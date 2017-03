Primarul din Giurgiu: Toate sensurile giratorii din municipiu vor fi cu fantani arteziene

"Vom mai depune in vara aceasta destul de multe proiecte pentru municipiul Giurgiu, tinem legatura cu Universitatea de Arhitectura Bucuresti, vor avea un atelier de lucru, o schita la facultate, cu cu cei din anul intai si anul cinci, pentru fantani arteziene in oras, toate sensurile giratorii sa fie cu fantani arteziene, plus zona parcurilor", a declarat primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu.El a spus ca aceste proiecte se vor dezvolta pe o anumita tematica, in functie si de statuile care sunt in aceste sensuri giratorii, iar pentru realizarea proiectelor studentii vor fi invitati la un atelier de lucru.Totodata, Barbu a anuntat ca municipalitatea are in vedere realizarea cu fonduri europene a infrastructurii de apa si canalizare, a iluminatului public si asfaltarea unor strazi, precum si finalizarea Casei Tineretului, cladire inceputa in perioada de dinainte de 1989."E un proiect de aproape sapte milioane de euro, din care patru, trei milioane ne-am luat noi in calcul pentru refacerea Casei Tineretului. Vom avea spatii pentru petrecerea timpului liber, sali de vizionari si seminarii. Totodata, pot spune ca, in urmatorii trei ani, Giurgiu va fi un oras cu suta la suta aductiune de apa, cu aproape suta la suta strazi asfaltate, canalizare, iluminat public si largire de strazi in zona de nord a orasului, dar si reasfaltari de strazi cu fonduri europene", a afirmat Nicolae Barbu.