VIDEO Bucuresti: Discutii aprinse cu primarul Robert Negoita si proteste in legatura cu retrocedarea unor parcuri din Sectorul 3

Negoita a organizat sambata intalniri cu locuitorii din Sectorul 3, pentru a discuta despre retrocedarea a doua parcuri, pe care erau amenajate si locuri de joaca, situate pe strazile Postavarul si Pictor Gheorghe Tattarescu.Primul parc, cu o suprafata de aproximativ 3.000 de mp, a fost retrocedat in iunie 2012 de primarul general al Capitalei la acea vreme, Sorin Oprescu, iar Primaria Sectorului 3 a primit notificare prealabila de evacuare a terenului.Robert Negoita a explicat ca noul proprietar are si o decizie in instanta, astfel incat Primaria Sectorului 3 a fost nevoita sa desfiinteze spatiul de joaca."Nu este o situatie singulara, mai avem astfel de cazuri si toate procesele de tipul acesta le-am pierdut in instanta. Pierzand un proces de tipul asta, platesti niste sume pe care instanta le considera ca proprietarul are dreptul atata vreme cat a fost lipsit de posesie. Cu banii care pleaca de la Primaria Sector 3 consideram ca este normal sa facem lucruri, nu sa-i dam unora sau altora, fara sa ma apuc eu sa ii cataloghez in vreun fel pe cei care pun in posesie parculete sau locuri de joaca. Sa pui in posesie un loc de joaca sau un parc este profund ilegal. Dar nu noi suntem cei care stabilim ce este ilegal, ci instantele. (...) Acum trei ani, noi am reabilitat parcul, pentru ca nu stiam ca a fost retrocedat. Primaria Generala nu ne-a anuntat. (...) S-a comis o ilegalitate. Sa pui in posesie un parc, dupa cate cunosc eu, este ilegal", le-a spus Negoita celor aproximativ 50 de oameni veniti in parcul de pe strada Postavarul.Primarul le-a propus oamenilor amenajarea a doua locuri de joaca in apropiere, dar de mai mici dimensiuni, insa aceasta solutie a fost respinsa categoric de parinti, care i-au reprosat edilului ca nu a facut tot ce era posibil sa salveze parcul.Discutiile au fost mult mai aprinse in cazul parcului desfiintat de pe strada Pictor Gheorghe Tattarescu, unde peste 100 de parinti insotiti de copii au venit cu pancarte si au organizat un protest spontan.Terenul de 4.432 mp a fost retrocedat in anul 2007 de fostul primar Adriean Videanu, iar noul proprietar a dat in judecata Primaria Sectorului 3 in anul 2016, solicitand in instanta evacuarea terenului si plata a 50.000 de euro reprezentand daune pentru lipsa de folosinta.De data aceasta, Robert Negoita a fost primit cu ostilitate de oameni, iar copiii i-au strigat: "Vrem parcul inapoi!"."Acest parc a fost construit pe timpul lui Gheorghiu Dej. Cum este posibil ca acest teren sa fie retrocedat, cand el a fost parc? Unde se mai joaca copiii? Aici exista gradinita, cresa, scoala. Toti copiii vin sa se joace si sa se recreeze aici. Unde sa se duca acum, in parcul IOR? Nu este posibil asa ceva. Acesti copii au plans cand s-a demolat locul de joaca. Rusine! Cand ati venit primar, ati promis ca faceti parcuri, nu sa le distrugeti", i-a spus un batran lui Robert Negoita."Imi dau seama cand eu nu fac parte din regia asta", i-a replicat Negoita, moment in care a fost intrerupt de un tanar: "Vreti sa spuneti ca am fost cumparati? Nici cu caini nu am venit".Primarul Sectorului 3 a admis ca acel teren poate fi cumparat de la noii proprietari, insa numai PMB are atributii in acest domeniu."Vrem ca acesti copii sa fie sanatosi, sa se bucure de joaca. Avem nevoie de parcuri, suntem sugrumati de betoane si masini. Nu orice mama cu un copil mic se poate urca in masina sa mearga nu stiu cate strazi pentru a ajunge la singurul parc care a mai ramas in Sectorul 3. Cum poate fi retrocedat un spatiu verde? Mergem la DNA", i-a spus un barbat primarului.Edilul a explicat ca nu are nicio vina si le-a spus oamenilor ca, daca noul proprietar solicita autorizatie de construire si are toate avizele legale si el nu aproba acea autorizatie, atunci poate fi acuzat de abuz in serviciu.Si in acest caz parintii nu au fost de acord cu amenajarea spatiilor de joaca in alta parte si i-au solicitat lui Robert Negoita sa faca demersuri la Primaria Capitalei si la Consiliul General pentru cumpararea terenului si mentinerea parcului.