Primaria Capitalei vrea sa instituie banda unica pentru RATB pe traseul care leaga Piata Presei Libere de Piata Dorobanti

La nivelul Municipiului Bucuresti sunt in analiza alte 29 de trasee pe care ar putea fi trasate benzi unice pentru autobuz si troleibuz si 11 trasee pe care s-ar putea implementa cale unica de rulare pentru tramvai. HotNews.ro a scris despre acest subiect aici. Trasee propuse pentru instituirea de banda unica pentru autobuz si troleibuz :- Sos. Bucuresti-Ploiesti intre Bd. Aerogarii - Piata Presei LibereBd. Aerogarii - Piata Presei Libere- Sos. Kiseleff intre Piata Presei Libere-Bd. C-tin Prezan- Bd. Gh. Magheru intre Piata Romana- Str. C.A .Rosetti- Str. N. Balcescu intre Str. C.A.Rosetti - Piata Universitatii- Bd. Aerogarii intre Sos. Bucuresti-Ploiesti - Str. N. Caramfil- Str. N. Caramfil intre Bd. Aerogarii - Sos. Pipera- Bd. Aviatorilor intre Str. N. Caramfil - Piata Charles de Gaulle- Sos. Colentina intre Bucur Obor- Str. Sportului- Cal. Mosilor intre Bucur Obor- Bd. Carol I- Sos. Iancului intre Sos. Mihai Bravu - Sos. Pantelimon- Bd. Chisinau intre Sos. Pantelimon - Bd. N. Grigorescu- Bd. N. Grigorescu intre Bd. Basarabia - Bd. Th. Pallady- Bd. Unirii - Str. Traian - Piata Alba Iulia- Bd. Decebal intre Piata Alba Iulia - Sos. Mihai Bravu- Str. Baba Novac intre Sos. Mihai Bravu - Str. C-tin Brancusi- Str. C-tin Brancusi intre Str. Baba Novac- Str. Lucretiu Patrascanu- Str. Lucretiu Patrascanu intre Str. C-tin Brancusi - Bd Basarabia- Splaiul Independentei intre Piata Unirii -Pod Eroilor- Bd. D. Cantemir intre Piata Unirii- Cal. Serban Voda- Bd. Tineretului intre Cal. Serban Voda - Cal. Vacarestilor- Cal. Vacarestilor intre Bd. Tineretului - Piata Sudului- Str. Nitu Vasile intre Piata Sudului - Bd. Al. Obregia- Bd. AL Obregia intre Str. Nitu Vasile - Str. Tumu Magurele- Drumul Taberei (ramura de nord) intre Str. Valea Ialomitei - Drumul Sarii- Drumul Taberei (ramura de sud) intre Str. Valea Argesului - Str. Brasov- Bd. luliu Maniu intre Grup Scolar Auto- Piata Leul- Cal. Grivitei intre Bd. Ion Mihalache - Gara de Nord- Bd. Ion Mihalache intre Cal. Grivitei -Piata Victoriei- Bd. C-tin Prezan - intre Sos. Kiseleff - bd. AviatorilorTrasee propuse pentru instituirea de cale unica de rulare pentru tramvai:- Sos. Oltenitei intre Romprim - Piata Eroii Revolutiei- Sos. Viilor intre Piata Eroii Revolutiei-Str. Dr. Istrate- Str. Dr. Istrate intre Sos. Viilor-Sos. Progresului- Bd. Timisoara intre Sos. Progresului-Bd. Vasile Milea- Bd. Vasile Milea intre Bd. Timisoara-Pasajul Basarab- Bd. Iancu de Hunedoara intre Pasaj Victoria-Sos. Stefan cel Mare- Sos. Stefan cel Mare intre Bd. lancu de Hunedoara-Sos. Mihai Bravu- Sos. Mihai Bravu intre Sos. Stefan cel Mare-Cal. Vacaresti- Cal. Vacaresti intre Sos. Mihai Bravu-Sos Oltenitei- Sos. Colentina intre Pasaj Colentina (cap linie 21)-Bucur Obor- Cal. Mosilor intre Bucur Obor-Bd. Carol I.Reamintim ca in acest moment, in Capitala, exista benzi de circulatie destinate transportului public pe urmatoarele artere:- B-dul Mihail Kogalniceanu - b-dul Regina Elisabeta,- Splaiul Independentei, portiunile dintre sos. Cotroceni si bd.Eroilor si din dreptul Centrului Istoric,- B-dul Unirii, intre Piata Unirii si Piata Alba Iulia,- Calea Dorobanti, intre b-dul Dacia si Sos. Stefan cel Mare,- B-dul Dacia, intre calea Dorobanti si Str. Icoanei,- Calea Grivitei, intre Piata Mures si str. Caraiman, pe sensul Gara de Nord,- B-dul Maresal Constantin Prezan, intre Piata Arcul de Triumf si piata Charles de Gaulle.