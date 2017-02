Primaria Capitalei si Politia Rutiera anunta actiuni de verificare a modului in care se desfasoara activitatea de taximetrie in Bucuresti. Primaria vrea sa modifice si regulamentul local de taxi

"Asa cum am stabilit la intalnirile anterioare, este imperios necesar sa venim cat mai rapid cu solutii concrete pentru ca transportul in regim de taxi sa se desfasoare la cele mai inalte standarde de calitate si siguranta, in Capitala. Imi doresc ca neincrederea si incertitudinile care s-au perpetuat pana acum in relatia dintre autoritatea locala si operatorii serviciilor de taxi sa fie istorie! De aceea, solicit directiilor de specialitate din cadrul Primariei Capitalei ca, in cel mult 30 de zile, sa analizeze propunerile venite din partea operatorilor si sa armonizeze noile prevederi ale regulamentului cu legislatia de specialitate actuala, astfel incat atat cetatenii care utilizeaza serviciile de taxi, cat si cei care presteaza sa fie multumiti. Chiar daca am convenit ca trebuie sa aducem amendamente actelor normative care reglementeaza serviciul de transport in regim de taxi si vom face acest lucru cat mai curand posibil, legea trebuie respectata! Astfel, politistii locali impreuna cu Politia Rutiera vor face controale, atat la intrarile si iesirile din Capitala, cat si in zonele aglomerate", a declarat primarul general, Gabriela Firea, potrivit sursei citate.Regulamentul stabileste conditiile in care se desfasoara transportul public de persoane in regim de taxi , de la modalitatile si conditiile de atribuire a autorizatiilor de taxi, vizarea acestora, inlocuirea autovehiculelor sub aceeasi autorizatie, pana la activitatea dispeceratelor, monitorizarea si controlul permanent privind modul in care sunt respectate prevederile legislatiei. Odata definitivat, documentul va intra in dezbatere publica si va fi supus aprobarii Consiliului General. Reamintim ca regulamentul nu a mai fost actualizat din anul 2009.La solictarea operatorilor prezenti la discutii, Primarul Capitalei a dat asigurari ca va face demersuri , conform competentelor, pentru ca legislatia din domeniul taximetriei sa reglementeze si noile aplicatii de comanda online existente pe piata din Romania.Tot mai multi bucuresteni se plang ca la orele de varf e aproape imposibil sa gasesti un taxi la comanda. Iar daca iesi pe strada, soferii care asteapta in statie fie spun ca te duc doar in anumite cartiere ale orasului, fie cer o suma de bani mai mare decat pretul normal al cursei, fara sa porneasca aparatul de taxat. Asta in conditiile in care reglementarile in vigoare spun clar ca daca taxiul este liber, clientul nu poate fi refuzat.