Primaria Capitalei vrea noi tarife pentru inchirierea Arenei Nationale: intre 13.000 si 28.000 de euro pentru un meci de fotbal si pana la 30.000 de euro pentru alte evenimente

Lista tarife propuse:- Campionatul intern de fotbal - 13.000 euro/eveniment- Cupa Ligii si Cupa Romaniei - 13.000 euro/eveniment- Meciuri ale echipei nationale - 13.000 euro/eveniment- UEFA Champions League - 28.000 euro/eveninment- UEFA Europa League - 23.000 euro/eveniment- Evenimente culturale - 18.000 euro/ eveniment- Evenimente speciale, cu inchiriere inclusiv a Arenei Nationale - 30.000 euro/eveniment- Evenimente restranse, care nu implica utilizarea gazonului si spailor din tribune - 15 euro/mp / eveniment- Inchiriere spatii birouri si anexe pentru diverse activitati 2,5 euro/mp / luna- Servicii de operare Stadion Arena Nationala 10.000 euro/meci (eveniment)- Tarif parcare supraterana 3 lei/ora/auto- Conferinta de vanzari si training-uri (in sala) 100 euro/ora/sala- Evenimente sezoniere (targuri sezoniere) inclusiv aprovizionare 20 lei/mp/zi- Evenimente corporate 500 euro/ora- Filmari private 400 euro/ora- Tururi stadion, grupuri de minimum 10 persoane - 10 lei/ persoana/tur- Tururi stadion inclusiv vestiare, grupuri de minimum 10 persoane/ 20 lei/persoana/tur- Acces pe pista de atletism exterioara - 10 lei/persoana/ora- Abonament pista de atletism exterioara, maxim 10 sedinte - 80 lei/persoana/luna"In perioada 2011- noiembrie 2016, Arena Nationala a inregistrat o pierdere din exploatare de 40,5 milioane de lei. Acest lucru a fost cauzat si din inregistrarea unei valori minime a veniturilor, datorate in principal practicarii unei game restranse de evenimente. Veniturile generate de categoriile de evenimente, desfasurate pe Arena Nationala pana in prezent, nu au reusit sa acopere cheltuielile cu utilitatile si mentenanta obiectivului. De asemenea, au aparut solicitari, din partea diverselor entitati (F.R.F., cluburi sportive, agenti economici etc.) in scopul desfasurarii de evenimente in cursul anului 2017. Pornind de la tarifele de inchiriere anterioare, stabilite prin Notele de Primar General nr. 2729/28.11.2014, nr. 692/16.03.2015 si nr. 170/18.01.2016, cat si de la tarifele practicate in prezent de alte stadioane din tara, (Cluj Arena si Stadionul "Lia Oana" Ploiesti) propunerile pentru desfasurarea evenimentelor pe Arena Nationala in anul 2017 sunt urmatoarele (valori la care se adauga TVA)", se arata in raportul de specialitate al proiectului.In proiectul de hotarare nu se specifica vechile taxe.Potrivit unui alt proiect de hotarare, stadionul national va fi administrat doar de Administratia Lacuri Parcuri si Agrement, institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei. Pana acum de administrare se ocupa si Primaria Capitalei."Administrarea Arenei Nationale este impartita intre PMB si A.L.P.A.B. Corespondenta si solutionarea diverselor probleme, care se situeaza la limita de competenta a celor doi administratori, se desfasoara prin intermediul Directieilnvestiii. Este o proceduragreoaie, iar timpi de raspuns, pentru situatii in care decizia trebuie luata cu operativitate, sunt mult prea lungi", se arata in expunerea de motive a proiectului.