locale):- 3 societati municipale in Viena (2,26 milioane de locuitori/suprafata de 414,65 km patrati);- 7 societati municipale in Madrid (3,16 milioane de locuitori/suprafata de 605,77 km patrati);- 19 societati municipal, 41 de organisme prestatoare de servicii publice si de interes local, A.M.R.S.P. si 2 regii autonome in Bucuresti (1,88 milioane de locuitori/suprafata de 228 km patrati).De exemplu, in Viena (2,26 milioane de locuitori/suprafata de 414,65 km patrati) sunt trei societati comerciale, constituite in temeiul art. 71 din "The Vienna City Statutes":- Stadt Wien - Wiener Wohnen (Housing in Vienna);- Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV Vienna Hospital Association);- Wien Kanal (Vienna Waste Water Management). Stadt Wien - Wiener Wohnen (City of Vienna - Housing in Vienna) este o intreprindere municipala care gestioneaza aproximativ 220.000 case din Viena, cu aproximativ 500.000 de rezidenti, vizand locuinte sociale subventionate. Wiener Krankenanstaltenverbund (Vienna Hospital Association) functioneaza incepand cu 1 ianuarie 2002, fiind constituita in temeiul art. 71 din "The Vienna City Statutes", de Consiliul Local al orasului Viena, fara a avea personalitate juridica si fara a fi o companie privata in conformitate cu legea aplicabila societatiilor comerciale, in scopul de a pune la lucru impreuna mijloacele existente si serviciile municipale, vizand spitalele orasului Viena, clinicile universitare, centrele de batrani si casele de sanatate ale orasului Viena, ingrijirea medicala sociala, alte facilitati pentru ghidarea spitalelor, centrelor de batrani si casele de sanatate. Wien Kanal (Vienna Waste Water Management) asigura intretinerea si modernizarea sistemului de canalizare din Viena, inclusiv realizarea de proiecte inovatoare, cu experti din intreaga lume, pentru a se imbunatati sistemul de eliminare a apelor uzate si de protectie a apei: de exemplu, un sistem de control inteligent pentru gestionarea sistemului de canalizare, pentru a mentine fluxul la statia de epurare in mod constant si astfel pentru a se evita evacuarile in apa receptoare, chiar si din ploaie (sursa:).In Madrid (3,16 milioane de locuitori/suprafata de 605,77 kmpatrati) sunt 6 intreprinderi publice:- Empresa Publica Madrid Activa, S.A.U.- Empresa Publica Centro de Transportes de Coslada, S.A.- Empresa Publica Nuevo Arpegio, S.A.- Empresa Publica Arproma, S.A.- Empresa Publica Gedesma S.A.- Empresas Publicas con Forma de Entidad de Derecho Publico que Dependen del Servicio Madrileno de Salud. Empresa Publica Madrid Activa , S.A.U incurajeaza si promoveaza dezvoltarea economica, tehnologica si industriala a Comunitatii Madrid, realizand studii si analize, prezentand si propunand initiative si alternative pentru diferitele domenii publice, actorilor economici si sociali. Empresa Publica Centro de Transportes de Coslada , S.A. este o societate publica, al carei obiect de activitate il constituie constructia, gestionarea si exploatarea unui centru de transport in municipiul Coslada, de 1.079.000 m2 (extins in prezent cu o suprafata de 159.011 m2), echipat cu cea mai buna infrastructura si servicii pentru a satisface companiile de logistica din localitate. Empresa Publica Nuevo Arpegio , S.A. este o societate publica, parte a administratiei institutionale a Comunitatii Madrid (Legea nr. 1/1984, a administratiei), atasata la Ministerul Mediului si Amenajarii Teritoriului al Comunitatii Madrid (Legea nr. 3/2001 a patrimoniului), cu capital integral detinut de Comunitatea Madrid, avand un regulament dublu, public-privat, supunandu-se controlului dublu al conducerii sale, ca o corporatie si ca o companie publica. Activitatile sale sunt in conformitate cu politicile si obiectivele stabilite de catre Ministerul Mediului si Amenajarii Teritoriului al Comunitatii Madrid, prin intermediul Consiliului Director, in cadrul urmatoarelor domenii: gestionarea si dezvoltarea industriala, logistica, comert, birouri, rezidente, introducerea pe piata a terenurilor urbanizate, managementul comenzilor lucrarilor de infrastructura si de constructie pentru administratia publica locala, pentru absorbtia maxima a eforturilor nationale si internationale de stimulare a cresterii economice si a ocuparii fortei de munca in regiunea investitiilor Madrid. Empresa Publica Arproma , S.A. realizeaza activitati, exclusiv legate de activitatea administrativa a departamentelor, organelor autonome, companiilor publice si a entitatilor publice ale Comunitatii Madrid, precum si a entitatilor de drept public cu personalitate juridica si propriile sale active, vizand construirea, reabilitarea, achizitionarea si cedarea de bunuri imobiliare, contracte de inchiriere, finantarea si gestionarea constructiilor, infrastructurii, servicii de consultanta si consiliere pentru achizitionarea/vanzarea de bunuri imobiliare. Empresa Publica Gedesma S.A. este o compania publica, instrument si serviciu tehnic al administratiei Comunitatii Madrid, avand ca scop proiectarea, dezvoltarea si punerea in aplicare, direct sau prin externalizare, a planurilor strategice, studiilor, proiectelor, lucrarilor si serviciilor legate de mediu si programe de conservare, restaurare si imbunatatire a mediului, pentru administratie si organismele publice subordonate.Potrivit CNIPMMR, in prezent pentru Municipiul Bucuresti (1,88 milioane de locuitori/suprafata de 228 km patrati) exista un numar de 41 de organisme prestatoare de servicii publice si de interes local: Administratia Fondului Imobiliar, Administratia Strazilor, Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, teatre, muzee, etc, A.M.R.S.P. - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice si 2 regii autonome (R.A.D.E.T. si R.A.T.B).La finalul lunii februarie, majoritatea PSD - ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a dat acordul de principiu ca Primaria Capitalei sa infiinteze 19 societati comerciale pe actiuni prin care sa presteze majoritatea activitatilor care acum sunt delegate unor companii private sau unor directii din institutie. Firmele Primariei se vor ocupa de producerea si furnizarea energiei electrice, iluminat stradal, administrarea spitalelor, paza, administrarea spatiilor publicitare, consultanta pentru proiectele de infrastructura, administrarea drumurilor etc. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca aceste firme vor face treaba mai bine decat firmele catre care sunt delegate in acest moment aceste servicii, la preturi mult mai mici.