Cu ce proiecte pentru Bucuresti au venit consilierii generali in primele 6 luni de mandat si cat au lipsit de la sedinte

Totusi, ALDE a avut si alt tip de propuneri legislative: implementarea unui sistem avansat de monitorizare trafic si informarea calatorilor prin urmarirea mijloacelor de transport in comun RATB prin GPS, eradicarea ambroziei pe teritoriul municipiului Bucuresti si acordarea acordarea de burse semestriale absolventilor clasei a VIII-a care au obtinut media 10 la evaluarea nationala, precum si absolventilor de liceu care au obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat.Dintre acestea, au fost adoptate doar proiectele care vizau numirile in comisii, consiliile de administratie si modificarea diverselor regulamente.In ceea ce priveste opozitia, USB a depus 4 initiative legislative: infiintarea Comisiei de imagine Urbana pe langa Directia de urbanism a Primariei Municipiului Bucuresti, aprobarea unui plan de masuri pentru imbunatatirea signalisticii si serviciilor de receptie in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), evaluarea si imbunatatirea activitatii spitalelor din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, aprobarea unui program anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigriu, cu stapan.Nici unul dintre aceste proiecte nu a fost adoptat.Contactata de HotNews.ro, liderul de grup al USR, Roxana Wring, spune ca USR a depus 5 proiete de hotarare."Am depus 5 proiecte de hotarire in primele 6 luni de mandat. In plus fata de cele 4 proiecte de hotarire mentionate, am depus un proiect de hotarire pentru respectarea normelor de salubrizare cu privire la deszapezire. La proiectul de deszapezire am primit un punct de vedere de la directia de specialitate si sunt pe punctul de a trimite un raspuns argumentat din punct de vedere juridic.Niciun proiect USR nu a ajuns inca la comisiile de specialitate, deci nu se stie cind vor fi incluse pe ordinea de zi...daca vor fi incluse. Pe linga proiecte de hotarire, USR a depus amendamente la mai multe proiectele incluse pe ordinea de zi, amendamentele urmarind imbunatatirea propunerilor PSD. Pina in acest moment niciun amendament USR nu a fost adoptat de majoritatea CGMB", a declarat aceasta.PNL a depus un singur proiect, acesta vizand informarea cetatenilor despre principiile planificarii mobilitatii urbane durabile in scopul implicarii acestora in dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov. Proiectul nu a fost adoptat.La fel si PMP: acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti istoricului Neagu Djuvara. Proiectul a fost adoptat.La cele 13 sedinte ale Consiliului general al Municipiului Bucuresti care aua vut loc in primele 6 luni de manda, potrivit datelor furnizate de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, s-au inregistrat 85 de absente dintre care 10 motivate.Cel mai mult au absentat:- Ciurea Alexandru (USB) - 7 absente, doua motivate;- Dan Nicusor (USB) - 7 absente, una motivata;- Comanescu Mihai (PNL) - 6 absente;- Bumbar Marian (USB) - 6 absente, una motivata;- Arsu Alin Ionut (USB) - 5 absente;- Pruna Cristina Madalina (USB) - 5 absente;- Turcescu Robert (PMP) - 5 absente;- Ciucu Ciprian (PNL) - 4 absente;- Cotofana Liviu Alin (USR) - 4 absente, trei motivate;- Margarit Nicolae Sorin (PNL) - 4 absente;- Wring Roxana Sanda (USR) - 4 absente.Nicusor Dan, liderul Uniunii Salvati Romania, a declarat la momentul respectiv ca responsabil pentru absentele sale la sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) este PSD, care a blocat fuziunea dintre USB si USR, iar el ar incalca legea daca ar veni la aceste sedinte.Roxana Wring, liderul de grup al USR, spune ca vinovata pentru aceasta situatie este si primarul Gabriela Firea, care nu a stabilit un calendar al sedintelor, ceea ce ar fi creat predictibilitate."Contextul absentelor este dat de lipsa de predictibilitate a convocarii sedintelor de consiliu (nu ma refer aici la absentele din cauza problemelor juridice create de contestarea fuziunii USB-USR). Inca din prima sedinta de consiliu USR a solicitat Primarului General si aparatului administrativ din subordine stabilirea de comun acord a unui calendar al sedintelor ordinare de consiliu, iar daca nu se poate stabili data exacta, macar sa fie convocate sedintele in ultima saptamina din luna, sau doar in anumite zile, astfel incit toti consilierii sa-si organizeze programul de lucru in consecinta. Aceasta abordare ar fi creat un cadru predictibil al actului decizional.Predictibilitatea convocarii sedintelor de consiliu ar fi utila nu numai consilierilor, dar si cetatenilor, care de multe ori afla prea tirziu ca vor fi adoptate proiecte care ii privesc, mai ales de cind noua administratie nu mai face consultare publica pentru majoritatea proiectelor de hotarire. Propunerea noastra a fost respinsa", a declarat Roxana Wring pentru HotNews.ro."Consilierii USR sunt in mare parte angajati in mediul privat sau sunt liber-profesionisti, avocati, consultanti IT, antreprenori, care calatoresc din cind in cind in interes de serviciu si nu pot intotdeauna sa-si schimbe programul de pe o zi pe alta. A fi consilier local nu este o functie, este o calitate; consilierii primesc o indemnizatie pentru participarea la sedinte, 5% din salariul primarului, nu salariu. Rolul lor este de a sluji interesele comunitatii, in plus fata de viata lor profesionala. In cazul meu, absentele sunt justificate, fiind plecatta din tara, iar biletele de avion au fost cumparate cu mult timp inainte. Niciun consilier USR nu a lipsit 'nemotivat' in sensul in care elevii 'chiulesc' de la scoala. Toti colegii mei vor putea sa justifice lipsa lor de la sedintele de consiliu, ii las pe ei sa o faca. Convocarea sedintelor de consiliu in actualul mandat este, deci, aleatorie. Se abuzeaza de convocarea sedintelor extraordinare, anuntate cu minim 3 zile inainte, si deoarece legea 215/2001 nu specifica, nu este justificat caracterul extraordinar al sedintelor. Ceea ce in lege are caracter de exceptie, la PMB a devenit regula", a mai spus aceasta.In plus, o parte dintre absente, pentru consilierii USR si PMP care au obtinut un loc in parlament, la alegerile din decembrie 2016, au acumulat absente intre momentul in care si-au depus demisia si pana Consiliul general a luat act de aceasta, dar si in campania electorala.Nota: Informatiile referitor la proiectele depuse si aprobate, numarul de sedinte si numarul de absente au fost trimise de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.- Hotararea C.G.M.B. nr. 145/2016 privind alegerea viceprimarilor municipiului Bucuresti. Initiatori: Wring Roxana Sanda (USB), Teodor Raluca (USB), Ciceala Ana Maria (USB);- Proiect de hotarare pentru modificarea art. 2 (1) din Hotararea C.G.M.B. nr. 193/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Comisia de vanzare si in Comisia de contestatie pentru spatiile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, organizata la nivelul Municipiului Bucuresti, pentru aplicarea OUG nr. 68/2008. Initiatori: Popa Simona Mariana (PSD);- Proiect de hotarare privind informarea cetatenilor despre principiile planificarii mobilitatii urbane durabile in scopul implicarii acestora in dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov. Initiatori: Olteanu Cristian Marian (PNL), Deaconescu Catalin Ionut (PNL), Kansou Hazem (PNL), Bujduveanu Stelian (PNL), Ciucu Ciprian (PNL);- Proiect de hotarare privind eradicarea ambroziei pe teritoriul municipiului Bucuresti. Initiatori: Ionescu Tudor Tim (ALDE), Florescu Michaela Tomnita (ALDE), Catana Claudiu Daniel (ALDE), Voicu Ion Valentin (ALDE);- Proiect de hotarare privind completarea art. 21 din Anexa nr. 3 la Hotararea C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucuresti. Initiatori: Ionescu Tudor Tim (ALDE), Florescu Michaela Tomnita (ALDE), Catana Claudiu Daniel (ALDE), Voicu Ion Valentin (ALDE);- Proiect de hotarare privind implementarea unui sistem avansat de monitorizare trafic si informarea calatorilor prin urmarirea mijloacelor de transport in comun R.A.T.B. prin GPS. Initiatori: Ionescu Tudor Tim (ALDE), Florescu Michaela Tomnita (ALDE), Catana Claudiu Daniel (ALDE), Voicu Ion Valentin (ALDE);- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea signalisticii si serviciilor de receptie in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Initiator: Pruna Cristina Madalina (USB);- Proiect de hotarare privind acordarea de burse semestriale absolventilor clasei a VIII-a care au obtinut media 10 la evaluarea nationala, precum si absolventilor de liceu care au obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat, din municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2016. Initiatori: Ionescu Tudor Tim (ALDE), Florescu Michaela Tomnita (ALDE), Catana Claudiu Daniel (ALDE), Voicu Ion Valentin (ALDE);- Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului "Evaluarea si imbunatatirea activitatii spitalelor din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti". Initiator: Wring Roxana Sanda (USB), Teodor Raluca (USB), Ciceala Ana Maria (USB), Grigorescu Florin (USB), Munteanu Cristian Marian (USB), Cotofana Liviu Alin (USB), Gadiuta Alexandru Valeriu (USB), Tugui Matei Ion (USB);- Proiect de hotarare privind aprobarea programului anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigriu, cu stapan, la nivelul Municipiului Bucuresti. 