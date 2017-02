Inca o licitatie gigantica la Sectorul 3 din Bucuresti: Robert Negoita vrea sa plateasca 350 de milioane de lei pentru o parte din spatiile verzi: milioane de panselute, lalele, begonii si arbusti

documente Caiet Sarcini Sector 3 (23 Feb 2017) PDF, 720KB

Potrivit anuntului de licitatie publicat joi pe SEAP, acordul cadru pentru intretinerea spatiilor verzi din zona I se va incheia cu maxim 3 agenti economici, pe o perioada de 48 de luni, valoarea estimata fara TVA fiind de 297.294.813 lei."Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite, in functie de bugetul alocat: 30 contracte /an. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.161.851,67 lei fara TVA; Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 240.573,29 lei fara TVA; Estimarea cantitatilor minime si maxime aferente acordului cadru si contractului subsecvent se regasesc la nivelul Documentatiei de atribuire", se arata in anuntul publicat in SEAP.Potrivit caietului de sarcini, prin intretinerea spatiilor verzi, Primaria sectorului 3 intelege urmatoarele activitati: montat borduri mici din beton, amenajare teren cu alei si alte suprafete din pavele din beton pe nisip, reconditionat suprafete antitrauma amenajate cu tartan, montare/demontare cosuri gunoi, montare demontare banci, aparate de joaca, aparate de fitness, amenajari din piatra sparta ornamentala, amenajari teren cu scoarta de copac, amenajari din piatra sparta aparent stabilizata cu rasina, gulere pentru copaci, toaletari, plantari plante ornamentale, gazon si arbori, greblat, maturat, spalat alei, defrisare arbori, cosire, curatenie locuri de joaca, golire cosuri de gunoi, irigatii, aplicare solutii agenti daunatori, reparat mobiler stradal, etc.In documentatia de licitatie Primaria sectorului 3 estimeaza ca are nevoie de urmatoarele cantitati:- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 18/20 cm in container - 2,480 bucati;- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 18/20 cm cu balot - 2.480 bucati;- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 16/18 cm cu balot - 3040 bucati;- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 16/18 cm in container - 3040 bucati;- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 14/16 cm cu balot - 5.000 bucati;- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 14/16 cm in container - 5.000 bucati;- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 12/14 cm cu balot - 5.200 bucati;- plantare arbori foiosi inaltime circumferinta 12/14 cm in container - 5.200 bucati;- plantare arbori coniferi 175/200 cm in container 132 bucati;- plntare trandafiri- 4.000 bucati,- plantare trandafiri cu radacina nuda - 60.000 bucati;- plantare trandafiri pe picior in container - 1.200 bucati;- trandafiri pe picior 100/150 - 1.200 - bucati;- plantare material saditor flori - 1.770.000 bucati;- 400.000 banuti;- 10.000 de pansele;- 10.000 de petunii;- 1.000.000 de begonii;- 10.000 de dalii;- 298.000 de bulbi de flori, 40.000 de bulbi lalele, 40.000 bulbi narcise;- plantare plante ornamentale, perene, decorative, aromatice, curgatoare - 140.000 bucati;- montat borduri mici din beton 10*15 pe fundatie de beton - 2.400 metri lineari.VAloarea contractului va fi stabilita in urma licitatiei, iar cantitatile sunt cele maximale, primaria urmand sa comande in functie de necesitati.Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 3.04.2017.Contractul de delegare a gestiunii din zona I a sectorului, incheiat inca din 2005 cu ADPB SA, expira pe 05 aprilie 2017."Pana acum Parcul Pantelimon a fost intretinut de angajatii primariei, iar operatiunea de intretinere a spatiului verde din Zona 1 a fost efectuata de SC ADPB SA, societatea primariei. In situatia in care contractul in baza caruia se efectueaza aceste operatiuni expira in acest an, Primaria Sectorului 3 este obligata sa incheie un contract nou. In acest context, operatiunea de intretinere a spatiilor verzi in Parcul Pantelimon si Zona 1 a fost delegata, prin HCLS3 nr. 237/2016, catre SC Administrare Active SRL, societatea primariei. Ulterior aprobarii acestei hotarari, prin modificarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, s-a decis ca nu mai este posibila darea in gestiune directa a acestui tip de servicii catre societatile comerciale detinute de primarii", se arata intr-un comunicat emis recent de Primaria sector 3.Pentru zonele II si III, Consiliul Local sector 3 a atribuit in 2015 contractul de delegare de gestiune a serviciului de amenajare si intretinere a spatiilor verzi (zonele II si III) din sector catre ADPB SA, ca urmare a finalizarii licitatiei, pe o perioada de 8 ani. Firma se ocupa de aceasta activitate inca din 2005.Potrivit anuntului de demarare a licitatiei, valoarea estimata a contractului este de 243.315.007,00 lei fara TVA.Potrivit caietului de sarcini zonele II si III cuprind:- zona delimitata de str. Campia Libertatii, bd. Basarabia, str. Dudesti-Pantelimon, Sos. Garii Catelu, Str. Drumul intre Tarlale, bd. Th. Pallady, bd. 1 Decembrie 1918 - str. Liviu Rebreanu- zona delimitata de b-dul Camil Ressu, str. Fizicienilor, bd. Energeticienilor, str. Releului, str. Splaiul Dudesti, str. Nicolae Teclu, bd. Th. Pallady, bd. 1 Decembrie 1918, str. Liviu Rebreanu.Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de amenajare si intretinere a spatiilor verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti presupune urmatoarele lucrari: toaletari si defrisari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri vii, intretinere si amenajare spatii verzi existente, scuaruri, alveole, fasii plantate, intretinere, reparatii si amenajare de locuri de joaca si miniparcuri, mobilier urban, intretinere, reparatii, amenajare, conservare si punere in functiune a sistemelor de irigatii, de ecologizare si igienizare spatii verzi, precum si orice alte activitati in legatura cu operatiunile enumerate.Lucrarile efectuate de ADPB sunt decontate lunar de primarie. Pretul serviciilor de amenajare si reamenajare se va deconta pe baza tarifelor cu care operatorul economic a castigat licitatia.Concesionarul are obligatia sa realizeze din surse proprii investitii de 1,8 milioane lei in primul an, apoi 5% din valoarea serviciilor prestate in anul trecut. In plus, trebuie sa plateasca primariei o redeventa de 200.000 lei/an plus TVA.S.C. ADPB S.A. Sector 3 este o societate pe actiuni in care pricipalul actionar este Primaria sectorului 3 cu cca 96% aport in actiuni si alti doi investitori privati care detin cca 4%.La inceputul anului 2014, Primaria sectorului 3 a concesionat intretinerea celor patru mari parcuri din sector - Titan, Alexandru Ioan Cuza, Titanii si Gheorghe Petrascu - pe o perioada de 8 ani firmei Cris Garden. Pentru intretinerea spatiilor verzi, plantat panselute, copacei, pus bancute, locuri de joaca, cosuri de gunoi si arteziene, primaria estimeaza sa plateasca peste 200 milioane lei (circa 50 milioane de euro). Pe langa banii primiti de la Primarie, firma primeste dreptul de a exploata aceste parcuri, urmand sa dea institutiei o redeventa anuala minima de circa 30.000 lei (circa 6.500 de euro).