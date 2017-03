Gabriela Firea: Societatea municipalitatii care are ca obiect de activitate producerea, furnizarea energiei electrice si termice se va ocupa de valorificarea energetica a deseurilor, constructia unor CET-uri noi

In ceea ce priveste RADET-ul, edilul a declarat ca regia se va transforma in societate comerciala si va fuziona cu ELCEN, municipalitatea fiind pe cale de a obtine 187 de milioane de euro din fonduri europene, pe POIM, banii urmand a fi folositi pentru reabilitarea a peste 500 de kilometri de retea de termoficare.Gabriela Firea a declarat ca principalele proiecte energetice care se vor implementa de catre Municipalitate, atat prin RADET cat si prin intermediul noii societati energetice vizeaza:-realizarea unor surse noi de cogenerare de inalta eficienta, care sa alimenteze zonele de consum situate la distante mari fata de sursele ELCEN existente. Agentul termic nu va mai fi transportat de la distanta foarte mare, cum se intampla acum, in unele cazuri, de la 20 -25 de kilometri.- realizarea a doua noi surse de productie in cogenerare, dimensionate conform cererii, in zonele Colentina si Aviatiei, repunerea in functiune a CET Titan, precum si modernizarea centralei termice Casa Presei Libere prin transformarea in centrala de cogenerare de inalta eficienta.- realizarea statiei de tratare termica a deseurilor. Astfel, pe langa posibilitatea ca iluminatul public din Capitala sa fie sustinut prin valorificarea deseurilor cu ajutorul acestei statii, s-ar putea obtine atat energie electrica, cat si termica, in functie de necesitati. Tendinta urmeaza trendul european, unde multe Capitale folosesc astfel de statii bazate pe sisteme extrem de sigure, ecologice, fara pericol pentru populatie, construite in zone in care nu pot sa afecteze calitatea aerului.In ceea ce priveste RADET-ul, edilul a declarat ca regia se va transforma in societate si va fuziona cu ELCEN."Avand in vedere faptul ca RADET se afla in acest moment in insolventa, ea nu se poate angaja si nu poate fi un partener credibil si viabil pentru achizitii, negocieri, sau alte acte administrative/comerciale. De aceea am cerut consilierilor generali si am obtinut, in sedinta CGMB de ieri, acordul de principiu pentru infiintarea unei entitati cu obiect de activitate complementar cu activitatea RADET, regie care si ea se va transforma in societate si va fuziona cu ELCEN. Este vorba despre o societate comerciala ale crei actiuni vor fi detinute integral de municipalitate si va asigura producerea energiei electrice si termice, mentenanta sistemului, precum si servicii de eficienta energetica. Obiectivul general al acestei societati il reprezinta asigurarea la nivelul Capitalei a unui serviciu de furnizare a energiei electrice si termice adecvat necesitatilor de confort individual si colectiv, prevazute atat de normele noastre, cat si de cele europene", a declarat Gabriela Firea, potrivit unui comunicat emis de municipalitate.Edilul sef a mai declarat ca municipalitatea este pe cale de a obtine 187 de milioane de euro din fonduri europene, pe POIM, banii urmand a fi folositi pentru reabilitarea a peste 500 de kilometri de retea de termoficare."Una dintre primele constatari pe care le-am facut dupa preluarea mandatului de Primar General al Capitalei a fost cea privind situatia foarte grava, dezastrul, mai bine zis, in care se afla sistemul de termoficare din Municipiul Bucuresti. Am aflat ca nu valorificam energetic deseurile, ca avem consum mare de energie electrica si ca suntem notificati de Comisia Europeana pentru ca nu respectam normele de mediu. Precizez ca aproximativ 70% din cei 3.800 de kilometri de conducte de transport si distributie a agentului termic pentru apa calda si incalzire au o vechime mai mare de 30 - 40 de ani, unele fiind in subteran de peste 50 de ani. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care se pierde mai mult de un sfert din caldura introdusa in sistem, respectiv 28%. Urgenta majora, pe langa asigurarea furnizarii caldurii si a apei calde in aceasta iarna pentru locuitorii Capitalei, a devenit modernizarea retelei de termoficare. Am discutat cu dna comisar european, Corina Cretu, despre acest proiect de modernizare si reabilitare a peste 500 de kilometri de retea de termoficare, cu fonduri europene, prin intermediul programului POIM 2014 - 2020, axa prioritara 7. Suntem pe cale de a obtine 187 de milioane de euro pentru acest proiect. Subliniez insa ca niciun euro nu vine de la Bruxelles fara sa dovedim ca stim care este radiografia domeniului strategic pe care dorim sa il finantam cu fonduri europene, care este strategia noastra si prin aceasta incotro ne indreptam", a mai explicat primarul Gabriela Firea.