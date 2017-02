Nicolae Robu: Ancheta DNA este una fireasca si total legitima

Nicolae Robu a postat pe Facebook urmatorul mesaj:CE-AM FACUT LA DNA ?Astazi, 17.02.2016, am fost audiat la DNA Bucuresti, in cadrul unei anchete ample, care vizeaza vanzarea de locuinte de stat catre persoane private, in perioada 1996 - prezent, pe baza legii 112/1995. Reamintesc: eu sunt Primar abia din 22.06.2012.Se suspecteaza ca, din cele peste 10000 de locuinte vandute, 1000 au fost vandute cu incalcarea legii. Dintre acestea 1000 asupra carora planeaza suspiciuni, DOUA (da, doar doua, ANTENA3 s.a.!) au fost vandute cu semnatura mea:-un apartament cu o camera, in suprafata de 26 mp-un apartament cu doua camere, in suprafata de 51 mpAmbele sunt apartamente modeste, vandute unor familii modeste. Fac aceasta mentiune intrucat ancheta a fost declansata in urma unor sesizari de vanzare de locuinte foarte bune, la preturi subevaluate, catre persoane suspuse / potente financiar, presupus in conditii de coruptie. Evident, nu este cazul, pentru bimic din enumerate, la vanzarea celor doua locuinte cu semnatura mea.Vreau sa fiu foarte clar:1. Ancheta DNA este una fireasca si total legitima. Asupra instrainarii patrimoniului statului si administratiilor locale, mereu au fost suspiciuni si DNA are chiar datoria de a face lumina. Eu insumi am cerut in 2013 sa se faca lumina in aceasta zona atat de suspecta in perceptia publica (vezi documentul din poza 1)2. Eu nu sunt invinuit de nimic, nimeni nu este invinuit in aceasta etapa a anchetei. Audierea mea a fost facuta in calitate de suspect, data fiind semnatura mea pe cele doua contracte3. Preocuparea mea pentru legalitate absoluta (risc pleonasmul) este dovedita de o multime de dispozitii scrise (respectiv note interne) si verbale prin care cer repetat angajatilor din aparat sa respecte cu strictete legea4. In concret, cele doua contracte semnate de mine au avut cand mi-au fost date la semnat avize de legalitate de la juristi -altfel, nici nu ar fi indraznit cineva sa mi le prezinte!-, dar, ulterior vanzarii, eu am cerut, in scris, suplimentar, sa mi se garanteze ca vanzarea s-a facut legal. Si mi s-a garantat! (vezi documentele din pozele 2, 3 si 4)Primarul PNL al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, s-a prezentat vineri la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres.Nicolae Robu a declarat dupa ce a iesit de la intalnirea cu procurorii ca "in baza legii 112/1995 se pare ca s-au vandut circa 1.000 de apartamente cu incalcarea legii, adica si catre chiriasi care au semnat contactul deinchiriere dupa intrarea in vigoare a legii 112".El a spus ca a existat o hotarare a administratiei locale precedente in care s-a permis vanzarea de apartamente si dupa intrarea in vigoare a legii."Aparatul primariei a vandut doua astfel de apartamente si in timpul mandatului meu, catre doua familii modeste, prin urmare nu se poate vorbi despre coruptie, persoane sus-puse si asa mai departe. Am cerut aparatului primariei daca aceste tranzactii au fost facute cu respectarea legii si am primit raspuns ca da, este legal. prin urmare ma consider nevinovat" a afirmat Robu, adugand ca nu avea cum sa verifice in amanunt deoarece pentru asa ceva exista aparatul de specialitate al primariei.