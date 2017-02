Bogdan Stanoevici si Sanda Ladosi, numiti de Gabriela Firea la conducerea Circului Globus

Bogdan Stanoevici a fost secretar de stat in Ministerul Culturii in perioada ianuarie - decembrie 2015. Inainte de a ocupa aceasta functie, Stanoevici a fost ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Victor Ponta. El a fost contestat pentru modul in care si-ar fi indeplinit atributiile ministeriale pentru diaspora, care s-a confruntat cu probleme in a-si exercita votul la ultimele alegeri prezidentiale, iar Traian Basescu, atunci presedintele tarii, a cerut demisia acestuia.Bogdan Stanoevici este de profesie actor, fiind cunoscut pentru roluri precum cele din filmele "Sania albastra", de Ioan Carmazan, "Noi, cei din linia intai", de Sergiu Nicolaescu, "Tertium non datur", de Lucian Pintilie, si "Cel ales", de Cristian Comeaga. Cu cateva luni inainte de Revolutia din 1989, acesta a parasit Romania, stabilindu-se in Franta, unde si-a continuat cariera actoriceasca. Stanoevici a revenit in Romania in anul 2011."Sunt convinsa ca experienta artistica si manageriala a domnului Stanoevici, precum si perioada destul de lunga in care a fost in contact permanent cu lumea artistica occidentala, il recomanda cu prisosinta pentru aceasta pozitie. De asemenea, cariera din showbiz a Sandei Ladosi ii va facilita interactiunea cu aceasta lume atat de speciala care este lumea circului. Le doresc amandurora mult succes si sper sa duca la bun sfarsit proiectul acesta atat de ambitios in care s-au angajat. Ii asigur, de asemenea, de intreg sprijinul meu pe toti angajatii circului!", a declarat primarul general, Gabriela Firea, potrivit sursei citate.Bogdan Stanoevici, director general interimar Circul Globus: "Sub cupola Circului imi doresc sa rasune rasetele copiilor, pentru ca binele copiilor este principala noastra preocupare. Sub cupola Circului imi doresc sa putem creea o alta lume, mai buna si mai frumoasa, in care mici si mari isi doresc sa se regaseasca pentru cateva clipe de visare, pentru cateva clipe intr-o alta lume, pentru cateva clipe in Lumea Magica a Circului¬ Am avut sansa sa joc alaturi de multi artisti ai Circului Globus si am fost la fiecare spectacol fascinat de inaltul profesionalism si pasiunea cu care Artistii Circului isi faceau meseria. O meserie grea si rara. Am avut atunci placerea sa cunosc, din interior, marea familie a artistilor Circului Globus. Acum, am onoarea, bucuria si dorinta de a crea o mare familie artistica, formata din Artistii Circului, Actori, Dansatori si Cantareti, pentru ca in Arena sa putem arata tuturor, prin spectacolele pe care le vom face, o alta imagine a Romaniei Frumoase".Sanda Ladosi, director adjunct Circul Globus: "Este o provocare pe care o asteptam. Dupa 30 de ani in care scena a fost casa mea, a venit momentul sa impartasesc toata experienta acumulata cu un colectiv nou, cu o echipa de profesionisti. Circul inseamna pasiune. Pasiune pentru perfectiune, pasiune pentru a fi mai bun, mai creativ, de la un spectacol la altul. Pasiunea pentru arta, pentru spectacol, va fi cea care ne va conduce in regandirea conceptului actual de circ. Vom porni de la zero, dar, alaturi de artistii desavarsiti de la circul Globus, vom arata in curand un spectacol nou, care ii va tine cu sufletul la gura pe spectatori din primul, pana in ultimul moment. Sunt o veche admiratoare si prietena a Circului Globus, si am certitudinea ca, prin daruire si respect reciproc, echipa va atinge multe obiective ambitioase. Este promisiunea pe care o facem publicului".Bogdan Stanoevici este de profesie actor, fiind cunoscut pentru roluri precum cele din filmele "Sania albastra", de Ioan Carmazan, "Noi, cei din linia intai", de Sergiu Nicolaescu, "Tertium non datur", de Lucian Pintilie, si "Cel ales", de Cristian Comeaga. Cu cateva luni inainte de Revolutia din 1989, acesta a parasit Romania, stabilindu-se in Franta, unde si-a continuat cariera actoriceasca. Stanoevici a revenit in Romania in anul 2011.