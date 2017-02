Gabriela Firea: Toate aceste societati comerciale vor alcatui un Holding Municipal, Bucuresti - Capitala Europeana

¬Solicitam azi Consiliului General acordul de principiu pentru infiintarea unui numar de 19 societati comerciale ale municipalitatii, care sa presteze servicii si sa realizeze lucrari de interes public. In ce priveste oportunitatea acestui demers, am constatat ca s-au cheltuit in ultimii ani zeci, sute de milioane de euro din banii bucurestenilor care nu s-au regasit in sporirea confortului bucurestenilor. Avem, din pacate, o capitala sufocata de trafic, cu strazi pline de gropi, cu prea putine parcari fata de necesar, cu obiective turistice nepromovate. Din ignoranta sau rea vointa, serviciile publice municipale nu au fost niciodata delegate in conditiile legii, principala consecinta a acestui fapt fiind aceea ca Primaria nu are parghiile necesare pentru a interveni prompt atunci cand aceste servicii sunt prestate necorespunzator. In ultimele 8 luni de la schimbarea Administratiei in Bucuresti, s-a conturat o imagine de ansamblu asupra problemelor care determina intarzieri sau blocaje in derularea marilor proiecte de investitii si functionarea necorespunzatoare a serviciilor publice, iar printre principalele cauze identificate se numara inadecvarea structurii administrative la exigentele actuale ale societatii. Toate aceste societati comerciale vor alcatui un Holding Municipal, Bucuresti- Capitala Europeana, dupa un model brevetat cu succes si in alte capitale europene, cum ar fi Paris, Madrid, Viena, Praga, Lisabona etc.", a declarat primarul general Gabriela Firea la inceputul sedintei de Consiliu General.Gabriela Firea a expus si cadrul legislativ:- potrivit art. 84 coroborat cu art. 36 alin 2 lit. 'a' din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti "exercita atributii privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de interes local", in acest sens exercitand in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale in conditiile legii.- potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 22 alin. 1: "Autoritatile administratiei publice locale sunt libere sa hotarasca asupra modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritatile administratiei publice au posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilitati publice in baza unei hotarari de dare in administrare sau de a incredinta gestiunea acestora".Gabriela Firea a declarat ca nu se pune problema instituirii vreunui fel de monopol."Delegarea unui serviciu public nu poate fi considerata monopol, legea fiind cat se poate de explicita, iar in celelalte situatii, societatile din holdingul Primariei vor actiona pe piata concurentiala, in acord cu legislatia in vigoare. Din aceleasi considerente, nu suntem in situatia acordarii vreunui ajutor de stat pentru aceste societati. In ce priveste eficienta acestui demers, CGMB va delega gestiunea serviciilor publice catre societatile nou-infiintate, cu respectarea tuturor prevederilor legale. De altfel, potrivit Legii nr. 51/2006, "Indiferent de forma de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat se organizeaza si se desfasoara pe baza unui caiet de sarcini si a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate si indicatorii de performanta ai serviciilor, conditiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum si modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate"", a explicat primarul general."Toate aceste societati comerciale vor actiona precum centre de cost, orientate pe principiul profitabilitatii. In cazul in care rezultatele sunt negative exista posibilitatea incetarii mandatului conducerii, spre deosebire de regiile autonome sau administratiile municipale, ale caror posturi de conducere sunt ocupate pe durata nedeterminata, fara obligativitatea respectarii unor criterii de performanta. In afara de cresterea semnificativa a calitatii serviciilor publice, cu influenta directa asupra calitatii vietii bucurestenilor, aceasta organizare va duce si la reducerea semnificativa a cheltuielilor privind asigurarea acestor servicii publice, prin preturi mai mici, intrucat societatile nu au ca scop urmarirea unui profit pe termen scurt. Nu se vor infiinta structuri paralele cu cele ale Primariei. Aparatul propriu al Primarului General isi va pastra rolul de monitorizare si verificare a modului in care sunt prestate serviciile publice, schema de personal fiind degrevata de posturile de executie care vor fi transferate catre noile entitati. Infiintarea acestor societati comerciale nu va conduce catre eludarea controlului asupra activitatii si a cheltuirii banului public, efectele scontate fiind exact cele opuse. Consiliului General al Municipiului Bucuresti va avea control asupra cheltuirii banului public, avand in vedere ca infiintarea societatilor comerciale, modificarea formei juridice a acestora, bugetul, investitiile sunt supuse dezbaterii si aprobarii Consiliului General. In realizarea obiectului de activitate, societatile vor face achizitii de bunuri, servicii si lucrari cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice, obligatorie pentru toate institutiile cu capital majoritar de stat. Nu in ultimul rand, activitatea societatilor va fi supusa controlului anual al Curtii de Conturi", a mai declarat primarul general.Consilierii Generali vor face parte din Adunarile Generale ale Actionarilor, iar organele de conducere ale societatilor - consilii de administratie, directori generali - vor fi desemnate potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, a mai spus edilul."Salarizarea personalului acestor societati se va face potrivit Codului muncii, grila de salarizare fiind similara celei stabilite la nivel national pentru fiecare ramura economica, acesta reprezentand un argument in atragerea de personal calificat si pentru calitatea serviciilor prestate. Personalul care va deservi aceste societati va fi preluat cu prioritate din institutiile subordonate CGMB, inclusiv din directiile de specialitate ale PMB. Nu se vor face disponibilizari de personal. O alta consecinta a acestei abordari va fi descurajarea coruptiei, prin controlul direct pe care il va exercita administratia locala asupra operatorilor serviciilor publice si prin totala transparenta in care aceste societati isi vor desfasura", a mai declarat primarul general.