Timisoara va avea o pasarela pietonala si pentru biciclisti peste  Bega si doua poduri noi

"Am avut intrevedere cu investitorul din zona Ilsa. M-am bucurat sa vad ca lucrurile avanseaza, anul acesta vom da drumul la executie si la podul Ilsa, nu doar la podul Jiul. Desigur, licitatiile nu sunt sub controlul nostru si daca licitatia dureaza mai mult, nu vom putea intra pe teren in 2017, dar la inceputul 2018 vom intra indata ce se va putea. Daca avem sansa ca licitatiile sa mearga mai repede atunci vom incepe executia ambelor poduri in acest an. Va fi o mare bucurie ca dupa 50 de ani se vor construi doua poduri. Podul de la Jiul va avea un aspect mai futurist, acolo va fi ceva mai mult. Podul de la Ilsa va fi un pod suplu, cu 4 benzi si la distanta o pasarela spectaculoasa cu piste de biciclete si alei pietonale. Asta face ca podul sa fie mai ieftin, dar va costa ceva si acea pasarela", a declarat Nicolae Robu.Podul din zona Ilsa este facut pe banii unui investitor privat care vrea sa dezvolte un cartier rezidential in acea zona.