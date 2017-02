Clotilde Armand a analizat cum a cheltuit Primaria Sectorului 1 bugetul in 2016: 6% pentru intretinerea spatiilor verzi, fata de Paris, care a alocat 1%

"In 2016, bugetul Primariei Sectorului 1 a fost de 1,33 miliarde RON. Vom lua in considerare un numar de 210.000 locuitori pentru Sectorul 1, adica 70.000 de familii, daca avem in vedere o medie de 3 membri la o familie (2 parinti si 1 copil). La fiecare familie din Sectorul 1 corespunde un buget lunar al primariei acestui sector de 1 581 lei/luna. Am impartit acest buget pe capitole mari, care se suprapun directiilor mari de actiune ale primariei", se arata in documentul publicat pe Facebook.Cheltuiala cea mai mare o reprezinta Invatamantul cu 632 lei/luna/familie. Aceasta cifra include si costurile salariale pentru personalul didactic (invatatori si profesori), personalul auxiliar si nedidactic. Daca raportam la numarul de elevi, costurile se ridica la aproximativ 11.000 lei/elev/an.Salubritatea (210 lei/luna/familie) corespunde in proportie de 94% cheltuielilor legate de contractul cu Romprest, contract semnat pentru 25 de ani (mai mult de 160 milioane de lei anual pentru Sectorul 1, contract semnat de administratia Chiliman). Sectorul 1 plateste de 2-3 ori mai mult decat celelalte sectoare.Asistenta Sociala (189 lei/luna/familie) include asistenta acordata persoanelor in varsta, persoanelor invalide, familiilor si copiilor, creselor, cu alocatiile corespunzatoare. Sunt incluse asistentele maternale (260 copii) si asistentele personale (308 asistente).Capitolul Locuinte, reabilitare termica si alimentare cu apa include rambursarea imprumuturilor contractate de administratia precedenta pentru blocurile reabilitate termic. Aceasta rambursare ne costa 110 lei/luna/familie din cei 173 lei cheltuiti la acest capitol.Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, spatiilor verzi, bazelor sportive si de agrement costa 105 lei/luna/familie. 75% din aceste cheltuieli le reprezinta contractele semnate cu firme externe prestatoare de servicii. La acest capitol, Sectorului 1 cheltuieste 6% din buget, pe cand Parisul doar 1%.Capitolul Sanatate (71 lei/luna/familie) acopera reparatiile si investitiile in cele 4 spitale care depind de Sectorul 1 (nu sunt acoperite salariile si costurile de functionare). La aceste cheltuieli se adauga toate costurile -respectiv salariile, functionarea si dezvoltarea- pentru Centrul multifunctional Caraiman (17 milioane RON/an), un fel de centru medical comunitar.Capitolul de Reparatii strazi (39 lei/luna/familie) priveste numai strazile sub administratia Sectorului 1, adica nu sunt incluse bulevardele mari si strazile pe care circula mijloace de transport in comun.Politia locala (265 de politisti) reprezinta 34 lei/luna/familie.Costul datoriei publice inseamna plata dobanzii si alte costuri bancare. Rata de indatorare depaseste 100% pentru Sectorul 1, adica Sectorul 1 are mai multe datorii decat bugetul lui anual.Functionarea Directiei Impozite si Taxe Locale are un cost de 23 lei/luna/familie, ceea ce corespunde unui procent de 5% din sumele incasate de la contribuabili.Restaurarea monumentelor istorice (17 lei/luna/familie) sunt investitiile facute pentru restaurarea monumentelor istorice din Sectorul 1. In 2016, erau bugetate doua obiective : Sediul Primariei din Banu Manta si Biserica Sf. Nicolae Amza. Costul anual total este de aproape 14 milioane RON.Serviciul de evidenta a persoanelor (11 lei/luna/familie) este dedicat nu numai familiilor din Sectorul 1 dar si transcrierii de acte pentru romanii din strainatate (10.000 de casatorii din afara tarii si 32.400 de nasteri!). In plus, sunt 8 maternitati in Sectorul 1 (17.300 de bebelusi nascuti in sector in 2016).Renovari sau constructii de biserici (9 lei/luna/familie) reprezinta investitiile acordate bisericilor, mai ales pentru consolidarea cladirilor. Sunt 7,6 milioane RON bugetate in 2016.Serviciile culturale (7 lei/luna/familie) sunt mai putin privilegiate cu un buget redus la 6 milioane RON pe an. Cheltuiala principala a reprezentat-o programul prin care s-au pus la dispozitie in mod gratuit sute de biciclete in Sectorul 1.Aparatul primariei (37 lei/luna/familie) include restul activitatilor : arhitectul sef si echipa lui pentru urbanism si autorizatii de constructie, directia juridica, economica, de investitii, de utilitati publice, resursele umane, cadastrul, fondul fonciar, patrimoniul si evidenta electorala, serviciile de relatii cu publicul si mass-media, si bineinteles primarul si echipa lui. Un total de 31,2 milioane RON anual.Din bugetul 2016 de 1,33 miliarde RON, Primaria a asigurat investitii doar in valoare de 170 milioane RON, adica mai putin de 13%. Cu alte cuvinte, 87% din bugetul actual este alocat pentru functionarea curenta (salarii, bunuri, servicii) si 13% sunt investiti in active (reparatii la scoli, licee, spitale, strazi, locuinte, retele de apa, etc). Cea mai mare investitie bugetata o reprezinta renovarile termice la 318 imobile, pentru o investitie de 46 milioane RON.Analiza da si cateva exemple de cheltuieli:- Toaletare arbori : 4 milioane RON, adica 205 RON/arbore. Cea mai scumpa defrisare pentru arbori cu diametru mai mare de 80 cm se ridica la 335 RON/arbore. Din calcul reiese ca sunt 19.000 arbori defrisati pe an.- Intretinere spatii de joaca (70 - in Sectorul 1): 2,1 milioane RON adica 30.000 RON/spatiu de joaca, in conditiile in care cumpararea de mobilier de joaca intra in alt buget.- 290 mii RON pentru 24 toalete curatate zilnic (2-3 echipaje timp complet)- 143 mii RON pentru 6 fantani arteziene si 25 cismele, demontate si curatate in fiecare luna- 115 mii RON pentru dezinsectie de capuse.Din studiu reiese si ca sectorul1 cheltuie 6% din bugetul anual pentru intretinerea spatiilor verzi, fata de Paris care da doar 1%.