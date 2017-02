Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) va putea inchiria spatii situate in spitalele pe care le administreaza

ASSMB va aproba procedura de licitatie publica in vederea inchirierii acestor spatii, va semna contractele de inchiriere, va urmari incasarea chiriilor si respectarea clauzelor contractelor de inchiriere si a obligatiilor asumate de chiriasi. Din sumele reprezentand contravaloarea chiriilor, ASSMB va retine o cota-parte de 50%, iar restul de 50% va deveni venit la bugetul local."Este necesara modificarea anexei nr. 35b a HCGMB nr.305/2013 in sensul aprobarii inchirierii unor imobile/spatii situate in incinta celor 20 de imobile - unitati sanitare, tinand cont de structurile organizatorice aprobate ale spitalelor, de numarul mare de paturi pe care acestea il au alocate si, pe cale de consecinta, de fluxul mare de pacienti, apartinatori ai acestora, dar si personal de specialitate care isi desfasoara activitatea in unitati spitalicesti, fiind oportun sa se amenajeze un numar limitat de spatii cu profile de activitate prestabilite si care sa nu afecteze in niciun fel desfasurarea activitatii medicale", se arata intr-o nota de fundamentare anexata hotararii.Inchirierea amplasamentelor situate in incinta spitalelor a fost solicitata in mod expres de catre spitalele care au externalizat serviciile de laborator si analize medicale, motivand ca aceste servicii se presteaza in incinta spitalelor respective pentru obtinerea rezultatelor in timp real, se mai rata in document.In nota de fundamentare se mai arata ca termenul de valabilitate al acestor contracte, incheiate de unele spitale cu prestatorii de servicii de laborator si analize medicale, urmeaza sa expire in cursul acestui an, iar in lipsa unei astfel de hotarari prin care sa se aprobe inchirierea spatiilor din incinta, spitalele aflate in aceasta situatie nu vor mai putea sa-si desfasoare activitatea.