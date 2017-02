Gabriela Firea despre cele infiintarea celor 19 firme ale Primariei: Asigur bucurestenii ca, prin crearea acestor societati,  municipalitatea va reusi sa administreze eficient patrimoniul public, sa furnizeze servicii la standarde europene

"S-au cheltuit in ultimii ani zeci, sute de milioane de euro din banii bucurestenilor care nu s-au regasit in sporirea confortului bucurestenilor. Avem, din pacate, o capitala sufocata de trafic, cu strazi pline de gropi, cu prea putine parcari fata de necesar, cu obiective turistice nepromovate. Voi schimba toate aceste neajunsuri, dar am nevoie de instrumente legale pentru a putea reorganiza administratia.Asigur bucurestenii ca, prin crearea acestor societati comerciale pe actiuni, Municipalitatea va reusi sa administreze eficient patrimoniul public, sa furnizeze servicii publice la standarde europene si sa deruleze mari proiecte de investitii care vor duce la cresterea calitatii vietii bucurestenilor. Bucurestenii vor beneficia, in cel mai scurt timp, pe langa cresterea calitatii serviciilor publice, si de reducerea substantiala a costurilor pentru acestea. In plus, aceasta reorganizare nu presupune niciun fel de disponibilizare din randul personalului aflat acum in cadrul structurilor PMB, ci, din contra, preluarea acestuia in cadrul societatilor nou infiintate si crearea de noi locuri de munca", a declarat Gabriela Firea potrivit unui comunicat emis de municipalitate.Consiliului General al Municipiului Bucuresti va avea control asupra cheltuirii banului public, avand in vedere ca infiintarea societatilor comerciale, modificarea formei juridice a acestora, bugetul, investitiile sunt supuse aprobarii Consiliului General, modalitatea de desfasurare a acestor activitati fiind in prealabil dezbatuta, se mai arata in comunicatul de presa."Consilierii Generali vor face parte din Adunarile Generale ale Actionarilor, iar organele de conducere ale societatilor - consilii de administratie, directori generali - vor fi desemnate potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice. Salarizarea personalului acestor societati se va face potrivit Codului muncii, grila de salarizare fiind similara celei stabilite la nivel national pentru fiecare ramura economica, acesta reprezentand un argument in atragerea de personal calificat si pentru calitatea serviciilor prestate. (...)Activitatea societatilor va fi supusa controlului anual al Curtii de Conturi", potrivit sursei citate.- in afara de cresterea semnificativa a calitatii serviciilor publice, cu influenta directa asupra calitatii vietii bucurestenilor, aceasta organizare va duce si la reducerea semnificativa a cheltuielilor privind asigurarea acestor servicii publice, prin preturi mai mici, intrucat societatile nu au ca scop urmarirea unui profit pe termen scurt.- activitatea acestor societati va determina reducerea cu 25% a efortului de la bugetul local.- personalul care va deservi aceste societati va fi preluat din institutiile subordonate CGMB, inclusiv din directiile de specialitate ale PMB. Nu se vor face disponibilizari de personal.- toate aceste societati comerciale vor actiona precum centre de cost, orientate pe principiul profitabilitatii. In cazul in care rezultatele sunt negative exista posibilitatea incetarii mandatului conducerii, spre deosebire de regiile autonome sau administratiile municipale, ale caror posturi de conducere sunt ocupate pe durata nedeterminata, fara obligativitatea respectarii unor criterii de performanta.- descurajarea coruptiei, prin controlul direct pe care il va exercita administratia locala asupra operatorilor serviciilor publice si prin totala transparenta in care aceste societati isi vor desfasura activitatea.- toate aceste societati comerciale vor alcatui un Holding Municipal, dupa un model brevetat cu succes si in alte capitale europene, cum ar fi Paris, Madrid, Viena, Praga, Lisabona etc. De exemplu, Wiener Stadwerke Holding AG, holdingul Primariei Viena are peste 16.000 de angajati si actioneaza atat in domeniul serviciilor de infrastructura, imobiliar, energie termica, transport urban sau organizare de evenimente. La Madrid, serviciul de apa si canalizare este asigurat de Canal de Isabel, companie cu raspundere limitata, apartinand Guvernului, Consiliului Local Madrid si altor consilii locale.Primaria Bucuresti vrea sa infiinteze 19 firme prin care sa presteze majoritatea activitatilor care acum sunt delegate unor companii private sau unor directii din institutie. Firmele Primariei vor inlocui actualele companii private din domeniul producerii si furnizarii de energie electrica, iluminat stradal, administrarea spitalelor, paza, administrarea spatiilor publicitare, consultanta pentru proiectele de infrastructura, administrarea drumurilor. Gabriela Firea continua o tendinta inceputa prin infiintarea unei companii de constructii a Primariei.Proiectele se afla pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de pe 28 februarie, iar primarul general, Gabriela Firea, cere consilierilor acordul de principiu. In proiectele de hotarare nu se precizeaza nimic despre fezabilitatea acestor proiecte, ce inseamna asta pentru bugetul municipalitati si ce angajari se vor face.Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a dat deja acordul ca Primaria Capitalei sa-si infiinteze o firma pentru constructia de locuinte.Societatea de constructii a Primariei Capitalei se va numi Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA si va avea doi actionari: Consiliul General al municipiului Bucuresti (99,99%) si Service Ciclop (0,01%). Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA va avea un capital de 12 milioane lei, potrivit proiectului de hotarare