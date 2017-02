Municipalitatea vrea ca administrator unic al Arenei Nationale sa fie Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement

Proiectul de hotarare privind trecerea in administrarea ALPAB a Arenei Nationale, dupa reabilitare si modernizarea stadionului, este pe ordinea de zi de marti a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti.In proiectul de hotarare se mentioneaza ca, in prezent, administrarea Arenei Nationale este impartita intre Primaria Capitalei si ALPAB, iar corespondenta dintre cei doi administratori si rezolvarea diverselor probleme ce pot aparea se desfasoara prin intermediul Directiei Investitii.¬Este o procedura greoaie, iar timpii de raspuns, pentru situatii in care decizia trebuie luata cu operativitate, sunt mult prea lungi¬, se arata in expunerea de motive.Predarea obiectivului se va face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii, se arata in proiect.Municipalitatea precizeaza ca prin Hotararea de Guvern din 30 mai 2006 s-a aprobat trecerea Complexului Sportiv ¬Lia Manoliu¬ din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in administrarea CGMB. In 27 iulie 2006, CGMB a hotarat ca ALPAB sa preia in administrare Complexul Sportiv, fiind incepute lucrarile de reabilitare si modernizare a Stadionului ¬Lia Manoliu¬, care au fost finalizate in 8 august 2011.Patru luni mai tarziu, prin dispozitie a primarului general, a fost numita Comisia de predare-preluare a Stadionului National, din administrarea municipalitatii in cea a ALPAB, pana la desemnarea unei firme de mentenanta. Comisia nu a reusit insa sa isi indeplineasca obiectivul, intrucat in acel moment nu era facuta receptia finala a lucrarilor, aceasta fiind realizata abia in 16 decembrie 2014. In aceste conditii, Arena Nationala a fost administrata atat de Primaria Capitalei, cat si de ALPAB.