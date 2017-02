Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a aprobat marti noul regulament de organizare si functionare. Consilierii USR acuza ca acesta limiteaza accesul cetatenilor la sedinte

De cand este doamna Gabriela Firea primar, nu am reusit niciodata sa intru la sedinta de consiliu. Desi m-am inscris si sa iau cuvantul, pe un proiect de pe ordinea de zi, desi am asteptat chiar si patru ore la una dintre sedinte, niciodata nu a fost loc pentru cetateni in sala de Consiliu. Este evident, din punctul meu de vedere, dispretul pentru principiile participarii publice. Prin regulamentul propus azi, doamna primar se inconjoara de voci comode si laudative. Prevederea conform careia in baza unui asa zis istoric de perturbare a ordinii publice in Consiliu ne arunca pe toti aceia care am indraznit sa fim in dezacord cu domnia sa la usa primariei definitiv. Noile reglementari de azi, alaturi de practicile de a umple sala de consiliu cu oricine cit sa existe un pretext pentru a nu ne permite accesul, par sa transforme institutia Primariei Generale in fan clubul doamnei Primar: cine nu e cu noi, nu intra in Primarie.

"Are o multime de lucruri noi, este foarte bun, este o premiera ca am introdus cateva chestiuni legate de siguranta consilierilor generali. Am lucrat personal la acest regulament, au fost mai multe consultari", a declarat presedintele de sedinta, Orlando Marian Culea.Ana Maria Ciceala, consileir USR, este de parere ca regulamentul va ingradi accesul la cuvant a cetatenilor si consilierilor in sedintele CGMB si poate genera abuzuri."Noi am transmis inca din luna noiembrie toate amendamentele noastre. In ciuda celor afirmate, accesul cetatenilor la sedintele CGMB este ingradit, luarea la cuvant in sedinte este ingradina, luarea de cuvant a consilierilor generali este ingradita, transmiterea si inregistrarea sedintelor de comisii este ingradita, articolul 40 poate duce la abuzuri, nu se specifica ce inseamna persoane cu istoric in perturbarea sedintelor CGMB, posibilitatea consilierilor de a invita persoane in comisii este limitata", a declarat Ana Maria Ciceala.Irina Zamfirescu, reprezentant ActiveWatch , a declarat ca acest regulament va transforma Primaria Capitalei intr-un fan club al primarului Gabriela Firea, cine nu este de acord cu aceasta, nu intra in Primarie.", a declarat pentru HotNews.ro Irina Zamfirescu.Proiectul a fost votat cu 35 voturi pentru din 49 consilieri prezenti.PSD are 24 de consilieri, ALDE 4, PMP 3, deci 31 de consilieri. PNL are 8 consilieri, iar USR 15, dintre care 4 nevalidati.Intrucat regulamentul avea nevoie de votul a doua treimi dintre consilieri, dintr-un calcul simplu reiese ca PNL-ul a votat din nou PSD-ul si cu ALDE.Acest lucru s-a intamplat si la ultima sedinta a CGMB. HotNews.ro a scris aici despre acest subiect.