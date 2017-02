Ce surpriza le pregateste Guvernul proprietarilor de automobile in locul timbrului de mediu? Iata cum sunt taxati poluatorii in Londra, Budapesta si Milano, date exemplu de ministrul Daniel Constantin​

Londra a introdus taxa de congestie in februarie 2003, pentru masinile care intra in centrul orasului. Initial, aceasta era de 5 lire pe zi, in 2005 a ajuns la 8 lire, in 2011 la 10 lire, iar in prezent este 11,5 lire/zi. Taxa a fost implementata pentru a reduce poluarea si pentru a straange fonduri pentru investitii in transportul public.La intrarea in zona centrala sunt indicatoare rutiere care arata ca te afli intr-o zona unde taxa de congestie trebuie platita.Taxa de congestie se plateste in intervalul orar 07.00-18.00, in zile lucratoare. Plata se poate face online sau prin SMS, in ziua respectiva, sau in ziua urmatoare, dar creste la 14 lire. Exista si un sistem automat care, daca te inregistrezi, identifica automat cand ai fost in zona unde se plateste taxa, si se plateste la finalul lunii.In weekend, de sarbatorile legale, intre Craciun si Anul Nou, aceasta taxa nu se plateste.Autoritatile verfica daca soferii au platit taxa prin intermediul camerelor de luat vederi, apoi trimit amenda. Aceasta este de 130 de lire, iar daca platesti in 14 zile se reduce la jumatate. Daca nu ai platit, dupa 28 de zile amenda ajunge la 195 lire, apoi se trece la executare.In primii 10 ani de la implementare s-au colectat din taxa de congestie 2.6 miliarde de lire, dintre care 1,2 miliarde s-au investit in dezvoltarea transportului public, potrivit Wikipedia Pe langa taxa de congestie, din luna aprilie a acestui an, in zona Westminster din centrul Londrei, autoritatile au decis ca parcarea sa fie mai scumpa cu 50% pentru masinile diesel, potrivit The Telegraph . Astfel, parcarea in zona va costa cu 2,45 lire/ora mai mult decat tariful standard de 4,90 lire. Primarul Londrei a declarat ca anual mor 10.000 de oameni din cauza poluarii in capitala, iar dieselul are si el o vina importanta.Foarte multi dintre posesorii de masini diesel sunt suparati de noile masuri, dupa ce mai bine de un deceniu au fost incurajati sa cumpere masini pe motorina, spunandu-li-se ca sunt mai nepoluante decat cele pe benzina.Intr-o alta zona a Londrei, Hackney, consiliul local a intarzis pe cateva strazi parcarea tuturor masinilor, cu exceptia celor electrice, urmand sa se aloce un milion de lire pentru a instala pe strazi statii de incarcare. Primarul general al Budapestei a dispus , prin Hotararea Consiliului Local nr. 69/2008 (XII.10), ca, incepand din data de 23.01.2017, sa fie interzisa circulatia vehiculelor in Budapesta care sunt incadrate in clasa de poluare 0,1,2,3,4 sau nu sunt incadrate in nicio clasa de poluare, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe la inceputul acestui an.Decizia a fost luata din cauza unei alerte de smog si ramane in vigoare pana cand calitatea aerului se imbunatateste.Aceste restrictii se aplica pe segmentele drumului expres M0 care tranziteaza zona administrativa a Budapestei, pe segmentul de drum dintre limita zonei administrative a Budapestei - Drumul Nagykovacsi - Drumul Szepjuhaszne - Drumul Budakeszi - limita zonei administrative a Budapestei, respectiv limita zonei administrative a Budapestei - Drumul Nagykovacsi - str. Nagyret - Drumul Mariaremete - Drumul Hidegkuti - limita zonei administrative a Budapestei.In cazul incalcarii acestor reglementari, pentru conducatorul auto se considera ca a savarsit o contraventie. Politia verifica respectarea acestor masuri de restrictionare a circulatiei vehiculelor. In caz de incalcare a prevederilor legale, se poate aplica o amenda de pana la 150.000 Huf (aprox. 500 euro). In Ungaria exista 16 clase de poluare , iar clasa de poluare 4 este echivalenta cu Euro 2. Citeste aici mai mult.In plus, in Budapesta se discuta si introducerea unui taxe de congestie , insa nu s-a stabilit nimic concret.Milano a introdus taxa de congestie pentru intrarea in zona centrala in ianuarie 2012. Taxa se plateste luni, marti, miercuri si vineri intre 7.30 - 19.30 si joi intre 7.30-18.00, valoarea acesteia fiind de 5 euro/zi.Acccesul in zona centrala "Cerchia dei Bastioni' se face prin 43 de puncte, monitorizate prin camere video.Tichetele pentru achitarea taxei de congestie pot fi achizitionate de la automatele de parcare, chioscuri de presa, magazinele de tutun, punctele ATM ale Milano Transport Company si Intesa Sanpaolo, on line pe www.areac.it sau pe mobil si pot fi activate telefonic, online sau prin sms.Tichetul trebuie activat nu mai tarziu de miezul noptii, in ziua urmatoare intrarii in aceasta zona.Motocicletele si scuterele, masinile electrice, masinile care transporta persoane cu dizabilitati si cele care acorda primul ajutor nu platesc aceasta taxa.Si aici, soferii care nu platesc taxa sunt prinsi cu ajutorul camerelor de supraveghere si amendati.In plus, in aceasta zona, in intervarul orar in care se plateste taxa de congestie, este interzis accesul in zona centrala a masinilor Euro 0 si a masinilor Euro 0, 1, 2, 3 pe disel care au o lungime mai mare de 7,5 metri.Autoritatile au introdus aceasta taxa pentru a scadea congestia in centrul orasului, a imbunatati transportul public si a strange bani pentru a face piste pentru biciclete, spati pietonale.In plus, incepand cu 13 februarie, accesul vehiculelor disel Euro 4 fara filtru antiparticule nu mai este permis in zona centrala a orasului "zona C".Cele trei orase au introdus taxa de congestie si anumite limitari in principal pentru a reduce poluarea.

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului inconjurator adata de Parlamentul european vizeaza reducerea poluarii atmosferice la niveluri care sa minimizeze efectele nocive asupra sanatatii umane si a mediului inconjurator. In acest scop, aceasta precizeaza masurile pentru definirea si stabilirea obiectivelor privind calitatea aerului inconjurator (si anume limitele care nu trebuie depasite pe teritoriul UE) in raport cu principalii poluanti atmosferici [dioxidul de sulf, oxidul de azot, oxizii de azot, particulele (fine) in suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon si ozonul]. Statele membre au obligatia de a defini zone si aglomerari cu scopul de a evalua si gestiona calitatea aerului inconjurator, de a monitoriza tendintele pe termen lung si de a pune informatiile la dispozitia publicului. Atunci cand calitatea aerului este buna, aceasta este mentinuta; daca valorile-limita sunt depasite, trebuie luate masuri.---Pe 14 decembrie 2016,si Consiliul au adoptat noua Directiva privind plafoanele nationale de emisie (PNE), pe baza unei propuneri a Comisiei care stabileste limite mai stricte pentru principalii cinci poluanti din Europa. Directiva a intrat in vigoare la data de 31 decembrie 2016."Atunci cand va fi pusa in aplicare pe deplin, directiva va reduce cu aproximativ 50 %, pana in 2030, efectele negative ale poluarii atmosferice asupra sanatatii, cum ar fi bolile respiratorii si decesele premature. Chiar daca poluantii atmosferici sunt "ucigasi invizibili", cetatenii sunt din ce in ce mai constienti si mai preocupati de calitatea aerului pe care il respira. Prin urmare, acordul privind stabilirea unor limite mai stricte in Directiva PNE reprezinta un pas important. Aceasta directiva va aduce, de asemenea, beneficii substantiale in ceea ce priveste calitatea apelor dulci, a solului si a ecosistemelor si va contribui la combaterea efectelor particulelor nocive care genereaza schimbari climatice, cum ar fi negrul de fum. Directiva este elementul central al unui program mai amplu al Comisiei, intitulat "Aer curat pentru Europa"", se arata intr-un comunicat de presa emis de Comisia Europeana.