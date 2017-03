Dezvoltatorii cartierului Greenfield: Breteaua de acces din DN1 va fi largita, se va face o noua legatura cu Soseaua de centura.

Reamintim ca in urma cu circa trei saptamani drumul forestier din Padurea Baneasa pe care circulau locuitorii ansamblului a fost inchis, in urma unei decizii definitive a instantei, acesta nefiind dedicat circulatiei rutiere, iar oamenii mai pot ajunge acasa doar prin DN1, pe Aleea Teisani, o artera cu o banda de circulatie pe sens, ceea ce a dus la blocaje severe si la proteste ale locuitorilor.Gabriel Biziniche, director Impact, a declarat ca deja s-a demarat procedura de autorizare pentru cele doua drumuri, obtinadu-se o parte dintre avize, iar pana la finalul anului, daca se vor obtine toate aprobarile, cele doua artere vor fi construite.Acestea vor fi realizate pe cheltuiala dezvolatorului, investitia ridicandu-se la circa 500.000 de euro, dupa care vor fi predate autoritatii locale."Cu siguranta Aleea Teisani, in forma actuala nu poate ramane singurul drum de acces in cartier. In 2013, cand noul actionariat si management a preluat compania, constatand ca statutul drumului era incert, una dintre prioritati a fost identificarea unor solutii complementare de acces. In acest sens am comandat un studiu de traffc, insistand sa fie identificate alte solutii, care nu imiplica Vadu Moldovei. Specialistii ne-au prezentat doua solutii iar noi am inceput demersurile pentru implementarea lor", a declarat acesta."Prima solutie se refera la extinderea Aleei Teisani si imbunatatirea intersectiei cu iesire din DN1 catre Centura Bucuresti, prin largirea bretelei care leaga DN1 de Soseaua de Centura. Intersectia DN1/Centura Bucuresti a fost mereu blocata de cand a fost construita. Din cauza acestor blocaje, rezidentii nostri nu pot iesi din Aleea Teisani. De altfel, pe DN1, din cauza sistematizarii acestei intersectii, se produc frecvent blocaje in zona, blocaje care afecteaza toti participantii la trafic.Impact a achizitionat tot terenul necesar operatiunii pentru a realiza in mod optimal aceasta varianta. Asteptam aprobari de la CNADR. Acestea ar trebui sa vina pana la sfarsitul lui 2017 sau chiar mai devreme. De indata ce primim aprobarile putem construi aceasta extensie in cateva saptamani. Impact va acoperi integral costurile. La finalizarea constructiei va dona extensia CNADR/CNAIR", a explicat Gabriel Biziniche."A doua solutie o reprezinta construirea unui drum cu iesire catre Centura. Va fi realizat integral de IMPACT si se va materializa astfel: sens giratoriu pe Aleea Teisani (in capatul Cartierului Platanilor aviz in curs de obtinere), trecere la nivel cu calea ferata (aviz obtinut deja de la CFR), strapungere centura, cu banda de accelerare, in directia Tunari.Drumul va ri construit in capatul Cartierului Platanilor. Am depus o cerere la administratia strazilor din Bucuresti la jumatatea lui 2016, am primit aviz in 2017 si am depus imediat dupa actele necesare obtinerii unui certificat de urbanism. Tot in 2016 am obtinut o pre-aprobare de la CFR pentru strapungerea caii ferate. Momentan asteptam ca documentatia sa fie aprobata. De indata ce este aprobata, noi putem construi strada intr-un timp foarte scurt. Prin construirea acestui drum vom avea acces direct la drumul de centura in directia Pipera-Tunari. Aceasta solutie va prelua mare parte din traficul care inainte era deservit de prin drumul din padure, atata timp cat uneste Greenfield cu Pipera", a declarat Gabriel Biziniche, in cadrul unei conferinte de presa.Acesta sustine ca la momentul autorizarii si construirii Greenfield, strada Vadu Moldovei era drum public, mai mult, avea acest statut inca din 1979.ln cartierul rezidential Greenfield locuiesc circa 5.000 de oameni. In urma cu circa trei saptamani drumul forestier din Padurea Baneasa pe care circulau locuitorii ansamblului a fost inchis, in urma unei decizii definitive a instantei, acesta nefiind dedicat circulatiei rutiere, iar oamenii mai pot ajunge acasa doar prin DN1, pe Aleea Teisani, o artera cu o banda de circulatie pe sens, ceea ce a dus la blocaje severe si la proteste ale locuitorilor. In momentul in care a obtinut aprobare pentru construirea cartierului, dezvoltatorul s-a angajat ca va face inca o intrare in cartier, din Soseaua de Centura, insa acest lucru nu s-a mai intamplat, folosind complementar drumul forestier.Asociatia EcoCivica a cerut protejarea padurii Baneasa, reclamand ca drumul forestier, nu este dedicat masinilor si daca va fi asfaltat, taie padurea in doua.ONG-ul a cerut dezvoltatorilor imobiliari sa gaseasca alta solutie.In 2016, IMPACT Developer & Contractor, a anuntat ca va extinde cartierul rezidential GREENFIELD urmand sa investeasca 44 milioane euro in blocuri, infrastructura si utilitatile aferente.Acesta va fi dezvoltat pe un teren in suprafata de 10 ha si cuprinde 39 de blocuri construite in regim de inaltime P+4E si P+5E, totalizand 888 de apartamente cu 2, 3 si 4 camere, reprezentand a treia faza de dezvoltare a ansamblului."In prezent IMPACT are in curs de dezvoltare 39 de blocuri in Ansamblul Platanilor din cartierul GREENFIELD Baneasa, insumand peste 900 de apartamente cu 2, 3 si 4 camere, dintre care jumatate vor fi livrate in aceasta primavara, iar restul pana la finalul anului 2017. Preturile de vanzare variaza intre 59.980 euro pentru un apartament cu 2 camere, 69mp, 75.980 euro pentru apartamentele cu 3 camere, 94mp, si 99.748 euro pentru cele cu 4 camere, 124mp. Preturile mentionate nu includ TVA", se arata intr-un comunicat de presa emis de comunicatorii companiei la inceputul acestui an.Prima faza a proiectului GREENFIELD a fost dezvoltata in perioada 2007-2010 si este vanduta in proportie de 100%. Aceasta se intinde pe o suprafata de 10 ha si cuprinde 680 de apartamente si vile in cele 5 ansambluri (Rubin, Topaz, Blue, Onix si Quartz). A doua faza, Ansamblul Salcamilor, dezvoltat in perioada 2014-2016, se intinde pe o suprafata de 7 ha si cuprinde 35 de blocuri cu 924 de apartamente cu una, doua, trei si patru camere. In prezent, acesta este vandut in proportie de 85%."IMPACT Developer & Contractor SA (IMP) a obtinut in 2016 venituri operationale in valoare de peste 152 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul anterior, iar profitul operational al companiei a crescut la 25,5 milioane lei, cu 270% mai mult fata de 2015. Rezultatele obtinute se datoreaza in principal vanzarilor de apartamente din cadrul cartierului GREENFIELD Baneasa, unde IMPACT a incheiat anul trecut 433 de contracte si 130 de precontracte pentru locuinte. Acest rezultat ii confirma proiectului statutul de cel mai bine vandut cartier rezidential din Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa emis de comunicatorii companiei la inceputul acestui an.