Firea vrea ca Primaria Bucuresti sa infiinteze 19 firme  incepand cu producerea energiei electrice si termice, iluminat stradal, dispecerat de taxi si pana la promovare turistica

Cele 19 societati comerciale sunt:

Proiectele se afla pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de pe 28 februarie, iar primarul general, Gabriela Firea, cere consilierilor acordul de principiu. In proiectele de hotarare nu se precizeaza nimic despre fezabilitatea acestor proiecte, ce inseamna asta pentru bugetul municipalitati si ce angajari se vor face.Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a dat deja acordul ca Primaria Capitalei sa-si infiinteze o firma pentru constructia de locuinte.Societatea de constructii a Primariei Capitalei se va numi Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA si va avea doi actionari: Consiliul General al municipiului Bucuresti (99,99%) si Service Ciclop (0,01%). Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA va avea un capital de 12 milioane lei, potrivit proiectului de hotarare"Societatea va asigura serviciul de producere a energiei electrice si termice, avand la baza urmatoarele principii:- responsabilitate si legalitate;- dezvoltare durabila si corelarea cerintelor cu resursele;- protectia si conservarea mediului natural si construit;- asigurarea igienei si sanatatii populatiei;- administrea eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a municipiului Bucuresti.Functionarea serviciului se desfasoara pentru:- satisfacerea interesului general al comunitatii;- satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor; ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;- asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului.- asigurarea dezvoltarii durabile a municipiului Bucuresti.Dat fiind obiectul principal de activitate consideram ca este necesar ca societatea sa poata asigura si mentenata sistemului, precum si servicii de eficienta energetica, obiectivul general fiind asigurarea la nivelul municipiului Bucuresti a unui serviciu de furnizare a energiei electrice si termice adecvat necesitatilor de confort individual si colectiv, prevazute de normele in vigoare", se arata in expunerea de motive a proiectului."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale, avand ca obiectprincipal prestarea activitatilor necesare asigurarii serviciului de iluminat. Avand in vedere ca la data de 29.12.2017 se finalizeaza Contractul de delegare a serviciului de iluminat in Municipiul Bucuresti nr. 206/1997, incheiat intre Primaria Municipiului Bucuresti si operatorul economic SC Luxten Lighting Company S.A., si tinand cont de faptul ca este obligatorie mentinerea unei continuitati in asigurarea serviciilor publice catre populatie, este necesara initierea demersurilor pentru asigurarea organizarii serviciului de iluminat.Conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile publice locale trebuie sa identifice forma de asigurare a serviciului astfel incat sa fie promovate metode moderne de management si promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante. Conform OUG 58/2016., exista si posibilitatea de a se infiinta o societate comerciala, societate care sa poata efectua activitati pentru asigurarea serviciului de iluminat", se arata in raportul de specialitate al proiectului."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale, avand ca obiect de activitate administrarea cladirilor cu destinatie de unitati sanitare publice. Prin prezenta hotarare se propune separarea functiilor adiacente actului medical care revin in responsabilitatea ASSMB de functiile de administrare si gospodarire a patrimoniului si cheltuielilor necesare mentenantei si infrastructuri spitalicesti, care este invadita nevoie de eficientizare. Separarea ar crea si premisa colaborarii intre institutiile ante-mentionate si noua autoritate de administrare a infrastructurii spitalicesti cu efecte pozitive la consolidarea bugetului, cu un aport sporit al veniturilor din chirii si concesiuni si cu posibilitatea negocierii de contracte integrate de servicii uzuale pentru utilitati, paza, mentenanta si, nu in ultimul rand, pentru optimizarea managementului energetic la aceste active atipice si imbatranite, obiectiv mari consumatoare de energie. Astfel se propune ca ASSMB sa aiba in continuare atributiile si competentele transferate prin OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste asistenta medicala comunitara, asistenta medicala desfasurata in unitatile de invatamant, asistenta medicala acordata unitatilor sanitare ale municipalitati, precum si celelalte atributii din actele normative din domeniu, iar noua structura sa preia atributile referitoare la administrarea si functionarea unitatilor sanitare, respectiv finantarea de bunuri si servici, investiti, reparati capitale, consolidari, extinderi si modernizari, dotari cu echipamente medicale etc", se arata in raportul de specialitate al proiectului.Interesant este ca Primaria Capitalei prin Administratia Lacuri Parcuri si Agrement a lansat recent o licitatie pentru un acord cadru pe 2 ani pentru servicii de paza si patrulare pentru obiectivele pe care le are in administrare. Printre acestea se numara Parcul Herastrau, Parcul Circului, Parcul Cismigiu, bd. Magheru, parcul Unirii, Izvor si sere. Valoarea acordului cadru este estimata intre 47,7 si 54,5 milioane lei fara TVA, pretul urmand sa se stabileasca in urma licitatiei, potrivit site-ului de licitatii publice.Proiectul de hotarare nu este afisat pe site-ul Primariei Capitalei."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale, cu activitati de servicii in Tehnologia Informatiilor. (...) Asigurarea consolidarii infrastructurii IT si comunicatii si centralizarea serviciilor in Tehnologia Informatiilor utilizate de administratia locala a Municipiului Bucuresti este obligatorie in vederea imbunatatirii calitatii informatiilor si serviciilor electronice oferite cetatenilor.Pentru consolidarea, uniformizarea, integrarea si eficientizarea infrastructurii IT si comunicatii si a serviciilor electronice oferite cetatenilor se propune infiintarea unei societati comerciale, ce va efectua activitati de servicii in Tehnologia Informatiilor, in urma realizarii unui studiu de impact, oportunitate si analiza eventualelor suprapuneri si discrepante existente in competentele departamentelor IT din cadrul institutiilor si serviciilor publice si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local din Municipiul Bucuresti", se arata in raportul de specialitate al proiectului."Problematica stilului de viata sanatos si a asigurarii unei infrastructuri prin care miscarea sa devina parte a vietii oricarui cetatean al orasului trebuie sa reprezinte o prioritate pentru admistratia publica locala. Gradul alarmant al obezitatii infatile in tara noastra si preventia aparitiei bolilor in randul populatiei mature poate fi controlata, printre altele, prin sporirea accesabilitatii tuturor locuitorilor urbei la baze sportive si terenuri de sport localizate in vecinatatea domiciliului.Infiintarea unei societati comerciale care sa aiba ca obiect de activitate constructia, dezvoltarea si administrarea unor astfel de baze sportive si terenuri de sport reprezinta o necesitate pentru Capitala. Totodata, identificarea locatiilor (terenuri virane intre blocuri, spatii adecvate situate sub poduri, etc) si gestionarea acestora este mult mai facila pentru o Societate comerciala decat pentru o directie de specialitate a administratiei locale", se arata in raportul de specialitate al proiectului."Potrivit datelor comunicate de Institutul National de Statistica, Bucurestiul conduce detasat in clasamentul celor mai vizitate destinatii din Romania de catre turistii straini. Cu toate acestea, nu a existat pana in prezent o abordare articulata privind punerea in valoare a obiectivelor turistice existente sau potentiale si promovarea directa sau indirecta a Capitalei ca destinatie turistica. Comparativ cu structurile de profil existente in alte capitale europene, serviciul Turism din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti este mult subdimensionat si nu dispune de resursele necesare, materiale si umane, pentru a implementa programe si actiuni de exploatare si promovare turistica. In aceste conditii, apare ca oportuna infiintarea unei structuri care sa aiba drept obiect de activitate introducerea in circuitul turistic, printr-un program coerent, a tuturor obiectivelor turistice din Bucuresti si imprejurimi, precum si conceperea si implementarea unor actiuni de promovare a Capitalei ca destinatie turistica, respectiv campanii clasice de comunicare, dar si evenimente de mare anvergura care sa se constituie in oportunitati pentru turisti de a petrece un sejur la Bucuresti", se arata in raportul de specialitate al proiectului."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect de activitate prestarea serviciului public de administrare a parcurilor, gradinilor publice si a lacurilor si strandurilor de pe raza MUnicipiului Bucuresti", se arata in expunerea de motive a proiectului."Municipalitatea isi propune infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate prestarea serviciului de administrare a retelei de agrement a Municipiului Bucuresti. Acest proiect raspunde nevoii bucurestenilor si vizitatorilor de a petrece timpul in aer liber cu posibilitatea desfasurarii unor activitati placute de agrement, iar in acest sens este necesar sa punem in valoare potentialul natural si de agrement al parcurile si gradinile publice, a lacurilor de interior din capitala, salba de lacuri de pe raul Colentina precum si al raului Dambovita. Acestora li se adauga obiective cu un potential instructiv educational asa cum sunt Parcul Natural Vacaresti, Gradina Zoologica, padurea Baneasa", se arata in raportul de specialitate al proiectului."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect de activitate administrarea spatiilor publicitare (de pe domeniul public al municipiului Bucuresti). Societatea va asigura respectarea prevederilor legislatiei in domeniu la nivelul Capitalei, astfel incat publicitatea stradala sa aiba un caracter unitar si coerent, sa nu afecteze spatiul urban sau aspectul vizual al Capitalei. In prezent, in Municipiul Bucuresti exista modalitati de promovare urbana diverse, unele dintre acestea nerespectand prevederile legale privind modul sau locul de amplasare. Societatea va detine o evidenta clara a spatiilor in care poate fi realizata publicitatea stradala, a reclamelor existente si va organiza licitatii pentru atribuirea spatiilor de publicitate, in conformitate cu prevederile legale. Prin gestionarea unitara a problematicii in domeniul publicitatii stradale se va asigura si un control strict privind protectia mediului, conservarea calitatii peisajului si a reglementarilor privind calitatea in constructii. In 2015, din publicitatea stradala PMB a incasat 1,758 milioane lei, iar in 2016 suma a fost de 1,7 milioane lei. Valorificarea eficienta a amplasamentelor din domeniului public va determina cresterea veniturilor la bugetul local, sumele estimate fiind intre 10-30 milioane euro. In acest moment, unele metropole europene (Barcelona) iau in considerare reducerea publicitatii stradale considerate poluante, prin reducerea numarului de spatii de afisaj respectiv cresterea pretului utilizarii panourilor publicitare", se arata in expunerea de motive a proiectului."Avand in vedere rolul spatiilor verzi in procesul de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si implicit a calitatii vietii cetatenilor, obligatiile ce revin autoritatilor publice locale cu privire la "protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii" si "regenerarea, extinderea si ameliorarea compozitiei si calitatii spatiilor verzi", conform prevederilor Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, si starea vegetatiei lemnoase (arbori, arbusti, subarbusti, liane) din Bucuresti care se afla in prezent intr-un accelerat proces de degradare cauzat atat de starea de imbatranire a vegetatiei, cat si datorita unei incoerente in executarea lucrarilor de intretinere a acesteia, Municipiul Bucuresti propune infiintarea unei societati comerciale cu obiect de activitate - prestarea serviciului de intretinere a materialului lemnos situat pe spatiile verzi publice din Municipiul Bucuresti", se arata in expunerea de motive a proiectului."Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, precum si Legea nr. 188/1999, republicata si a H.C.G.M. B.nr. 25/2016, a fost infiintata in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepurilor si libertatilor fundamentale a persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor. Personalul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti este format dintr-un numar de 460 functionari publici si 20 personal contractual.Avand in vedere O.U.G nr.63/2010 care impune Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti limitarea functiilor publice de un politist local/functionar public la un nr. de 5000 locuitori, nu pot fi angajati mai multi functionari publici decat numarul actual de 460.In cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea Serviciul Monitorizare Obiective si Planificare Operativa si Serviciul Protectie Demnitari care este incadrat cu 67 de functii publice. Acest serviciu efectueaza paza obiectivelor administratiei publice locale care apartin Primariei Municipiului Bucuresti.Avand in vedere necesitatea asigurarii unui cadru institutional adecvat pentru asigurarea pazei si protectiei bunurilor si valorilor publice private, protejarea institutiilor si obiectivelor de interes public si privat apartinand municipalitatii, simplificarii procedurilor si reducerii costurilor administrative pentru activitatea privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor si tinand seama ca Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti nu poate asigura paza acestor obiective din cauza numarului mic de efective precum si a faptului ca prin legea politistilor locali le-au fost conferite si alte atributii (disciplina in constructii, control comercial, e.t.c.) propunem infiitarea unei societati pe actiuni in scopul asigurarii protectiei si sigurantei obiectivelor de interes public si privat", se arata in raportul de specialitate al proiectului."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale, avand ca obiect de activitate consolidarea cladirilor cu risc seismic. Astfel, la nivelul municipiului Bucuresti exista un numar de aproximativ 350 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic, din care 170 prezinta pericol public, intrucat exista un risc iminent de prabusire, conform listei imobilelor expertizate tehnic la data de 17.02.2017. De asemenea, exista un numar de 330 cladiri care sunt incadrate in clasa Il risc seismic. Pe langa acestea, in Bucuresti exista si cladiri abandonate care prezinta un pericol real pentru cei care traverseaza zonele respective, dar si pentru cei care le ocupa abuziv (oameni fara adapost). Avand in vedere acest risc iminent si necesitatea interventiei rapide asupra acestor imobile, este oportuna infiintarea unei societati comerciale de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bucuresti, care sa preia sarcina prestarii serviciilor de proiectare, asistenta tehnica pentru supravegherea executiei lucrarilor de consolidare, cat si a executiei acestora", se arata in expunerea de motive a proiectului."Avand in vedere importanta Planului Integrat de Dezvoltare Urbana, a strategiilor sectoriale si a Planului de Mobilitate Urbana si Dezvoltare, document strategic si instrument de politica de dezvoltare , complementar Planului Urbanistic General (PUG) care a fost elaborat pentru Municipiul Bucuresti cu sectoarele sale si judetul Ilfov, format din 8 orase (Bragadiru, Buftea, Chitila, Magurele, Otopeni, Pantelimon, Popesti-Leordeni si Voluntar) si 32 comune, si faptul ca implementarea acestuia va asigura punerea in aplicare a conceptelor europene de planificare si de management pentru mobilitatea urbana durabila adaptate la conditiile specifice regiunii Bucuresti - Ilfov si include lista masurilor/ proiectelor de imbunatatire a mobilitatii pe termen scurt, mediu si lung,Luand in considerare faptul ca strategiile integrate sunt o conditionalitate pentru a CCGSafea. de fonduri europene in perioada 2014-2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare;Tinand seama ca PMUD se va corela cu Masterplanul General de Transport (MPGT), cu Planul de Urbanism General (PUG), cu planul de dezvoltare regionala (PDR BI), cu strategiile locale de dezvoltare urbana, cat si cu strategiile sectoriale de servicii sociale, sanatate, educatie, crearea de locuri de munca si dezvoltare economica in regiune.Consideram ca se impune infiintarea unei societatii comerciale de interes public local care va functiona pe baza unei gestiuni economice si cu o autonomie financiara si care Va aWea Ca si activitate principala prestarea de servicii privind coordonarea/consultanta pentru proiectele de infrastructura mare alle Municipiului Bucuresti in Planul de Mobilitate Urbana si Dezvoltare, in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Bucuresti si in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana", se arata in raportul de specialitate.Beneficiile infiintarii societatii comerciale vor consta in:- se va oferi sprijin in elaborarea Cererilor de Finantare pentru proiectele pe fonduri nerambursabile,- sprijin in elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare urbana (SIDU) si a proiectelor din SIDU."La nivelul municipiului Bucuresti s-a constatat ca nu exita o administrare si gestionare unitara a fondului locativ si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea si proprietatea municipiului Bucuresti. Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata si actualizata, permite Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa hotarasca asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes municipal. Infiintarea unei societati comerciale care sa aiba ca obiect de activitate gestionarea unitara a fondului imobiliar al Municipiului Bucuresti reprezinta o necesitate pentru Capitala", se arata in expunerea de motive." Prin implementarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila, document strategic si instrument de politica de dezvoltare, complementar Planului Urbanistic General (PUG), care a fost elaborat pentru Municipiul Bucuresti, cu sectoarele sale, si judetul Ilfov, format din 8 orase (Bragadiru, Buftea, Chitila, Magurele, Otopeni, Pantelimon, Popesti-Leordeni , Voluntari) si 32 de comune, se va asigura punerea in aplicare a conceptelor europene de planificare si de management pentru mobilitatea urbana durabila, adaptate la conditiile specifice regiunii Bucuresti - Ilfov. Masurile aprobate prin plan, majoritatea referitoare la infrastructura de transport, nu pot fi puse in aplicare fara asigurarea unei administrari eficiente a drumurilor. Astfel, consideram ca este posibila infiintarea in acest sens a unei societatii comerciale, care va functiona pe baza unei gestiuni economice si cu o autonomie financiara, si care va avea ca principal obiect de activitate administrarea eficienta a drumurilor. Prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti se va aproba, de principiu, infiintarea unei societati comerciale", se arata in raportul de specialitate."Din studiile aflate la baza planului a reiesit faptul ca numarul de locuri de parcare existente sunt insuficiente, fapt ce duce la efectuarea de stationari neregulamentare. Totodata, HCGMB nr.124/2008 privind aprobarea Strategiei de Parcare pe teritoriul municipiului Bucuresti prevede infiintarea unei Unitati de Parcare, entitate care va prelua toate atributiile privind infiintarea si construirea de noi locuri de parcare, intretinere, modernizarea si exploatarea eficienta a parcarilor publice din municipiul Bucuresti, precum si asigurarea suportului tehnic pentru sanctionarea complementara a opririlor si stationarilor neregulamentare. Astfel, consideram ca se impune infiintarea in acest sens a unei societatii comerciale, care va functiona pe baza unei gestiuni economice si cu o autonomie financiara. Prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti se va de un acord de principiu privind infiintarea unei societati comerciale", se arata in raportul de specialitate."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate dispecerizarea activitatii de transport local de persoane.Activitatea de dispecerizare a activitatii de transport persoane in regim de taxi se desfasoara in prezent printr-un numar de 37 de dispecerate care practica tarife unice stabilite la nivelul acestora, tarife cuprinse intre 1,39 lei/km si 3,5 lei/km.Prin decizia nr. 8/03.03.2015 Consiliul Concurentei a constatat incalcarea prevederilor art. 5 alin.(1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/10.04.1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a procedat la sanctionarea a opt societati ce desfasurau activitati de dispecerizare taxi.Elementele avute in vedere la emiterea deciziei au constat in urmatoarele:- acelasi tarif de transport in regim de taxi practicat de marea majoritate a transportatorilor care activeaza in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov (peste 90% din piata),- modificarile simultane sau intr-un interval relativ scurt de timp a tarifului, realizate de companiile de transport in regim de taxi din Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov in ultimii ani,- declaratiile publice ale reprezentantilor operatorilor din domeniul serviciilor de transport in regim de taxi din Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov referitoare la o stabilire in comun a nivelului tarifelor practicate, mentinerea acestora la un anumit nivel, modificarea/majorarea acestora cu acelasi procent;- existenta unei posibile intelegeri de impartire a pietei in ceea ce priveste rutele de la/catre Aeroportul International Otopeni Henri Coanda.Serviciul de dispecerizare a activitatii de transport local de persoane se va organiza de catre societatea comerciala, pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti, cu respectarea urmatoarelor principii:a) promovarea concurentei intre operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizati, carora li s-a atribuit executarea serviciului.b) garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizai la piaa transportului public local;c) garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport local de persoane,d) administrarea eficienta a bunurilor apartinand sistemelor de transport proprietate ale Municipiului Bucuresti;c) deplasarea in conditii de siguranta si de confort; f) asigurarea executarii unui transport local de persoane suportabil in ceea ce priveste tariful de transport stabilit de transportatorii autorizati;g) recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare prin tarife/taxe suportate de catre beneficiarii directi ai transportului, denumiti in continuare utilizatori, asigurandu-se un profit rezonabil pentru transportatorii autorizati,h) autonomia sau independenta financiara a transportatorilor autorizati; i) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei, ale personalului institutiilor publice si ale operatorilor economici pe teritoriul Municipiului Bucuresti prin servicii de calitate;j) asigurarea protectiei reale a categoriilor sociale defavorizate si a persoanelor cu dizabilitati, prin compensarea costului transportului de la bugetul local sau de la bugetele autoritatilor de stat specializate:k) dispecerizarea transportului local de persoane realizat prin programe permanente.Fata de cele mentionate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de Hotarare privind acordul de principiu pentru infiintarea unei societati comerciale care sa aiba ca obiect principal", se arata in raportul de specialitate."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate managementul sistemelor integrate de trafic si managementul flotei transportului public si sisteme de informare calatori. Aceasta societate isi propune o gestionare unitara a echipamentelor datorita necesitatii asigurarii informarii calatorilor, managementul sistemelor integrate de trafic, informare calatori si management al flotei transportului public, gestionare unitara, necesitatea asigurarii informarii calatorilor, necesitatea eficientizarii utilizarii fondurilor publice in sensul programarii si utilizarii optime a mijloacelor de transport in scopul asigurarii unui serviciu public de transport in regim de curse regulate de calitate si cu intervale de succedare optime", se arata in raportul de specialitate.