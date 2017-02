Primaria Capitalei va organiza un concurs public pentru realizarea unui logo al Bucurestiului. Castigatorul va primi 50.000 lei

In 2012, Primaria Capitalei a platit circa 100.000 de euro unei firme pentru reaalizarea unui "city brand", insa n u este foarte clar la ce a fost folosit respectivul studiu.1) Lucrarea care va fi declarata castigatoare va trebui sa aiba un design atractiv, sa fie usor recognoscibila, sa poata fi imprimata si pe suprafete mici fara sa piarda detalii esentiale, sa imbine elemente care sa reflecte traditia istorica a Bucurestiului cu elemente care sa tina cont de tendintele actuale, sa permita declinarea ulterioara a unor brand-uri sectoriale2) La concurs va putea participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu varsta de minim 18 ani impliniti inainte de 20 martie 2017.3) Perioada de desfasurare a concursului este 20 martie - 20 aprilie 2017;4) Pentru desemnarea castigatorului concursului, Primarul General al Municipiului Bucuresti va desemna prin dispozitie un juriu, din care vor face parte:a) un reprezentant al Primarului General al Municipiului Bucuresti;b) un reprezentant al Academiei Romane;c) directorul Muzeului Municipiului Bucuresti,d) 2 reprezentanti ai unor agentii consacrate de branding,e) 2 reprezentanti ai unor companii de publicitate care detin departamente de creatie;f) un reprezentant al Universitatii Nationale de Arta din Bucuresti,g) un reprezentant al Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu";h) un reprezentant al Uniunii Artistilor Plastici din Romania,i) un Sociolog;5) Castigatorul concursului va fi anuntat pe data de 03 mai 2017;6) Premiul acordat castigatorului concursului este de 50.000 lei brut, suma reprezentand cesionarea exclusiva a drepturilor de autor, nelimitata in timp si spatiu, pe orice suport material si in toate modurile, in favoarea municipiului Bucuresti, pentru utilizarea lucrarii ce va fi declarata castigatoare.Regulamentul concursului si componenta nominala a juriului vor fi aprobate, prin Dispozitie a Primarului General al Municipiului Bucuresti, in termen de maxim doua saptamani de la adoptarea prezentei hotarari.In 2012, Primaria Capitalei a platit circa 100.000 de euro firmei Scutaru Consulting SRL pentru realizarea unui "Manual de Identitate al Primariei Capitalei". Scopul acestuia era crearea unui "city brand"Studiul propunea modificarea Stemei Bucurestiului, imaginea Sfantului Dimitrie cel Vechi, Izvoratorul de Mir, fiind inlocuita cu cea a Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestiului. Studiul propune si un slogan pentru Capitala: "Bucuresti" unde trecutul intalneste viitorul!. Alegerea sloganului a fost facuta pe baza reactiilor primite de la cetateni.In cadrul studiului s-au desemnat si cladirile reprezentative pentru oras: Palatul Parlamentului, Ateneul Roman si Arcul de Triumf. La capitolul strazi si infrastructura au fost alese Pasajul Basarab si strazile din Centrul Istoric, iar la "Educatie" au fost selectate patru institutii: Universitatea Bucuresti, Universitatea Politehnica, Academia de Studii Economice si Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir". Potrivit B365, Codrin Scutaru, actionar la firma care a facut studiul, este lector universitar la Universitatea "Dimitrie Cantemir". Pe lista obiectivelor semnificative din Capitala au fost introduse si Catedrala Mantuirii Neamului, Arena Nationala si Caru' cu Bere.De asemenea, s-au facut propuneri pentru schimbarea logo-ului Primariei Capitalei, pentru semnatura institutiei, pentru documente si formate tip, dar si pentru materialele promotionale si de prezentare.