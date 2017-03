​VIDEO Bucuresti: Un parculet cu loc de joaca din sectorul 3 a fost desfiintat de primarie dupa ce terenul a fost retrocedat

Un cetatean a postat pe Facebook un video care surprinde imagini incredibile cu copiii care isi apara parculetul de pe str. Postavarul.Primarul se va intalni in acest weekend cu locuitorii din zona pentru a discuta situatia."Din pacate, apar si situatii neplacute, dar care nu tin de noi. Asta se intampla in cazul locului de joaca din Strada Postavarul, in fata Scolii 200. Terenul a fost retrocedat in urma cu 5 ani, printr-o decizie a fostului Primar General si, in ciuda incercarilor noastre, in toti acesti ani, de a salva locul de joaca, inevitabilul s-a produs. Am fost actionati in instanta de catre proprietar si ni se cer importante sume de bani ca despagubire. Evident, din bugetul Sectorului 3, care este unul sarac, nu ne permitem sa platim sanctiuni. Banii ii putem folosi ca sa facem lucruri utile pentru sectorul nostru si pentru cetateni. VESTEA BUNA este ca am identificat alte doua terenuri domeniu public, in apropiere, unde vom amenaja noi locuri de joaca pentru toti copiii din zona", postat acesta pe pagina de Facebook.