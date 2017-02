"Bucuresti fara ei" - actiune de strangere de semnaturi pentru organizarea unui referendum de demitere a Gabrielei Firea si a primarilor de sector

"Cine? Noi, cetatenii ignorati de Guvern! Noi, care lupta impotriva coruptiei! Noi cei care iesim in piata ca sa oprim o ordonanta! Noi cei care am inteles ca tavalugul nu s-a oprit, dimpotriva! alta intrebare! CE? Initiem Referendumuri pentru demiterea primarului general al capitalei, a primarilor de sector, a consiliilor locale. alta intrebare!", scriu initiatorii actiunii, pe site-ul oameniliberi.ro."Cetatenii au dreptul sa organizeze un singur tip de referendum, cel pentru demiterea primarului si consiliului.Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei sau orasului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau neexercitarii atributiilor ce ii revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.Acum nu ducem lipsa de motive. In strada oamenii au spus clar NU minciunii, NU coruptiei, DA transparentei, DA integritatii, DA reprezentanti in slujba cetatenilor nu ai grupurilor de interese.Printr-o succesiune de Ordonante de Urgenta a fost creat cadrul jafului organizat din bani publici. Seria de OUG-uri deschisa de OUG 6, care da puteri absolute Ministerului Dezvoltarii, urmata de OUG 9 care permite ordonatorilor de credite sa nu tina cont de destinatia banilor si sa ii poata cheltui dupa bunul plac. OUG 13 trebuia sa asigure protectia in fata legii pentru aceste delapidari organizate. Pericolul OUG 6 si OUG 9 sunt in vigoare si primele actiuni nelegale sunt promovate in Consiliul General al Capitalei de catre Gabriela Firea. (detalii aici) Se doreste infiintarea a 19 Societati comerciale de catre primarie pentru a dirija aceste fonduri ce vin direct din pixul ministrului dezvoltarii, fara obligativitatea respectarii legii bugetului de stat. Mai mult se pot folosi credite de angajament, adica acele fonduri bugetare care se vor plati din bugetul anului viitor."