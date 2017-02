Capitala ar putea avea administrator public, care sa coordoneze serviciile publice locale si firmele infiintate de Consiliul General

Potrivit proiectului aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a CGMB, pentru ocuparea acestei functii se va desfasura un concurs constand intr-o selectie in prealabil a dosarului, urmata de o proba scrisa si un interviu. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina minim 70 de puncte la proba scrisa si la interviu.Administratorul public ar urma sa coordoneze aparatul de specialitate al primarului, serviciile si institutiile publice de interes local si societatile comerciale care vor fi infiintate de CGMB. Acesta se va afla in subordinea directa a primarului general.De asemenea, primarul general poate delega catre administratorul public calitatea de ordonator principal de credite, dar poate indeplini si orice alte atributii specifice postului, incredintate de primar.Administratorul public va primi un salariu de baza cel putin cat al secretarului general al Primariei Capitalei si cel mult indemnizatia primarului general."Multitudinea si complexitatea problemelor cu care se confrunta municipiul Bucuresti impun profesionalizarea sistemului decizional si executiv de la nivelul administratiei, institutia administratorului public devenind, in acest context, o componenta importanta a managementului public modern, la nivel executiv", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.In sedinta de marti a CGMB ar urma sa fie supuse aprobarii si mai multe proiecte de hotarare privind infiintarea a 19 societati comerciale care aiba ca unic actionar Consiliul General al Municipiului Bucuresti si sa se ocupe de furnizarea energiei electrice si termice, iluminatul public, administrarea spitalelor, construirea de baze sportive si terenuri de sport, promovarea orasului, administrarea parcurilor, paza, consolidarea cladirilor cu risc seismic, administrarea spatiilor publicitare si dispecerizarea activitatii de transport de persoane in regim de taxi.Daca proiectele de hotarare vor fi aprobate in sedinta CGMB, primarul Capitalei, Gabriela Firea, va fi mandatata sa infiinteze aceste societati.