Shhaideh: La PNDL exista in acest an un cash de doar 2 miliarde de lei

"Cum am ajuns la suma de 30 de miliarde de lei? Anul trecut, la nivelul ministerului s-au depus solicitari pentru obiective de investitii (...) in valoare de 29,7 de miliarde de lei. In momentul in care fundamentam un buget, il fundamentam pe ceea ce a existat ca nivel de solicitare in anul anterior. Ordonanta 9, de asemenea, asigura multianualitatea proiectului de buget. (...) Aceste 30 de miliarde nu exista in cash, deci exista doar la nivel de credite de angajament, ca sa putem incheia contracte de finantare. Cash-ul in sine este doar la nivel de 2 miliarde in acest an pe PNDL. Deci asiguram contractele pe patru ani de zile, iar plata acestora este de patru ani de zile", a declarat Sevil Shhaideh, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit sursei citate.Vicepremierul a mai sustinut ca acuzatiile aduse in legatura cu PNDL sunt nefondate, fiind vorba de finantarea unor proiecte incluse in programul de guvernare.Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a avut vineri, la Pitesti, o intalnire cu reprezentantii autoritatilor publice locale din judetul Arges.