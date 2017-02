Cluj: Despagubiri platite de municipalitate pentru soferi care si-au avariat masinile in gropile din oras

Conducatorii auto s-au adresat unei firme de asigurari, care a actionat, in anul 2008, primaria in judecata, pentru a recupera suma cu care a fost nevoita sa ii despagubeasca pe soferi.Dupa cativa ani de judecata, instantele de la Judecatoria Sectorului I Bucuresti, Judecatoria Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj au decis in favoarea firmei de asigurari.Astfel, in anul 2010, societatea de asigurare a cerut in instanta obligarea Consiliului Local Cluj-Napoca la plata sumei de 54.929,49 lei, reprezentand despagubiri achitate intr-un numar de 19 dosare de dauna.Un asemenea dosar a facut obiectul unei Hotarari de Consiliu Local, fiind discutat in sedinta de marti. Astfel, in martie anul trecut, Tribunalul Cluj a decis obligarea Consiliului Local la achitarea sumei de 5.691 de lei ca despagubiri, 3.585 de lei dobanda legala si 4.862 de lei cheltuieli de judecata, pentru unul din aceste 19 cazuri. Sumele au fost aprobate, marti, in sedinta de Consiliu local.Cazul se refera la un sofer care, in februarie 2008, a intrat intr-o groapa de pe strada Oasului din Cluj-Napoca, avariindu-si masina. Potrivit raportului de expertiza tehnica atasat la hotararea de CL, starea drumului public a fost cea care a cauzat socul mecanic si a condus la producerea daunelor.'Drumul local pe care s-a produs evenimentul rutier nu era mentinut intr-o stare tehnica corespunzatoare, ceea ce era responsabilitatea administratorului drumurilor si anume a Consiliului Local Cluj-Napoca', au aratat magistratii clujeni in decizia lor, potrivit documentatiei care insoteste proiectul de hotarare de Consiliu Local.In sedinta de marti au fost discutate mai multe asemenea dosare.Potrivit reprezentantilor Primariei Cluj-Napoca o parte din suma de 55.000 de lei a fost deja achitata, pentru alte cazuri deja solutionate de instanta.