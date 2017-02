Firea estimeaza ca in firmele municipalitatii vor lucra 5.000 de angajati: Nu vor fi someri in urma reorganizarii

"Din punctul meu de vedere, cred ca la prima sedinta de Consiliul General, dupa cea din luna februarie, cand se va aproba acordul de principiu, vom putea sa venim cu o estimare, atat in ceea ce priveste conducerea fiecarei societati comerciale pe actiuni, de asemenea, tipul de investitii si numarul de angajati. In orice caz, va fi o majorare, deci nu vor fi someri in Bucuresti din cauza acestei reorganizari administrative. Consider ca, sa spunem, in doi ani de zile, vom avea 5.000 de locuri de munca pentru bucuresteni. A fost una dintre promisiunile mele in campania electorala, sa creez locuri de munca, ceea ce am si inceput sa fac", a precizat Gabriela Firea, intr-un interviu acordat Agerpres care va fi difuzat sambata.Ea a respins acuzatiile privind transformarea Capitalei in SRL, adaugand ca, potrivit estimarilor, activitatea acestor societati va determina reducerea cu 25% a efortului de la bugetul local."In primul rand, Consiliul General nu va aproba si dezbate niste SRL-uri, ci niste societati comerciale pe actiuni, suta la suta ale Municipalitatii (...). Deci, nu avem cum sa transformam in SRL-uri Capitala. Cred ca acestea sunt mai degraba declaratii politice sau poate sunt afirmatii ale unor persoane care nu inteleg foarte bine acest fenomen, nu inteleg faptul ca legislatia permite si chiar incurajeaza infiintarea acestor entitati economice, care sunt mult mai aproape de cetatean si care aduc o reducere a bugetului, o calitate a serviciilor publice si, de asemenea, tarife mai mici. Noi am facut o evaluare si am ajuns la concluzia ca s-ar putea face reduceri de la buget de circa 20-25%, iar din acesti bani putem sa avem actiuni in alte domenii, cum ar fi si domeniul social. Deci, practic am face o mare economie la buget. De asemenea, am crea noi locuri de munca, pentru ca vor fi angajati actualii salariati ai regiilor si administratiilor si parte din aparatul de lucru al primarului general, dar cu siguranta va mai fi nevoie de specialisti pe anumite domenii. Deci, noi venim sa cream locuri de munca, nu sa trimitem in somaj bucuresteni", a precizat edilul general.Gabriela Firea a sustinut ca societatile vor fi "mult mai aproape" de cetateni si de nevoile lor, adaugand ca este o practica europeana ca Unitatile Administrativ Teritoriale, respectand legislatia, sa infiinteze astfel de entitati.''In mai bine de jumatate de an de cand sunt primar general al Capitalei, am evaluat toate serviciile publice din Bucuresti. Din nefericire suntem cu totii nemultumiti, si nu de acum, ci de ani de zile, de ceea ce se intampla in Capitala. Avem un buget considerat mare, aproape un miliard de euro, dar el nu se vede in calitatea serviciilor si in felul in care traiesc bucurestenii, tocmai pentru ca acest buget foarte mare - din punctul meu de vedere - nu a fost folosit eficient, in beneficiul cetatenilor. Practic, au fost cateva companii private abonate la acest mare buget de-a lungul anilor, nu au avut posibilitatea mai multi antreprenori sa lucreze pentru primarie, deci pentru bucuresteni. Din punctul multora de vedere, modalitatile de selectie nu au fost tocmai transparente, de vreme ce aceleasi firme castigau ani de zile aceste licitatii. Propunerea mea este aceea - si ii rog pe bucuresteni sa ma inteleaga, acest model fiind brevetat in alte capitale europene care arata extraordinar - sa schimbam modul de lucru, iar regiile si administratiile care sunt in acest moment in subordinea Consiliului General sa se transforme in societati comerciale pe actiuni, suta la suta ale municipalitatii, deci ale bucurestenilor, care sa presteze servicii de calitate, la un pret mult mai mic, astfel incat si bucurestenii sa plateasca mai putin si pentru iluminatul public, si pentru parcari, si pentru canalizare, si pentru apa, si pentru toate celelalte servicii - de salubritate, de curatenie, de mediu. Pretul sa fie mai mic si calitatea mult mai mare", a punctat ea.Firea a subliniat ca societatile comerciale vor fi supuse controlului Curtii de Conturi, deoarece ele vor fi finantate potrivit legii 215 a Administratiei Publice Locale, si se vor afla in subordinea Consiliului General.