Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a validat nici la sedinta de marti cei 4 consilieri ai USR, pe locurile care au ramas vacante dupa alegerile parlamentare

" USR are 15 consilieri generali: 2 sunt acum parlamentari, Nicusor si Cristina Pruna, 2 si-au dat demisia, Dumitru Dobrev si Alexandru Ciurea. La inceputul anului am inregistrat la Secretarul General 4 proiecte de validare a consilierilor USR: Octavian Berceanu, Florin Ivan, Elena Radu, Sorin Marinescu. In sedinta din 31.01.2017, deoarece cele patru proiecte de hotarire nu apareau pe ordinea de zi, am propus suplimentarea ordinei de zi cu cele 4 proiecte de hotarire. Majoritatea PSD-ALDE a votat impotriva. In sedinta din 28.02.2017 cele patru proiecte de hotarire de validare a consilerilor USR au fost incluse pe ordinea de zi pe ultimele 4 pozitii, pct. 37-41. Ordinea de zi a fost suplimentata la inceputul sedintei, dar cele 4 proiecte de hotarire USR au ramas ultimele.Presedintele de sedinta a refuzat sa mute cele patru proiecte de hotarire la inceputul sedintei, desi cei patru consilieri USR erau in sala si asteptau sa fie validati, sa depuna juramintul si sa participe la sedinta, cum ar fi fost normal. Asa s-a facut de fiecare data cind au fost validati consilierii PSD. La momentul validarii, la sfarsitul sedintei, o mare parte dintre membrii PSD-ALDE au plecat din sala de consiliu. Rezultatul a fost faptul ca comisia de validare nu a mai avut cvorum. Comisia este formata din de 5 si in sala de sedinta nu mai ramasesera decit 2. Comisia de validare era formata din Alex Ciurea (USR), care a demisionat in ianuarie 2017, Circa (PSD), Kansou (PNL), Popa (PSD) si Catana (ALDE). Simona Popa si Catana au disparut imediat inainte de votul pentru validarea consilierilor USR si au fost de negasit. Simona Popa este om de baza in PSD. Este mana dreapta a viceprimarului Aurelian Badulescu si persoana care face multe dintre lucrurile administrative pentru grupul PSD. Nu actioneaza de capul ei. La cit de disciplinati sunt consilierii PSD si ALDE, este greu de crezut ca disparitia celor doi nu a fost premeditata, in opinia mea", a declarat Roxana Wring pentru HotNews.ro.PSD are 24 de consilieri, ALDE 4, PMP 3, deci 31 de consilieri. PNL are 8 consilieri, iar USR 15, dintre care 4 nevalidati.Pentru doua treimi este nevoie de 33 de consilieri din 50 validati. Daca sunt 55 validati, doua treimi reprezinta 36 de consileri. La ultimele doua sedinte o parte dintre consilierii PNL au votat cu PSD, astfel obtinand doua treimi."Nevalidarea celor 4 consilieri USR, plus faptul ca PMP nu a propus inca un consilier care sa il inlocuiasca pe Turcescu, inseamna ca numarul consilierilor in functie este 50, ceea ce reduce numarul necesar pentru aprobarea proiectelor de hotarire de patrimoniu la 33, in viziunea PSD, 34, in viziunea noastra. Impreuna cu PMP au 31 de voturi, le mai lipsesc 2 ca sa aiba 2/3. Aici este si o mare scapare a legii, consilierii au fost votati, reprezinta un numar de cetateni si nu poate fi blocata includerea lor in consiliu de catre majoritatea din consiliu. Practic permiti majoritatii sa invalideze votul cetatenilor", a mai declarat Roxana Wring.