Primaria Capitalei va face procedura simplificata pentru achizitia de  servicii hoteliere si  catering pentru valori de pana la 3,3 milioane lei fara TVA

Primaria Capitalei poate aplica o procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii de invatatamant, de formare/perfectionare profesionala si de servicii hoteliere dar si pentru achizitiile publice de servicii sociale si alte servicii specifice.Potrivit Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice:- Conditiile si modalitatile de aplicare a procedurii simplificate presupun cel putin termene mai scurte decat cele prevazute in cuprinsul prezentei legi si formalitati procedurale reduse fata de cele prevazute in cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, acordurilor - cadru si concursurilor de solutii a caror valoare estimata este mai mare decat pragurile corespunzatoare prevazvute la alin. (1) (3,3 milioane lei fara TVA).- Procedura simplificata se initiaza prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat, insotit de documentatia de atribuire aferenta.- Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada de depunere a ofertelor in functie de complexitatea contractului de achizitie publica/acordului - cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate prin documentele achizitiei.- Perioada minima intre data transmiterii anuntului de participare la procedura simplificata si data - limita de depunere a ofertelor este de cel putin:a) 10 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii sau produse;b) 6 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa;c) 15 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari.- In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, face imposibil de respectat perioadele prevazute de prezenta lege, autoritatea contractanta poate stabili o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mica de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, respectiv transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, in cazul unui contract de achizitie publica de lucrari.