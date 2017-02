Cum au ajuns 5000 de oameni din cartierul Greenfield sa faca 2km in doua ore cu masina ca sa ajunga acasa. Ce a promis dezvoltatorul, ce vrea sa faca primaria si cum risca padurea Baneasa sa fie taiata in doua

Prima discutie a grupului de lucru a avut loc joi la Primaria Capitalei. La intalnire au fost prezenti reprezentanti ai directiilor de specialitate din PMB, ai Primariei Sectorului 1, ai Romsilva si ai Garzii Forestiere, precum si ai asociatiilor de locatari din zona si ai ONG-urilor interesate de acest subiect."Problema nostra este aceea ca nu avem o alternativa in caz de urgente. Din cauza inchiderii drumului, suntem 5000 de oameni care parcurgem deja 2 km in 2 ore. Speram ca si autoritatile sa constate ca este vorba de o situatie deosebita, sa tina cont ca in apropiere avem o scoala unde invata 800 copii. Trebuie sa se tina cont de oamenii care traiesc acolo pentru ca ei nu au nicio vina, au fost de buna-credinta cand si-au achizitionat o lucuinta in acest complex", au declarat reprezentantii Asociatiei de proprietari a cartierului, potrivit unui comunicat emis de municipalitate.Reprezentantii dezvoltatorului au solicitat Primariei Generale, in numele asociatiilor de proprietari, initierea unui proiect de Hotarare de Guvern pentru transferul terenului in lungime de 350m (cu latimea 5-7 m) din proprietatea publica a statului roman in proprietatea Municipiului Bucuresti in scopul realizarii unui drum public, dar si urgentarea procedurilor privind trecerea drumului forestier din proprietatea Romsilva catre Municipiul Bucuresti.La randul sau, reprezentantul Ministerului Apelor si Padurilor a explicat ca o solutie legala pentru deblocarea situatiei ar fi " scoaterea din fond forestier a suprafatei de 350 mp si posibilitatea de trecere a drumurilor in baza legii 192, din proprietatea publica a statului si administrarea Romsilva in proprietatea publica a municipiului Bucuresti".Dan Trifu, reprezentantul Fundatiei EcoCivica a cerut Primariei Capitalei ca drumul forestier sa ramana drum forestier, asa cum este normal, iar dezvoltatorul sa gaseasca alta solutie."Imi cer scuze locuitorilor din cartier, dar le spun ca a pastra padurea este in interesul lor. Nu este de vina Primarul General, care a mostenit aceasta situatie, dar Primaria Generala are o vina majora pentru acest lucru, pentru ca ansamblul are PUZ-ul anulat definitiv de instanta. La momentul actual, dezvoltatorul nu are nici un act urbanistic valabil, pentru ca anularea PUZ-ului duce si la anularea celorlalte acte subsecvente acestuia, dezvoltatorul trebuie sa construiasca un nou acces din Centura", a declarat acesta.Acesta reclama mai multe ilegalitai in construirea ansamblului."Ansamblul Greenfield a fost avizat cu doua cai de acces, una din SOSEAUA de CENTURA si alta din breteaua DN1, prin Aleea Teisani. Ansamblul a fost avizat cu incalcarea mai multor legi, inclusiv de mediu si urbanism. Motivele au fost atat de flagrante incat Planul Urbanistic Zonal, prin care ar fi trebuit sa se dezvolte ansamblul, a fost anulat, definitiv, de instantele din Romania, in prezent continuarea lucrarilor la ansamblu fiind ilegala, defapt infractiune. Ansamblul a fost avizat, cu cele doua cai de acces amintite, fara utilitati centralizate, fara aviz OCPI. Mai mult, a pozat cablul de alimentare cu energie prin padure, lucru interzis de lege. Primaria Generala a stiut de toate aceste incalcari ale legii, a indus in eroare celelalte autoritati si a mai si avizat planurile. Toate aceste lucruri, cu prezentarea de date false, au constituit si obiectul unei prime anchete penale in care Parchetul spune ca persoanele anchetate, din Primaria Generala, au fost gasite vinovate, SI-AU RECUNOSCUT VINA, dar fiind fara cazier, familisti si angajati, s-a luat decizia aplicarii unor amenzi. Destul de hilara solutia", scrie vicepresedintele fundatiei Ecocivica, Dan Trifu, pe pagina de Facebook.Fundatia a militat in instanta pentru pastrarea drumului forestier, alaturi de Directia Silvicasi a castigat procesul."In 2007-2008 dezvoltatorul cheama in judecata mai multe autoritati ale statului, printre care si Directia Silvica Ilfov, pt a i se permite accesul pe drumul forestier in vederea costruirii ansamblului. Anterior, solicitase accesul Directiei Silvice dar i s-a refuzat in baza prevederilor Codului Silvic.Se ajunge in instanta la Judecatoria Sectorului 1 cu o actiune pe fond. Se solicita instantei si emiterea unei Ordonante Presedintiale prin care sa se permita accesul pe drumul forestier. Instanta dispune ACCESUL, TEMPORAR, AUTO SI/SAU PIETONAL, pana la judecarea dosarului pe fond. Drumul forestier era consfiintit ca atare prin Amenajamentul Silvic, aprobat prin Ordin de Ministru, pentru Padurea Baneasa. In Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, din anul 2000, se mentiona o cale de acces, cu 6(sase!!!!) benzi prin acea zona a Padurii Baneasa. Era o intentie a Primariei dar care nu fusese avizata si de autoritatea silvica, care, oricum, nu putea aviza un asemena plan cu bulevard prin mijlocul padurii. Dezvoltatorul a atacat si Ordinul de Ministru, cel cu amenajamentul silvic, ajungandu-se pana la Inalta Curte. Intre timp dosarul de la Judecatoria Sectorului 1 s-a suspendat pana la solutionarea exceptiei de nelegalitate a Ordinului de Ministru. Ordonanta Presedintiala era in vigoare si exista acces temporar pe drumul forestier.Solutia Curtii de Apel, pastrata si de Inalta Curte, a fost ca drumul a fost si ramane forestier, Ordinul de Ministru fiind legal. Avand in vedere solutia data de Inalta Curte, Directia Silvica si Eco-Civica au solicitat Judecatoriei Sectorului 1 sa repuna pe rol dosarele cu accesul pe drumul forestier(fond) si cel cu Ordonanta. Ceea ce s-a si intamplat. Cele doua Instante au luat act de solutia Inaltei Curti, au reconfirmat ca drumul este forestier, inchis traficului auto, public", mai scrie Dan Trifu pe pagina de Facebook.Ca masura imediata, primarul Gabriela Firea a anuntat ca echipaje mixte formate din politisti locali si politisti rutieri se vor afla in perioada urmatoare la intersectia DN1 cu Aleea Teisani pentru a fluidiza accesul locuitorilor in complexul rezidential."Am initiat aceasta dezbatere pentru ca vorbim de o situatie care treneaza de ani de zile, iar pana in momentul de fata autoritatile nu au gasit nicio solutie. Mi-am dorit ca toti factorii implicati sa isi poata prezenta punctul de vedere, astfel incat sa putem analiza pasii ce trebuie facuti in continuare pentru gasirea unei solutii rapide, dar legale, pentru locuitorii din cartierul Greenfield Baneasa. Trebuie sa identificam o solutie care sa tina cont si de confortul locuitorilor , dar care sa respecte imperativele de protejare a mediului inconjurator. Vorbim, pe de o parte, de peste 5.000 de bucuresteni, locatari ai complexului rezidential, care solicita un drum de acces suplimentar pentru a ajunge mai repede la gradinite, la scoli, la spitale sau spre locul de munca, si pe de alta parte de asociatiile de protectie a mediului care considera ca trebuie respectata configuratia initiala a acestui cartier, si anume doar cu acces din DN 1. Primaria Capitalei va face toate diligentele necesare pentru a-i sprijini pe locuitorii din zona, pentru ca sunt cetateni ai Capitalei si trebuie respectati, insa toate demersurile pe care le vom intreprinde trebuie sa respecte legea!", a declarat Gabriela Firea, potrivit comunicatului de presa emis de municipalitate.In 2016, IMPACT Developer & Contractor, a anuntat ca va extinde cartierul rezidential GREENFIELD urmand sa investeasca 44 milioane euro in blocuri, infrastructura si utilitatile aferente.Acesta va fi dezvoltat pe un teren in suprafata de 10 ha si cuprinde 39 de blocuri construite in regim de inaltime P+4E si P+5E, totalizand 888 de apartamente cu 2, 3 si 4 camere."In prezent IMPACT are in curs de dezvoltare 39 de blocuri in Ansamblul Platanilor din cartierul GREENFIELD Baneasa, insumand peste 900 de apartamente cu 2, 3 si 4 camere, dintre care jumatate vor fi livrate in aceasta primavara, iar restul pana la finalul anului 2017. Preturile de vanzare variaza intre 59.980 euro pentru un apartament cu 2 camere, 69mp, 75.980 euro pentru apartamentele cu 3 camere, 94mp, si 99.748 euro pentru cele cu 4 camere, 124mp. Preturile mentionate nu includ TVA", se arata intr-un comunicat de presa emis de comunicatorii companiei la inceputul acestui an.Prima faza a proiectului GREENFIELD a fost dezvoltata in perioada 2007-2010 si este vanduta in proportie de 100%. Aceasta se intinde pe o suprafata de 10 ha si cuprinde 680 de apartamente si vile in cele 5 ansambluri (Rubin, Topaz, Blue, Onix si Quartz). A doua faza, Ansamblul Salcamilor, dezvoltat in perioada 2014-2016, se intinde pe o suprafata de 7 ha si cuprinde 35 de blocuri cu 924 de apartamente cu una, doua, trei si patru camere. In prezent, acesta este vandut in proportie de 85%."IMPACT Developer & Contractor SA (IMP) a obtinut in 2016 venituri operationale in valoare de peste 152 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul anterior, iar profitul operational al companiei a crescut la 25,5 milioane lei, cu 270% mai mult fata de 2015. Rezultatele obtinute se datoreaza in principal vanzarilor de apartamente din cadrul cartierului GREENFIELD Baneasa, unde IMPACT a incheiat anul trecut 433 de contracte si 130 de precontracte pentru locuinte. Acest rezultat ii confirma proiectului statutul de cel mai bine vandut cartier rezidential din Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa emis de comunicatorii companiei la inceputul acestui an.